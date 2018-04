Erfolg der Rothenburger Musikschule bei "Jugend musiziert"

Zwei Teilnehmer haben sich sogar für den Bundeswettbewerb qualifiziert - vor 1 Stunde

ROTHENBURG - Vier Schülerinnen und Schüler der Flötenklasse von Thomas Meyer und der Schlagzeugklasse von Dirk Semmler der Städtischen Musikschule hatten sich für den Landeswettbewerb "Jugend musiziert" qualifiziert und fuhren deshalb kürzlich nach Regensburg.

Klavierbegleiterin Carolin Leyh mit Jule Gundel und Rebekka Rank (v.l.). Foto: privat



Während Rebekka Rank, Felix Wehnert und Marlon Model schon "alte Wettbewerbshasen" sind, sie alle waren schon einmal im Landeswettbewerb, war Jule Gundel, 12 Jahre alt, das erste Mal dabei. Sie konnte sich über einen 3. Preis in der Solowertung Flöte in der Altersgruppe II freuen.

Ebenfalls in der Solowertung Flöte trat Rebekka Rank, 17 Jahre alt, an, allerdings in der Altersgruppe V, die gemeinhin als "schwerste und anspruchsvollste" Altersgruppe gerade auch in der Solowertung gilt. Mit einer tollen Leistung erspielte sie sich einen 2. Preis. Perfekt begleitet wurden beide bei ihrem Wettbewerbsprogramm von Carolin Leyh (Klavier). Ein wichtiger Punkt bei solchen Erfolgen, denn gerade in den hohen Altersgruppen ist der Anspruch an den Klavierpart, und damit an den Pianisten, oft sehr anspruchsvoll.

Weiter zum Bundeswettbewerb

Besonders erfolgreich aber waren Felix Wehnert, 12 Jahre alt, und Marlon Model, 16 Jahre alt. In der Wertung Schlagzeugensemble Altersgruppe IV erspielten sie sich durch eine klasse Leistung auf ihren Marimbas und anderen Schlaginstrumenten einen hervorragenden 1. Preis und fahren damit zum Bundeswettbewerb in Lübeck.

Schlagzeuglehrer Dirk Semmler mit seinen Schülern v.l. Felix Wehnert, Marlon Model. © privat



Für Marlon Model nicht das erste Mal, da er vor zwei Jahren schon einmal sehr erfolgreich am Bundeswettbewerb, damals in Kassel, teilgenommen hat. Diese Erfolge heuer, und auch die vielen Erfolge der Vergangenheit, zeigen, dass auch an einer sehr kleinen Musikschule, fernab der großen Städte, in der "Provinz" also, Schüler durch sehr kompetente engagierte Lehrkräfte auf ein Spitzenniveau gebracht werden können, das den Vergleich in ganz Bayern nicht scheuen muss.

