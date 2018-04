Exhibitionist onaniert in Rothenburger Souvenirladen

ROTHENBURG - Am Ostersamstag betrat ein Unbekannter einen Souvenirladen in Rothenburg, legte sich seine Jacke in den Schoß und onanierte dann ganz schamlos vor der Verkäuferin. Vor etwa einer Woche hatte sich in Rothenburg schon einmal Ähnliches abgespielt.

Laut Angaben der Polizei hat sich der Vorfall in einem Souvenirladen in Rothenburg ob der Tauber ereignet. Der unbekannte Mann betrat das Geschäft und fragte die Verkäuferin nach einer Sitzgelegenheit. Anschließend nahm der Unbekannte Platz und legte sich seine Jacke auf den Schoß. Der Verkäuferin fiel schließlich auf, dass der Mann ständig Blickkontakt zu ihr suchte und seine Hand im Schoßbereich bewegte. Entblößte Geschlechtsteile sah die Frau dank der Jacke zwar nicht, dennoch seien die Bewegungen laut Polizei eindeutig gewesen.

Vor einer Woche hatte es in Rothenburg schon einmal einen ähnlichen Fall gegeben: Damals hatte sich ein Unbekannter vor einer Verkäuferin in einem anderen Laden in der Innenstadt entblößt.

Der Mann ist laut Beschreibung zwischen 25 und 35 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und hat mittelbraune, halblange Haare. Er hat dunkle Augen und ein blasses Gesicht. Bei dem Vorfall trug er eine Jeansjacke, darunter einen schwarzen Kapuzenpullover mit asiatischer kreisrunder Aufschrift. Der Unbekannte sprach hochdeutsch.

Die Polizeiinspektion Rothenburg bittet unter der Telefonnummer 098619710 um Hinweise zu dem unbekannten Mann.

