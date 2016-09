Farbwelten: Kunstkreis präsentiert Jahresausstellung

ROTHENBURG - Auf überaus große Resonanz ist die Eröffnung der Jahresausstellung des Kunstkreises Rothenburg gestoßen. Zahlreiche Besucher gaben sich im Rathausgewölbe ein Stelldichein und zeigten sich angetan. Insgesamt zweiundzwanzig Aussteller sind heuer vertreten und zeigen einen repräsentativen Querschnitt ihres umfangreichen Schaffens.

Kunstkreis-Vorsitzende Ruth Bücker eröffnete die Ausstellung mit einigen Worten. Foto: hap



In ihrer Ansprache verwies die Kunstkreis-Vorsitzende Ruth Bücker zunächst auf zwei vorangegangene Aktivitäten. So habe der Verein im Juli eine Ausstellung mit dem Titel "Balsam für die Seele" in den Räumen des Wildbades eröffnet, die noch bis Mitte Oktober läuft. Ebenfalls zum jährlichen Programm würde die Beteiligung bei den Reichsstadttagen gehören, und zwar mit der Gruppe "Malerei im Aufbruch" am Plönlein.

"Unsere wichtigste Ausstellung im Jahresprogramm ist aber diese hier im Rathausgewölbe", betonte die Vorsitzende. Hier könnten die Mitglieder vor heimischem Publikum über einen längeren Zeit-raum ihre Werke präsentieren. "Wir hoffen, dass viele die Gelegenheit ergreifen, uns hier zu besuchen", sagte Ruth Bücker und bedankte sich bei Oberbürgermeister und Stadtrat für die Unterstützung des Vereins.

Die Jahresausstellung des Kunstkreises zeige einen repräsentativen Querschnitt des umfangreichen Schaffens der aktiven Mitglieder. Bei dieser Ausstellung jetzt würde man bei einigen Mitgliedern "das eine oder andere Überraschende finden", äußerte die Vorsitzende. Jeder verändere sich schließlich im Laufe der Zeit und suche nach neuen Wegen. Insgesamt 22 Aussteller seien heuer vertreten, ließ Ruth Bücker wissen und freute sich, auch in diesem Jahr neue Mitglieder vorstellen zu können.

Die Jahresausstellung gibt einen Eindruck über das Schaffen der aktiven Mitglieder. Foto: hap



Mit Doris Schmitz, Petra Piesche-Marzell und Franz Xaver Kuchler sind es drei, die zum ersten Mal hier beim Kunstkreis ausstellen. Die Vorsitzende bedankte sich bei Kuchler, der für den Verein einen "sehr gelungenen Flyer" gestaltet habe. Besonders herausgestellt hat Ruth Bücker auch, dass sich Hubert Kilian bei seinem Figurenzyklus mit dem aktuellen Thema "Flucht" beschäftigt habe. Mit seinen ausgestellten Werken möchte er "Verhältnisse kritisch hinterfragen und zum Nachdenken anregen", so die Vorsitzende.

Unbewusste Bedeutung

Der Titel der jetzigen Ausstellung ist "Farbwelten". Das von Corinna Bran gestaltete Plakat für die Ausstellung sei ein schönes Beispiel für solche Farbwelten. "Farben haben eine unbewusste Bedeutung, die jeden von uns beeinflusst", sagte Ruth Bücker. Die Wirkung könne individuell sehr unterschiedlich sein und werde auch vom Kulturkreis beeinflusst. Farben würden nicht nur Assoziationen auslösen, sondern auch Empfindungen und Gefühle, was sich auch die Werbung zu Nutze mache, äußerte Bücker.

Es sei die emotionale Befindlichkeit des Künstlers, die den Farbklang eines Bildes bestimmt. "Und ebenso ist es die emotionale Befindlichkeit des Betrachters, die ihm das Bild erschließt", äußerte die Vorsitzende des Kunstkreises. Nicht nur die leuchtenden Primärfarben würden unseren Alltag beeinflussen. "Es ist die emotionale Befindlichkeit des Künstlers, die den Farbklang eines Bildes bestimmt und ebenso ist es die emotionale Befindlichkeit des Betrachters, die ihm das Bild erschließt". Zu dem Thema Farbwelten hat sich dann auch Mitglied Fritz Klingler geäußert sowie Gedichte vorgetragen.

Im Zusammenhang mit der Ausstellung sprach Stadträtin Jutta Striffler in Vertretung des Oberbürgermeisters in ihrem Grußwort von einer "Kunstreise" und hob die Bedeutung für die Rothenburger Kunstszene hervor. "Wir sind stolz darauf", bedankte sie sich bei der Vorsitzenden Ruth Bücker "von ganzem Herzen".

Wie schon des öfteren zuvor hat das Trio "Cross over" aus Leutershausen - dieses Mal neben Friedrich Bach und Andreas Bachmann mit der neuen Sängerin Iris Ballheim - die Ausstellungseröffnung schwungvoll begleitet. Die Kunstkreis-Ausstellung läuft noch bis zum 3. Oktober und ist montags bis freitags von 13 Uhr bis 19 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet, am Samstag und Sonntag jeweils von 11 Uhr bis 19 Uhr.

