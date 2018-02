Fastenzeit: Es geht um Veränderung, weniger um Verzicht

Gemeinsam durch die österliche Bußzeit in den Alltagsexerzitien - vor 1 Stunde

ROTHENBURG - Die Fastenzeit kann ein Anstoß sein, sich von Dingen zu befreien, von denen man sich selbst abhängig gemacht hat. Wie durch den Verzicht etwas Wertvolles entstehen kann. Möglichkeit, an Kreuzwegandacht in Rothenburg teilzunehmen.

Pastoralreferentin Monika Angermeier und Pfarrer Harald Sassik mit dem aktuellen Hungertuch. Foto: Scheuenstuhl



Verzicht gehört manchmal einfach zum Leben dazu – schlimm genug. Warum sollte man sich denn dann auch noch freiwillig gewisse Einschränkungen auferlegen? "Weil man durch Weglassen auch etwas Wertvolles hinzugewinnen kann", sagen Pfarrer Harald Sassik von den Kirchengemeinden St. Johannis und St. Laurentius und Pastoralreferentin Monika Angermeier. Die Fastenzeit bietet die ideale Möglichkeit dazu und zwar nicht nur für Gläubige. Hier lassen sich die eigenen Verhaltensweisen bewusst auf den Prüfstand stellen.

"Wir leben in einer Zeit, in der wir uns glücklich schätzen können, was wir alles haben", so der katholische Geistliche. In der Fastenzeit gehe es heutzutage deshalb nicht darum, sich etwas abzuringen. Nach Jesu Vorbild zu fasten, der sich 40 Tage in die Wüste zurückgezogen hat, ohne zu essen und zu trinken, ist schon lange nicht mehr angesagt – wenn man einmal vom Heilfasten absieht.

Zumal in "der österlichen Bußzeit", so die liturgische Bezeichnung für diesen Zeitabschnitt, sowieso nur Aschermittwoch und Karfreitag verbindlich vorgeschriebene Fast- und Abstinenztage sind. Während man bei Ersterem mit einer einmaligen Sättigung über den Tag kommen soll, steht am Abstinenztag der komplette Verzicht von Fleisch im Vordergrund. Zudem sind die Sonntage zwischen Aschermittwoch und Ostern vom Fasten ausgenommen.

In der heutigen Zeit des Überflusses ist es also nicht mehr die alltägliche Nahrungsaufnahme, die Einschränkungen unterworfen wird, sondern all jenes, was man als "Luxus" bezeichnen könnte, wie etwa Süßigkeiten, Alkohol oder Zigaretten. Bei vielen Menschen haben sich darüber hinaus gewisse Verhaltensweisen eingeschlichen, die zwar einerseits das Leben erleichtern und angenehmer machen. Andererseits versperren sie den Blick auf das Wesentliche.

Sich selbst von Abhängigkeiten befreien

Die Fastenzeit kann der entscheidende Anstoß sein, sich von Dingen zu befreien, von denen man sich selbst abhängig gemacht hat, erklärt Harald Sassik. Aus diesem Grund ist heutzutage etwa das Auto- und Handy-Fasten für viele die bevorzugte Weise, sich in Verzicht zu üben. Es sei verständlich, wenn man nicht ohne liebgewonnene Dinge auskommen möchte, räumt er ein, hebt aber gleichzeitig den Vorteil hervor, "mit leichtem Gepäck zu reisen".

Verzicht könne auch "etwas Spannendes" sein, weil sich dadurch das Leben und das Innerste neu ordnen lässt. Auch Pastoralreferentin Monika Angermeier unterstreicht die Chance, die in der Fastenzeit steckt. "Mit anderen auf diesem Weg zu sein, tut einem gut", sagt sie. Als Kind habe sie den Verzicht noch als fürchterlich empfunden, gibt sie zu. Denn mit Beginn der Fastenzeit war mit einem Schlag die süße Versuchung in Form von Schoko-Ostereiern in den Supermärkten allgegenwärtig. Mit den Jahren erschloss sich ihr dann der "tiefere Charakter" der Bußzeit.

Fasten als spirituelle Umkehr anstatt Diät

Das Fasten ist nicht bloß Selbstzweck, auch wenn vor allem Frauenzeitschriften gerade jetzt besonders betonen, dass man dadurch das eine oder andere überflüssige Kilo verlieren könne. Aber auch mit der persönlichen spirituellen Umkehr ist die Essenz der Fastenzeit nicht vollkommen erschöpft. Sie hat auch eine gemeinschaftliche Komponente.

Man nehme sich in dieser Zeit nicht nur selbst bewusster wahr, sondern auch seine Beziehung zu seinen Mitmenschen, zur Schöpfung und zum Schöpfer. "Wir leben in Strukturen, die so gegeben sind", sagt Harald Sassik. Bei vielen wachse aber der Wunsch nach einem sozia­leren und gerechteren Miteinander. Die alljährliche Fastenaktion des Misereor-Hilfswerks steht deshalb ganz im Zeichen der Solidarität mit Afrika, Lateinamerika und Asien.

Darin inbegriffen sind auch Spenden, die heuer nach Indien fließen. Almosen geben ist neben Beten und Fasten ein weiteres Zeichen der Umkehr in Vorbereitung auf den Höhepunkt, das Osterfest. Als Ausdruck der Bereitschaft zur Buße erhalten die Gläubigen an Aschermittwoch ein Aschekreuz auf die Stirn gezeichnet.

"Augenfasten" in den Kirchen

Den Kirchgängern wird von da an bis Ostern auch eine Art "Augenfasten" auferlegt: In einigen Gotteshäusern geht man nämlich dem fakultativen Brauch nach, das Kreuz mit dem Hunger- beziehungsweise Fastentuch zu verhüllen. Dadurch soll das bewusste nach innen Kehren mangels optischer Ablenkungen erleichtert werden. Das früher komplett weiße Stück Stoff ist heutzutage mit einem wechselnden Motiv und einer Fastenbotschaft bedruckt. Das Hungertuch 2017/2018 mit dem Thema "Ich bin, weil du bist" gestaltete der in Nigeria geborene Künstler Chidi Kwubiri.

Zurückhaltung übt man auch hinsichtlich des Blumenschmucks und des Orgelspiels – am Karfreitag erklingen sogar weder Orgel noch Glocken. "Alles ist reduziert, um dann Ostern umso feierlicher zu begehen", erklärt Harald Sassik. Die liturgische Farbe in dieser in Erwartung auf Ostern begriffenen Zeit ist lila. Was heute vielen nicht mehr präsent ist: Auch der Advent als Vorbereitung auf das Weihnachtsfest war einst Fastenzeit. Und genau wie vor Jesu Geburt erhalten Gläubige auch vor Ostern mittels Fastenkalender jeden Tag einen anderen spirituellen Impuls.

Die Begehung des Kreuzwegs - hier die fünfte Station am Boden - ist Teil der österlichen Bußzeit in St. Johannis. Foto: Scheuenstuhl



Kreuzwegandacht

In der Fastenzeit gibt es eine Kreuzwegandacht in St. Johannis. Dabei wird der von Peter Nedwal gestaltete Kreuzweg mit den 14 an den Säulen der Kirche angebrachten Stationen des Leidensweg Jesu begangen, der am Auferstehungskreuz über dem Alter in der 15. Station endet.

Gemeinsame Zeit der Buße

Wer sich in der Gruppe über diese Zeit der Buße und die eigenen Herangehensweise austauschen möchte, der kann an den ökumenischen Alltagsexerzitien im Jakobsschulhaus teilnehmen. Ab Montag, 19. Feruar, wird einmal pro Woche um 19 Uhr unter dem Titel "Fürchte dich nicht – lebe" versucht, Gott in den Geschehnissen des eigenen Lebens mehr wahrzunehmen und zu finden. Die Leitung haben Monika Angermeier, Pfarrerin Claudie Schlottke und Uschi Balzer (Pfarrgemeinderat St. Johannis).

Anmeldung im Katholischen Pfarrbüro St. Johannis, Telefon (09861) 5011.

