Feld in Flammen: Acker brennt bei Verkehrsunfall nieder

BUCH AM WALD - Ein Motorradunfall im Landkreis Ansbach hatte am Sonntag weitreichende Folgen: Die Maschine des verunglückten Bikers landete in einem Getreidefeld - und verwandelte dieses in ein Flammenmeer.

Warum das Motorrad in Flammen aufging, ist noch nicht geklärt. Foto: NEWS5 / Haag



Der Biker war gegen 13.20 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen Clonsbach und Hagenau östlich von Rothenburg ob der Tauber unterwegs. Dort kam ihm in einer Rechtskurve ein Mercedes entgegen. Der 40-jährige Motorradfahrer geriet zu weit auf die Gegenfahrbahn und streifte den Pkw, woraufhin der Biker stürzte und sich mehrere Knochebrüche zuzog. Seine Maschine überschlug sich nach dem Zusammenstoß und landete schließliche einige Meter neben der Straße in einem Getreidefeld. Dort fing das Gefährt Feuer und setzte auch die ausgetrockneten Gerstenhalme auf dem Feld in Brand.

Obwohl mehrere Feuerwehren aus den umliegenden Dörfern anrückten, stand bald ein großer Teil des Ackers in Flammen - das Feuer verwandelte die Ernte auf einer Fläche von etwa einem Hektar in eine dicke Schicht Asche. Auch das Motorrad brannte komplett aus. Die Insassen des Pkw, darunter ein Kleinkind, wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen genau wie der Motorradfahrer in ein Krankenhaus.

