Dritter Festival-Tag und die Stimmung euphorisch wie zu Beginn: Am Sonntag brachten Hot Water Music und vor allem die Broilers die Eiswiese in Rothenburg nochmal zum Beben. Hier sind die Bilder.

Während In Flames, Kraftklub, Talco und Gogol Bordello am Samstag die Taubertal'sche Bühne rockten, wurde so mancher Stagediver über die Köpfe der Zuschauer hinweg getragen. Doch sie waren nicht alleine: Auch Luftballons im Flamingo-Style unternahmen ein Bad in der Menge.