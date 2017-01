"Festtaufe des Herrn": Debüt für angehenden Priester

Erster Einsatz für neuen Pastoralpraktikanten Sebastian Heim - vor 1 Stunde

SCHILLINGSFÜRST - Sebastian Heim ist 30 Jahre alt, kommt aus Neundorf in der Nähe von Schloss Tambach im Landkreis Coburg und studiert als "Spätberufener" Theologie in Lantershofen. Er möchte für die Menschen da sein, mit ihnen leben, sie unterstützen und begleiten, so der neue Pastoralpraktikant in der Regionalpfarrei Schillingsfürst.

Sebastian Heim und Benedikt Schwandt (v.r.) in Bellershausen. Foto: Schwandt



Bevor er sich entschloss, Priester zu werden, absolvierte er eine Ausbildung zum Altenpfleger, arbeitete in einem Seniorenheim und in der Caritas-Sozialstation in Coburg, betreute Sterbende auf einer Palliativstation. 2014 begann er als Propädeutiker im Bamberger Priesterseminar.

Im Rahmen seines Studiums sind mehrere Praktika in verschiedenen Pfarreien und kirchlichen Einrichtungen vorgesehen. Dekan Hans-Peter Kunert wird immer wieder von der Erzdiözese Bamberg angefragt, ob er Pastoralpraktikanten in seinen Gemeinden aufnehmen und begleiten könne.

Am "Fest der Taufe des Herrn" wirkte Sebastian Heim erstmals in den Gottesdiensten der Regionalpfarrei, unter anderem in Bellershausen, aktiv mit – gemeinsam mit Benedikt Schwandt, der derzeit im Bamberger Priesterseminar sein Propädeutikum absolviert.

Der Weihnachtsfestkreis endet nun, die Christbäume bleiben jedoch stehen bis zum Lichtmesstag am 2. Februar. Die Schillingsfürster Kirchenbesucher dürften sich darüber besonders freuen, hatte doch die fürstliche Verwaltung für das zurückliegende Weihnachtsfest einen besonders großen und prächtigen Baum auswählt, der in dem Gotteshaus herrlich erstrahlt.

sw