"Feuerzangenbowle" wieder überaus erfolgreich

ROTHENBURG - Auch in diesem Jahr ist die karitative Aktion der "Feuerzangenbowle" im Weih-nachtsgarten des Hotels "Reichsküchenmeister" wieder überaus erfolgreich gewesen. In ihrer zehnten Auflage konnte sie insgesamt 2835 Euro einspielen.

Jeden Mittwoch zur Adventszeit huschen die bewegten Bilder der "Feuerzangenbowle" über den Projektionsschirm im Weihnachtsgarten. Foto: Weber



Mittlerweile ist die Benefizveranstaltung bei vielen Rothenburgern und Gästen zu einer festen Einrichtung geworden. Die gute Stimmung des Filmklassikers mit Heinz Rühmann überträgt sich dort auf die Teilnehmer. Die besondere Atmosphäre und die schöne Lage tun ein übriges, um die Veranstaltung zu einem des Reiterlesmarktes werden zu lassen. Bei angezündetem Zuckerhut über dampfendem Kessel mit Blick auf die St. Jakobskirche und mit dem wärmenden Getränk in der Hand lässt es sich aushalten.

Der Klassiker der Filmgeschichte, die "Feuerzangenbowle" und das dabei aufgebotene gleichnamige Getränk sind allerdings nur der Aufhänger. Tieferer Sinn der Veranstaltung ist dort zu helfen, wo es gebraucht wird. "Das ist uns ein echtes Anliegen," betont Christoph Rother vom "Reichsküchenmeister".

Zehnte Auflage

Ein Euro pro ausgeschenkter Bowle geht als Spende an ausgesuchte Projekte. Firmen, Banken oder Privatpersonen unterstützen als Paten immer gezielt eines der Projekte. Viele Besucher des Weihnachtsgartens und viele langjährige Sponsoren machen die Aktion von Jahr zu Jahr zum Erfolg. So auch diesmal bei der zehnten Auflage.

Folgende gemeinnützige Projekte sind bei der aktuellen Auflage unterstützt worden: Am ersten Mittwoch ging der Erlös an den Verein Alt-Rothenburg e.V. Der Verein wurde im Jahr 1898 gegründet. Er hat sich zur Aufgabe gemacht Rothenburg ob der Tauber als Denkmal mittelalterlicher Kultur im Ganzen zu erhalten und den Wiederaufbau der Altstadt nach Kräften zu fördern.

Immer mittwochs

Eine Woche später gingen die Spenden an die Klinikclowns Lachtränen Würzburg e.V. Klinikclowns sind speziell aus- und fortgebildete Künstler, Therapeuten und Pädagogen, oder spielbegabte Menschen aus sonstigen Berufsfeldern. Sie besuchen kranke Kinder im Krankenhaus oder alte Menschen im Seniorenheim, um mit ihnen eine gemeinsame Zeit voller Spaß und Freude zu verbringen.

Am letzten der drei Mittwochabende wurde der Verein "Sternstunden" unterstützt. Hier wird Menschen in den unterschiedlichsten Notlagen geholfen.

Die Veranstaltungen im Weihnachtsgarten des Hotels „Reichsküchenmeister (gegenüber der St.-Jakobs-Kirche) haben ihren festen Zeitpunkt, immer mittwochs und immer ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei und um Spenden wird gebeten. Dazu steht auch eine Sammelbüchse bereit. Spendenbescheinigungen gibt es ab einem Betrag von 100 Euro.

Auf historischem Grund

Kommt an: Christoph Rother mit seiner Feuerzangenbowle. © Weber



"Es gilt Danke zu sagen an alle Besucher des Weihnachtsgartens und an alle, die uns dabei unterstützt haben. Die Summe besteht aus dem Verkauf der Feuerzangenbowle, Spenden von Besuchern und den Sponsorengeldern, welche direkt weitergegeben wurden," betonen Corinna und Christoph Rother, die zusammen den "Reichsküchenmeister" führen.

Die Sparkasse Ansbach, die Johann Stein GmbH, die Tucher Bräu und Fritz Versicherung machten sich diesmal als besonders große Förderer einen Namen. Bolko Mörschel hatte die Moderation für die "Feuerzangenbowle" 2018 für den guten Zweck übernommen und dabei seine besondere Gabe für den verbindlichen Ton unter Beweis gestellt.

Der Weihnachtsgarten des "Reichsküchenmeister" befindet sich auf historischem Grund. Wo heute die Besucher stimmungsvolle Adventsstimmung genießen, stand bis vor etwas mehr als 200 Jahren noch St. Michael, das im Innern mit kunstvollen Verzierungen versehene Gebeinhaus des alten Friedhofs um St. Jakob. In dem Gotteshaus befand sich unter anderem auch der Heilig-Kreuz-Altar von Tilman Riemenschneider. Er wurde in die Detwanger Kirche St. Peter und Paul gebracht, als St. Michael (benannt nach dem Seelenwäger), nachdem das Gotteshaus in seiner Funktion als Gebeinhaus nicht mehr vonnöten war, um das Jahr 1800 abgerissen wurde. Inzwischen war der Friedhof nach draußen vor die Stadtmauer verpflanzt worden. Von St. Michael übrig geblieben ist die Sakristei, die heute als besonderes und schmück­endes Detail an der Rückseite des Hotels "Reichsküchenmeister" ins Auge fällt.

