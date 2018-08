Freude über tiefe Freundschaft

ROTHENBURG - 30 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Rothenburg ob Tauber und Susdal in Russland. Das musste gefeiert werden. Dazu reiste kürzlich eine 75-köpfige Delegation aus Rothenburg in die russische Partnerstadt. Für viele darunter gab es beeindruckende Begegnungen mit langjährigen Freunden. Aber auch die erstmalig mitgereisten Rothenburger kamen begeistert zurück. Die Herzlichkeit und die Gastfreundschaft, die ihnen von den russischen Freunden entgegengebracht wurden, waren überwältigend.

Beim Festzug zu den Jubiläumsfeierlichkeiten in Susdal: Die Rothenburger Reisegruppe hat einen Ehrenplatz ganz vorne. Unter dem Applaus der Zuschauer schwenken Teilnehmer Deutschland-Fähnchen, die ihre russischen Freunde beschafft hatten. Foto: privat



Rothenburg zählt zu den Pionieren deutsch-russischer Städtepartnerschaften. Als diese 1988 unterzeichnet wurde, herrschte zwischen Ost und West Kalter Krieg. Die Machtblöcke standen sich noch feindlich gegenüber. Es war also ein schwieriges Unterfangen, als Oskar Schubart, der damalige Rothenburger Oberbürgermeister, nach einer Russlandreise, die ihn unter anderem auch nach Susdal als Station auf dem sogenannten Goldenen Ring kulturhistorisch besonders interessanter Ziele führte, die Idee einer Städtepartnerschaft entwickelte. Er, der die Schrecken des Zweiten Weltkrieges noch als Soldat erlebt hatte, wollte damit einen aktiven Beitrag zur Völkerverständigung leisten. Es gelang ihm, den Stadtrat von seiner Idee zu überzeugen.

Vorbehalte über Bord

Auch in Susdal war man zu diesem Schritt bereit. Die politischen Hindernisse konnten überwunden werden, so dass er kurz vor Ende seiner Amtszeit die Urkunde noch unterzeichnen konnte. Oberbürgermeister Herbert Hachtel setzte dieses Bemühen als einen Beitrag der aktiven Friedensarbeit fort.

Zwischenzeitlich sind dadurch zahlreiche private Freundschaften entstanden. Selbst Ehen wurden geschlossen. Der Verein für Städtepartnerschaften, der regelmäßige Besucherreisen und Spendenaktionen durchführt, hatte daran einen großen Anteil.

Wichtiger Grundstein

Allen aktiven und ehemaligen Vorsitzenden und Beiräten des Vereins dankte Oberbürgermeister Walter Hartl im Rahmen der Festveranstaltung für dieses Engagement. Ebenso den Schulleitern und den Lehrerinnen und Lehrern der Oskar-von-Miller-Realschule für den regelmäßigen Schüleraustausch mit der Susdaler Mittelschule I. Dadurch haben vor allem auch junge Menschen die Möglichkeit, die jeweils andere Kultur kennen und schätzen zu lernen, als wichtigen Grundstein für die Verständigung zwischen den Nationen und ein friedvolles Miteinander.

Sein besonderer Dank galt aber auch der Bevölkerung, den Stadtoberhäuptern und dem Susdaler Stadtrat für ihren aktiven Beitrag zur Vertiefung der Partnerschaft. Besonders erfreulich war, dass auch einige der Pioniere der Städtepartnerschaft sich mit auf den Weg nach Susdal gemacht hatten.

Oberbürgermeister Walter Hartl (2.v.li.) und Bürgermeister Kurt Förster (re.) während der Ansprachen. Foto: privat



Sie wurden am Festabend auf die Bühne gebeten, um von ihren Erlebnissen zu berichten. So der frühere Dekan Johannes Rau, Edwin Abt, Irmgard Gruber, Ursula Ilgenfritz, wie auch Herbert Eger und Ulrich Kößer, die sich ebenfalls schon viele Jahre für Susdal und die Städtefreundschaft engagieren. Bürgermeister Kurt Förster, der in seiner Funktion als Vorsitzender des Städtepartnerschaftsvereins ebenfalls um ein Grußwort gebeten wurde, unterstrich bei dieser Gelegenheit erfreut, dass es sich um eine sehr lebendige Partnerschaft handelt.

Er dankte besonders auch den früheren Vereinsvorsitzenden Irmgard Gruber und Helmut Rienecker sowie den Beiräten für die hervorragende Unterstützung und betonte die gute Zusammenarbeit mit dem Susdaler Partnerschaftskomitee. Die Jubiläumsfeierlichkeiten waren in das Susdaler Stadtfest eingebunden. Für den Festzug erhielten die Rothenburger Gäste Deutschlandfähnchen und marschierten hinter der Musikkapelle an der Spitze des Zuges. Es sei beeindruckend gewesen, die positiven Reaktionen der Besucher zu erleben, die die Straße säumten, berichten Mitglieder der Reisedelegation.

Ceska Lipa mit im Boot

Im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung zum Bestehen der Verbindung mit Rothenburg wurde auch eine neue Partnerschaft geschlossen. Susdal und die tschechische Stadt Ceska Lipa unterzeichneten die Urkunden. Oberbürgermeister Walter Hartl wünschte dieser neuen Verbindung tiefe Freundschaften, wie sie sich in den 30 Jahren zwischen der Susdaler und der Rothenburger Bevölkerung entwickelt haben. Musiker der Hans-Sachs-Gilde waren mit nach Susdal gekommen. Sie spielten dort auf und bereicherten – als Vertreter der Rothenburger Historienvereine – auch in ihren Kostümen als Aushängeschild den Umzug. Der Abschied nach einem intensiven Festwochenende fiel allen schwer. Kleiner Trost, der es aber dann doch etwas leichter machte: Bereits zu den Reichsstadttagen gibt es ein Wiedersehen. Dann wird in Rothenburg das Jubiläum der Partnerschaft mit Susdal gefeiert.

