"Frustsaufen" endet mit extremen Schnittverletzungen

17-Jähriger schlug gegen Schaufenster - Alkoholpegel bei nahe zwei Promille - vor 1 Stunde

ROTHENBURG - Ein Koch verarbeitete am frühen Sonntagmorgen in der Galgengasse seinen Liebeskummer - er hatte ausgiebig getrunken. Um seinem Frust Ausdruck zu verleihen, schlug er die Scheibe eines Schaufensters ein. Mit sehr schmerzhaften Folgen.

Denn das Glas splitterte, der 17-Jährige zog sich extreme Schnittverletzungen an der Hand zu - musste sogar ins Rothenburger Krankenhaus, um sich dort behandeln zu lassen. Sein Alkoholpegel lag nahe bei zwei Promille. Am Schaufenster entstand ein Schaden in Höhe von knapp 500 Euro.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

bb