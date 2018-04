Für die Nachhaltigkeit: Jugendliche sammeln Schuhe

Konzept des bewussten Umgangs mit Ressourcen bei der Evangelischen Jugend - vor 1 Stunde

ROTHENBURG - Innerhalb von acht Monaten konnte die Evangelische Jugend mit ihrer Schuhsammelaktion "Shuuz" 3741 Menschen zu gutem Schuhwerk verhelfen. Dadurch wurden laut der Organisation 31424 Kilo Kohlendioxid eingespart.

Diakon Tobias Steinke (Mitte) und seine Jugendlichen sind stolz auf die vielen gesammelten Schuhe in den Kartons. © privat



Diakon Tobias Steinke (Mitte) und seine Jugendlichen sind stolz auf die vielen gesammelten Schuhe in den Kartons. Foto: privat



Ein Antrieb, diese Aktion und ihre Nachhaltigkeit in Sachen Umwelt, den Umgang mit Ressourcen und Suffizienz weiter zu betreiben. "Es gibt noch viele Baustellen in dieser Richtung", so Diakon Tobias Steinke und auch Verbesserungsbedarf im Alltag der evangelischen ­Jugendarbeit. "Es geht hier aber nicht um das schlechte Umweltgewissen, sondern vielmehr um die Entwicklung eines Umweltbewusstseins. Jeder Mensch hat Möglichkeiten, seinen Beitrag für eine bessere Umwelt zu leisten. Für die Jugendlichen steht meist eher die kurzfristige Perspektive im Blick, auch Spaß ist ein guter eigennütziger Nebeneffekt.“

Letzteren sieht die Jugend darin, mit ihrer Aktion die Finanzierung eines neuen Kleinbusses voranzutreiben. Spaß machen auch die jahrzehntelang durchgeführten Altpapier- und Altkleidersammlungen, die Diakon Steinke, wie viele andere Jugendliche in Rothenburg auch, schon in der eigenen Jugend mitgemacht hat. Etliche Tonnen Papier und Kleidung können hier gezielt im Warenkreislauf gehalten werden.

Eine weitere Aktion ist der schon zweimal durchgeführte und wohl auch dieses Jahr wieder stattfindende "Dressmagnet", ein Kleiderbasar für Selbstverkäuferinnen und -verkäufer von "gehobener" (und) Markenkleidung. Zudem arbeiten gerade Jugendliche auch an der Aufhübschung alter Möbel.

Alle Aktionen leben davon, dass die engagierten Jugendlichen unterstützt werden. Das gilt sowohl für das bereitgestellte Material an Papier, Kleidung und Schuhen als auch für die Hilfe der Ehrenamtlichen und die Bereitstellung der Sammelfahrzeuge einiger Firmen. "Dass dies immer wieder klappt, das macht mich dankbar und stimmt mich hoffnungsvoll für die Zukunft", sagt Diakon Tobias Steinke.

ej