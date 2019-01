Ganz groß in Form

Stadt- und Jugendblasorchester überzeugt bei Jahresschlusskonzerten - vor 1 Stunde

ROTHENBURG - Zweimal die Reichstadthalle komplett zu füllen und zu erfüllen. Für das Stadt- und Jugendblasorchester ist das kein Problem bei seinen traditionellen Konzerten zum Ende des Jahres. Da kommt, was Rang und Namen hat und was sich dem musikalischen Aushängeschild Rothenburgs verbunden fühlt.

Konzert zum Jahreswechsel: Unter der Leitung von Jan-Peter Scheurer wird anspruchsvoll musiziert. © Weber



Und dass sich die Formation bei dieser Gelegenheit konzertant besonders ins Zeug legt, versteht sich fast von selbst. Auch diesmal ist das nicht anders.

"In diesen bewegten Zeiten" gehe es dem Orchester darum, zwei Stunden unbeschwerten und freudigen Musikgenuss zu bescheren, so Vorsitzender Dr. Wolfgang Scheurer und Anja Endress aus den Reihen der Bläser bei der Begrüßung des zahlreich erschienenen Publikums und der Prominenz. Was sich in der Ansprache locker und leicht anhört, ist in der Praxis alles andere als das. Das weiß jeder, der ein Instrument spielt.

Schließlich braucht es ständiges fleißiges Üben und Proben übers Jahr, um präpariert zu sein, wenn’s darauf ankommt. Beim Jahresschluss-Konzert liegt traditionell die Latte zusätzlich hoch – mit einem besonders anspruchsvollen Programm.

Das wiederum von Peter Noack so detailliert, hintergründig und vor allem mit so viel Witz und Charme angesagt wird, dass es die reine Freude ist. Angesichts der vielen Gruppen aus denen es singt und klingt, allen voran dem Stadt- und Jugendblasorchester, könne Rothenburg den Titel einer Hauptstadt der Musik für sich in Anspruch nehmen, so der Moderator angesichts der wohl austarierten Klangfülle beim eben verklungenen Marcia Triumphale von Amilcare Ponchielli.

Applaus in der vollbesetzten Reichsstadthalle: Das Publikum erklatscht sich am Ende des Konzerts Zugaben des Orchesters. © Weber



Schmetterlinge

Damit setzt das Orchester unter der Leitung von Jan-Peter Scheurer gleich zum Auftakt ein Ausrufezeichen im strengen Viervierteltakt. Um dem eine Komposition folgen zu lassen, die zwar im gleichen Takt steht, aber mit ihrem langsameren Tempo eine Spur tänzerische Leichtigkeit verbreitet: die böhmische Polka "Morgenblüten" von Antonin Zvacek.

Etliche Schmetterlinge glaubt der Zuhörer flattern zu hören beim "Concertino für Flöte", komponiert von der Französin Cecile Chaminade. Flötistin Friederike Zobel brilliert als Solistin.

Mit der sinfonischen Tondichtung "Zeppelin" von Michael Geisler schickt das Orchester seine staunenden Zuhörer in die Pause. Man hat dabei die verschiedenen Phasen dieses dramatischen Luftschiff-Unglücks von 1937, angefangen vom Verlassen der Werft, im Geist richtiggehend vor sich.

Zu Beginn des zweiten Teils gehört die Bühne der 18-köpfigen Nachwuchsriege des 59-köpfigen Orchesters. Sie lässt mit "Mamma Mia" von Abba und "West Side Story" von Leonard Bernstein aufhorchen. Quasi in der Abba-Bugwelle wird weiter gesurft. Das "große" Orchester spielt Höhepunkte des Musicals "Chess", das in die spannende Welt der legendären Schachduelle und des kalten Kriegs in den 60er und 70er Jahren entführt und daraus eine spannende Dreiecks-Geschichte um Liebe, Poltik, Verschwörung und Eifersucht macht. Die Komposition stammt unter anderem von Benny Anderson, dem kreativen Tonschöpfer des schwedischen Erfolgsquartetts.

Premiere beim folgenden "Don’t Let The Sun Go Down On Me" von Elton John: das Orchester erstmals mit Sänger bei diesem Traditionskonzert. Florian Knäulein zeigt dabei viel Swing und Taktgefühl in der Stimme. Mit der Jazz-Ballade "Isn’t She Lovely" von Stevie Wonder setzt das Orchester danach den umjubelten Schlusspunkt.

Mit rauschendem Applaus und rhythmischem Klatschen erbittet sich das begeisterte Publikum eine erste Zugabe. "Gute Nacht, Freunde" von Reinhard Mey lässt das Orchester ineiner swingenden Version erklingen und es wäre vielleicht schon Zeit gewesen zu gehen. Aber so leicht lassen sich die Zuhörer nach zwei Stunden Hörgenuss nicht in den Abend schicken. Da muss nachgelegt werden. Was auch geschieht – mit dem legendären Radetzky-Marsch, bei dem sich die Reichsstadthalle in eine Arena der k. und k. Zeit verwandelt. Chapeau, Stadt- und Jugendblasorchester, für eine fabelhafte Leistung!

