Gastgewerbe: Den Auszubildenden als Paten zur Seite stehen

Bayern mit seiner einzigartigen Wirtshauskultur für die Zukunft rüsten - vor 21 Minuten

ROTHENBURG/MÜNCHEN - "Top-Image durch Top-Ausbildung": Unter diesem Motto stand der achte Ausbildungsbotschaftertag in München – auch die Tauberstadt war vertreten. Wie gastgewerbliche Unternehmer dabei zu wertschätzenden Arbeitgebern werden.

Sich stark machen für eine wertschätzende Ausbildung: Steffanie Schlag und Bernd Teutscher. © sw



Von A wie Ausbildungszufriedenheit bis Z wie Zukunft der dualen Ausbildung reichte die Themenpalette am achten Ausbildungsbotschaftertag des Bayerischen Gastgewerbes und des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes (BIHK) im Literaturhaus in München. Als feierlichen Höhepunkt des Tages hatte Bayerns Staatsministerin für Arbeit und Soziales, Familie und Integration, Emilia Müller, mit Angela Inselkammer, Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes, und Vizepräsident Andreas Brunner die Ernennungsurkunden an die neu ernannten Ausbildungsbotschafter der bayerischen Hotellerie und Gastronomie überreicht.

Unter ihnen sind zwei Rothenburger Gastronomiebetriebe, das Traditionshotel "Eisenhut" mit seiner Direktorin Steffanie Schlag und der Gasthof Rödertor mit der Kartoffelstube, vertreten durch den Chef des Hauses, Bernd Teutscher. In ihrem Grußwort zeigte Angela Inselkammer die Bedeutung der Ausbildungsbotschafter für die Branche auf: "Sie sind unsere Vorzeigeunternehmer, sie sind die Visitenkarte einer wertschätzenden Ausbildung in Bayerns Hotellerie und Gastronomie." Inselkammer führte weiter aus, dass vor dem Hintergrund eines boomenden bayerischen Tourismus und Gastgewerbes die Mitarbeiterplanung die zentrale Aufgabe jedes Betriebes sei.

Mehr denn je müssen sich gastgewerbliche Unternehmer als wertschätzende Arbeitgeber einen Namen machen, damit gut ausgebildete Fachkräfte sich für ihr Unternehmen entscheiden. Um eine anerkannte Arbeitgeber-Marke, auch als "Employer Branding" in aller Munde, aufzubauen, sind eine offene Mitarbeiter- und Gästekommunikation, ein verlässliches Handeln als ehrbarer Kaufmann und eine von allen Mitarbeitern getragene Unternehmensvision die Basis.

Zugleich nutzte Inselkammer die Gelegenheit, um auch auf noch zu lösende Probleme hinzuweisen: "Wirte wollen für ihre Gäste da sein, statt Formulare ausfüllen. Die immer größer werdende Verordnungslawine zieht immer mehr Betrieben den Boden unter den Füßen weg, zugleich bedarf es dringend der Anpassung jahrzehntealter Gesetze, die nicht mehr der Alltagsrealität entsprechen. Allen voran ist das Arbeitszeitgesetz zu nennen, hier bedarf es der Umstellung von einer täglichen auf eine wöchentliche Höchstarbeitszeit. Es geht nicht darum, dass Mitarbeiter mehr arbeiten sollen, sondern – oft genug auch auf deren eigenen Wunsch hin – flexibler einsetzbar sind", erläuterte die Präsidentin.

Attraktivität und Karrierechancen

"Tausende junge Menschen entscheiden sich jedes Jahr in Bayern für eine Ausbildung im Gastgewerbe. Das spricht für die Attraktivität und die Karrierechancen in den gastgewerblichen Berufen. Dennoch ist es wichtig, dass die Branche in der Öffentlichkeit für das Image der Gastberufe wirbt und sich in den eigenen Reihen für das Konzept einer wertschätzenden Ausbildung stark macht. Eine tragende Säule sind dabei die Ausbildungsbotschafter des bayerischen Gastgewerbes", sagte Eberhard Sasse, Präsident des Bayerischen Industrie- und Handelskammertags (BIHK).

Die 130 bayerischen Ausbildungsbotschafter, die in München ihre Urkunde erhielten, seien gastgewerbliche Unternehmerinnen und Unternehmer, die in ihren eigenen Betrieben hervorragend ausbilden und in IHK Prüfungsausschüssen tätig sind. Sie informieren bei Messen und Schulveranstaltungen über die Ausbildung und Karrieremöglichkeiten in Hotellerie und Gastronomie. Und Staatsministerin Müller betonte: "Die duale Ausbildung ist der Grundstock für das ganze Berufsleben. Damit sie gelingt, stehen den jungen Menschen Ausbildungsbotschafter als Paten zur Seite. Sie zeigen durch ihr persönliches Beispiel, welche Entwicklungsmöglichkeiten Hotellerie und Gastronomie in der Aus- und Weiterbildung bieten. Die Ausbildungsbotschafter leisten damit einen wichtigen Beitrag für die Sicherung des künftigen Fachkräftebedarfs in der Hotellerie und Gastronomie."

Einzigartige Wirtshauskultur in Bayern

Die größte Gefahr für die Zukunft liege im Erfolg der Gegenwart: Man müsse den Blick immer nach vorne richten. Sie betonte, Bayern habe eine einzigartige Wirtshauskultur, diese müsse unbedingt erhalten werden. Nicht zuletzt kommen soviele Gäste nach Bayern, weil sie die bayerische Lebensart, das bayerische Lebensgefühl schätzen. Wirtshäuser sind Treffpunkte für Familien und Freunde, aber auch Anziehungspunkt für Gäste aus aller Welt. Prof. Dr. Harald Pechlaner von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und Professor Dr. Anita Zehrer vom MCI Management Center Innsbruck schilderten eindrucksvoll ihre Forschungen zum Thema "Image des bayerischen Gastgewerbes" und wie sich dieses verbessern ließe.

Die drei größten Vorteile eines Arbeitsplatzes in der Gastronomie sehen die Beschäftigten im direkten Gästekontakt, zudem sei die Tätigkeit abwechslungsreich und es gibt eine Fülle von Aufstiegsmöglichkeiten. Ein weiterer Pluspunkt ist die Möglichkeit, im Ausland tätig zu sein, andere Kulturen kennenzulernen. Als Nachteile sehen die Befragten die Arbeitszeiten, die sich oft sehr familienunfreundlich gestalten, dazu kommt die eher geringe Entlohnung und ein hoher Stressfaktor. Professor Dr. Celine Chang von der Hochschule München führte die Ergebnisse ihrer Studie aus, die sich mit der Zufriedenheit der gastgewerblichen Auszubildenden beschäftigt.

Wo der Notendurchschnitt bei der Bewerbung liegt

Derzeit sind von den Auszubildenden in der Gastronomie 53 Prozent Frauen, 47 Prozent Männer, 52 Prozent absolvieren eine Ausbildung als Hotelfachmann/Hotelfachfrau, 48 Prozent als Köche. Das mittlere Alter liegt bei 20 Jahren, 23 Prozent der Auszubildenden kommen von der Mittelschule, 53 Prozent haben einen Mittleren Schulabschluss, 3 Prozent können eine Fachhochschulreife vorweisen und 14 Prozent haben Abitur. Der Notendurchschnitt bei der Bewerbung liegt zwischen 2 und 3. Für 39 Prozent ist die Ausbildung ein Wunschberuf, für 52 Prozent ist es ein Beruf unter mehreren, die in Frage kamen. 84 Prozent haben vor Beginn der Ausbildung ein Praktikum oder Schnuppertage im Hotel absolviert.

Im Wesentlichen sind die Auszubildenden mit der Berufsausbildung zufrieden, Handlungsbedarf gibt es aber bei der Gestaltung der Dienstpläne: Die Azubis sehen es als großes Problem, dass sie ihre Dienstpläne oft sehr kurzfristig einsehen können, 40 Prozent gaben an, den Dienstplan sehr knapp, also ein bis zwei Tage vor Arbeitsbeginn, zu erhalten. Eine Einladung zum Ausbildungsbotschaftertag hatten auch Studiendirektorin Maria Middendorf und Studiendirektorin Margit Schwandt vom Staatlichen Beruflichen Schulzentrum Rothenburg-Dinkelsbühl erhalten: Mit dem Unterricht an der Berufsschule sind 53 Prozent der Auszubildenden sehr zufrieden.

sw