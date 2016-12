Gebsattlerin verschönert mit Kunstwerken Heim und Ortsbild

Mit viel Hingabe und einer kreativen Ader erschafft sie einmalige Werke - vor 13 Minuten

GEBSATTEL - Ist es ein Christkind, eine Fee oder sogar eine Schneekönigin? Wie genau man die elegante Dame im Eingangsbereich eines Gebsattler Wohnhauses auch bezeichnen möchte, eines ist sicher: Sie ist eine absolut einmalige Erscheinung. Danuta Kastner, ihre Schöpferin, erklärt ihre vielseitige Leidenschaft fürs Basteln, Dekorieren und Werkeln.

Geschickt: Danuta Kastner kreiert mit Hingabe und Einfallsreichtum dekorative Kunstwerke. © Scheuenstuhl



Den Blick stolz und erhaben in die Ferne gerichtet. Das blonde, leicht gelockte Haar fällt sanft auf die Schultern, die von funkelndem Geschmeide umspielt werden. Die aufrechte Haltung deutet eine herrschaftliche Herkunft an. Die schöne Blonde ist zweifellos eine Frau zum Niederknien. Und dies ist nicht nur eine platte Phrase, denn es ist durchaus schon passiert.

Eine chinesische Reisegruppe, die es nach Gebsattel verschlug, war so angetan von der Lichtgestalt, dass sich die Teilnehmer mit ihr auf einem Foto verewigen wollten. Da sie aber mit ihrem europäischen Maßen die Asiaten um einiges überragte, opferte sich ein Herr, ging auf die Knie und spielte für den Rest eine lebende Trittleiter. So wurde es Danuta Kastner von einer Bekannten zugetragen, die die ganze Szene beobachtet hatte.

Die gebürtige Polin lebt seit vier Jahren in Gebsattel in der Nähe der St. Laurentius-Kirche und bereichert seitdem mit ihrer kreativen Ader das eigene Heim und das Ortsbild. Das ganze Jahr über sammelt sie Ideen und Materialien für ihre mannigfaltigen Kunstwerke. Sogar ihren Mann begleitet sie dafür zum Holz holen in den Wald, um dort nach natürlichen Accessoires Ausschau zu halten.

"In Lohr werden immer so schöne Sachen ausgestellt, warum sollte man das hier vor dem Haus nicht auch machen", erklärt Danuta Kastner ihre Motivation, ihr Grundstück dekorativ aufzuhübschen. Dabei richtet sie sich immer auf die jeweilige Jahreszeit ein. "Meine Schwiegermutter war anfangs ein wenig skeptisch, doch mittlerweile fragt sie immer schon ganz neugierig, was als nächstes kommt", schmunzelt die gelernte Hotelfachfrau.

Nächstes Projekt ist geheim

Ihren Traum, Floristin zu werden, konnte sie nicht verwirklichen. Sie belegte jedoch zumindest einen entsprechenden Kurs, um sich für ihre heimischen Deko-Aktionen fit zu machen. Für die selbstgefertigte Wach­ablösung der imposanten Weihnachtsfigur hat Danuta Kastner schon einen Plan, der allerdings geheim ist.

Denn noch ziert ja schließlich die Grande Dame den Kastnerschen Eingangsbereich. Aus Draht fertigte die versierte Bastlerin ein Rock-Gestell für die lebensgroße Schaufensterpuppe. Dieses dekorierte sie mit künstlichen Tannenzweigen. Die Inspiration dafür holte sie sich aus dem Internet. Dort wurden allerdings echte Tannenzweige verwendet. Aus Kostengründen und weil sie zu schwer für die Konstruktion waren, entschied sich die Gebsattlerin für die unvergänglichere Variante.

Anschließend brachte Danuta Kastner Kunstblumen, Eiskristalle, Pfauenfedern und Perlenketten auf dem grünen Nadelrock an. Für das prachtvolle Unterkleid habe sie nur einen Tag gebraucht, erinnert sie sich.

Bei ihrem anstehenden Familienbesuch in Polen wird sie die Gelegenheit nutzen und die Augen nach neuen Materialien offen halten. Ihr ist es dabei wichtig, dass man sie mehrmals verwendet und nicht nach nur einem Einsatz wegwirft.

Als weiteres Deko-Element im Außenbereich steht eine Staffelei vor dem Haus mit einem aus Holz gefertigten dreidimensionalen Bild. Im inneren des Wohnhauses gibt es zahlreiche weitere dieser weihnachtlichen Szenerien, die hin zum dekorativen Herzstück führen: dem mit gelben und kupfernen Kugeln und Bändern geschmückten Christbaum, der das Wohnzimmer ziert.

mes