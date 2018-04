Geigernachwuchs der Rothenburger Musikschule überzeugt

ROTHENBURG - Fünf junge Geiger aus Rothenburg und Umland konnten sich jetzt für das Auswahlorchester der Jungen Philharmonie Würzburg qualifizieren und bei zwei Konzerten die Mitgliedschaft sichern.

Haben nach den gelungenen Abschlusskonzerten allen Grund zur Freude: Rebekka Moll, Pia Ehrle, Ariel Angene, Klara Neidhardt und Fabian Endreß. © privat



Sie haben in diesem Jahr die Herausforderung angenommen, gemeinsam mit ihrer Lehrerin Alida Bauer von der Musikschule Rothenburg die Violinstimmen der 2. Sinfonie von Alexander Borodin, der „Akademischen Festouvertüre“ von Johannes Brahms und einer Uraufführung von Cong Wei zu erarbeiten.

Dazu trainierten alle zusätzlich zu ihrem wöchentlichen Unterricht und den täglichen Übungseinheiten von Januar bis März jedes Wochenende in ihrer Freizeit viele Stunden mit ihrer Lehrerin. Nun konnten sich Pia Ehrle (14), Klara Neidhardt (15), Rebekka Moll (16), Fabian Endreß (14) und Ariel Angene (14) durch ihre erfolgreiche Teilnahme an der 22. Projektphase der Jungen Philharmonie Würzburg, mit Abschlusskonzerten in Suhl und am gleichen Wochenende in der Kirche St. Johannis in Würzburg ihre Mitgliedschaft im Orchester sichern.

Aufbauarbeit hat sich gelohnt

Damit zeigen sie, zu welch großer Leistung der Geigernachwuchs der Rothenburger Musikschule fähig ist und dass sich die von Alida Bauer über viele Jahre geleistete Aufbauarbeit lohnt. Auch für zwei Rothenburger Studentinnen, die unter der rührigen Musiklehrerin die Streicher-Ausbildung von Kindesbeinen an durchlaufen haben, hat sich die fundierte Schulung inzwischen ausgezahlt.

Sie konnten, nach Vorspiel vor strenger Auswahl-Jury, ganz aktuell ins Orchester der Hochschule Würzburg aufrücken und freuen sich auf die kommenden Herausforderungen mit dem auf hohem Niveau spielenden Ensemble.

