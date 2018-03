Gericht zwingt Rothenburger Soldaten zu Kriegsdienst

"Zweifel an Ernsthaftigkeit" des Antrags eines jungen Berufsoffiziers - vor 28 Minuten

ROTHENBURG - Der 31-jährige Berufssoldat Michael Maier aus Rothenburg wollte den Kriegsdienst verweigern, muss aber weiter in seiner Kaserne antreten. Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts ist für den Oberleutnant eine schwere Belastung.

Soldaten der Bundeswehr marschieren im Dienst. Ihnen steht das in der Verfassung verbriefte Recht auf Kriegsdienstverweigerung zu. Sie müssen dann aber notfalls vor Richtern nachweisen, dass sie eine ernsthafte Gewissensentscheidung getroffen haben. © Foto: Jens Wolf/dpa



Soldaten der Bundeswehr marschieren im Dienst. Ihnen steht das in der Verfassung verbriefte Recht auf Kriegsdienstverweigerung zu. Sie müssen dann aber notfalls vor Richtern nachweisen, dass sie eine ernsthafte Gewissensentscheidung getroffen haben. Foto: Foto: Jens Wolf/dpa



Michael Maier stellte vor eineinhalb Jahren einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung (KDV), ein Recht, das ihm das Grundgesetz garantiert. In den vergangenen Jahren ist er nach intensiver Beschäftigung mit der Rolle der Bundeswehr sowie Themen wie Gewalt oder Töten zu dem Entschluss gekommen, das er den Dienst in der Armee nach seiner Persönlichkeitsentwicklung aus Gewissensgründen nicht mehr leisten kann.

Maier trat vor knapp 13 Jahren seinen Wehrdienst an. Danach absolvierte er eine Ausbildung zum Flugverkehrskontrolloffizier, im Zivilleben würde man sagen zum Fluglotsen. Seither ist er Berufsoffizier. Gegenwärtig ist er in der Hermann-Köhl-Kaserne im baden-württembergischen Niederstetten (Main-Tauber-Kreis) stationiert.

Psychische Krankheit droht

Der Soldat hat seit seinem KDV-Antrag eine monatelange Leidenszeit durchlebt. Eine Truppenärztin hat im vergangenen Oktober in einer Bescheinigung festgehalten: "Das nicht zu lösende Problem seines Gewissenskonflikts, was die Bundeswehr und damit den täglichen aktiven Dienst betrifft, ist für ihn unerträglich und hat negativen Einfluss auf seine gesamte Lebenssituation."

Der junge Offizier Michael Maier scheiterte vor Gericht. © Foto: privat



Der junge Offizier Michael Maier scheiterte vor Gericht. Foto: Foto: privat



Es sei nicht auszuschließen, so die Oberfeldärztin, "dass, wenn die momentane berufliche Situation in der Bundeswehr weiter fortbesteht, Herr OL Maier an einem psychischen Leiden erkranken wird".

Und schon ein Jahr zuvor hatte ein militärischer Vorgesetzter Maiers in einer Stellungnahme zu dem KDV-Antrag "persönliche Bedenken gegen den Einsatz von Herrn OLt Maier im Flugsicherungsdienst" geäußert, "so lange von ihm keine intrinsisch motivierte Einsicht auf Verbleib in diesem Bereich besteht". Einen weiteren Verbleib des Offiziers in der Staffel könne er nicht befürworten.

Über alle KDV-Anträge, so auch über den des Rothenburgers, entscheidet zunächst das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) in Köln. Der Sachbearbeiter dort fand Maiers Schilderungen einer schweren Gewissensnot nicht überzeugend, seine innere Umkehr nicht glaubhaft. Der Antrag wurde ebenso abgelehnt wie der Widerspruch gegen die Kölner Entscheidung. Deshalb landete der Fall vor dem Verwaltungsgericht in Stuttgart.

Laienrichter stellten keine Fragen

Dort saß Michael Maier Ende Februar drei Stunden lang vor drei hauptberuflichen und zwei ehrenamtlichen Richtern. Sie hatten die Ernsthaftigkeit seiner Gewissensentscheidung und seines inneren Wandlungsprozesses bei der Bundeswehr zu prüfen.

Die Laienrichter wirkten dabei von Anfang an schläfrig. Fragen stellten sie keine. Die drei Verwaltungsrichter waren über weite Strecken mit der Technik beschäftigt. Ein Spracherkennungssystem, in das der protokollführende Richter sprach, funktionierte nur mangelhaft. Ganze Passagen mussten wiederholt werden, manchmal gab ein Richter einen Text vor, den der Protokollführer dann laut wiederholend noch einmal in das Mikrofon sprach. Bisweilen fragte er selbst den Kläger Michael Maier nach einer Pause: "Können Sie das noch einmal wiederholen?"

Herausgekommen ist dabei ein Protokoll, das im Kern den beruflichen Werdegang des jungen Offiziers wiedergibt, wie er bereits den umfangreichen Akten zu entnehmen ist. Gelegenheit, auf seine Gewissensnot tiefer einzugehen, hatte Michael Maier kaum. Jetzt hat ihm das Gericht die für ihn dramatische Entscheidung mitgeteilt. Die Klage ist abgewiesen, eine Berufung dagegen ausgeschlossen.

Die Richter haben "erhebliche Zweifel an der Ernsthaftigkeit der geltend gemachten Gewissensentscheidung". Der Kläger habe nicht glaubhaft machen können, welche Gründe einer weiteren Tätigkeit in der Bundeswehr entgegenstehen.

Zurück zum Dienst an der Waffe

Es seien, so das Gericht, zudem "erhebliche Abweichungen zwischen dem schriftlichen Vortrag und den Darlegungen in der mündlichen Verhandlung offenbar geworden". Die Richter konnten nicht nachvollziehen, wie jemand wie Maier noch jahrelang seinen militärischen Dienst verrichten konnte, ohne dass dies zu einer Gewissensnot geführt hätte, obwohl der Wandlungsprozess nach eigenen Angaben bereits zuvor eingesetzt habe. In seinen schriftlichen Stellungnahmen hatte der Offizier diesen Widerspruch damit erklärt, dass er sich selbst gründlich erforscht habe, ehe er seine KDV-Entscheidung traf. Michael Maier empfindet das Stuttgarter Urteil als schweren Schlag. Konkrete Fragen zu den im Urteil aufgeführten Zweifeln der Richter seien ihm in der mündlichen Verhandlung gar nicht gestellt worden.

Als der Berufssoldat den KDV-Antrag abgeschickt hatte, musste er sofort vom militärischen Dienst an der Waffe befreit werden. Das ist so Vorschrift. Jetzt hat er wieder alle Pflichten eines Berufssoldaten zu erfüllen.

Gegenwärtig bleibt er von militärischen Tätigkeiten allerdings verschont. Eine Truppenärztin hat ihn krankgeschrieben. Es könnte sein, dass er so lange bei der Bundeswehr bleiben muss, bis die Belastung psychisch so unerträglich ist, das er aus medizinischen Gründen auf Dauer dienstuntauglich ist.

Michael Kasperowitsch