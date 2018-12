Gestaltungswillen entfaltet

ROTHENBURG - Anlässlich des 70. Geburtstages von Dr. Wolfgang Scheurer am vergangenen Mittwoch richtete der CSU-Ortsverband Rothenburg einen Empfang im Hotel "Eisenhut" aus. Die Wertschätzung für das Parteimitglied drückte die Anwesenheit der rund sechzig Gäste aus – und die besondere Ehrung.

Der CSU-Vorstand mit Silke Sagmeister-Eberlein (v.li), Gerhard Rohn, Marcus Pfalzer und Eberhard Albig ehrt den Jubilar mit der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft. Foto: sis



Im Glitzerkleid für festliche Anlässe eröffnete die Ortsvorsitzende Silke Sagmeister-Eberlein offiziell den Gratulationsreigen mit guten Wünschen für den "lieben Wolfgang". Wegbegleiter aus der CSU vor Ort, Kreisräte und Stadträte, auch Mitarbeiter der Hals-, Nasen-, Ohrenpraxis sowie eine Abordnung des Stadt- und Jugendblasorchester waren der Einladung gefolgt. Die Arbeit und das Familienleben halten den Jubilar jung. Im schicken Anzug und roter Krawatte nahm er die zahlreichen Glückwünsche entgegen – an der Seite seine Frau Marianne, den Kindern Julia, Christine und Jan-Peter, Enkeltochter Tilda und Schwiegersohn in spe. Statt Geschenke hatte der Jubilar um Spenden für die Deutsche Stiftung Denkmalschutz gebeten, die aktuell die Instandsetzung der katholischen Pfarrkirche St. Johannis mit 70000 Euro gefördert hat. Dr. Wolfgang Scheurer unterstützt die in Bonn ansässige Denkmalschutzstiftung schon seit vielen Jahren und lebt selbst in einem historischen Haus, das er vorbildlich saniert hat und stadtbildprägende Identität stiftet.

Zusätzlich zur Spende gab es noch die eine oder andere nette Überraschung. Die Ortsvorsitzende überreichte eine Stimmgabel, die für Takt, Töne und Einklang maßgeblich ist. Mit sehr persönlichen Worten schlug sie einen Bogen zu Dr. Scheurer und seiner Vita. "Er schlägt immer den richtigen Ton an, der überall gerne gehört wird und lange nachschwingt", sagte Silke Sagmeister-Eberlein.

Die Laudatio auf den Jubilar hielt der langjährige CSU-Stadtratskollege Dieter Kölle. Mehr als die Hälfte seines Lebens ist Dr. Scheurer in Rothenburg beheimatet. Mit der Eröffnung der HNO-Praxis im Jahr 1982 ist er auch direkt in die CSU eingetreten. Zuvor war er Mitglied der Jungen Union Heidelberg. Seit Mai 1984 gehört Dr. Scheurer dem Stadtrat an. 2006 hatte er den Vorsitz des CSU-Ortsverbandes "nach turbulenten, innerpolitischen Zeiten übernommen" und die Partei "wieder in ein ruhigeres Fahrwasser geführt." Es sei gelungen, sie erfolgreich neu auszurichten, wie Kölle betonte. Scheurer habe "unsere politischen Ziele immer klar vor Augen und verfolgt sie entsprechend konsequent, wie er das bei der Bundeswehr als Oberstarzt der Reserve gewohnt war."

In hohem Maße habe sich Dr. Scheurer für den Campus Rothenburg eingesetzt und mit seinen hervorragenden politischen Verbindungen nach München "zu diesem Erfolg beitragen." Seit 2014 ist Dr. Scheurer auch Kreisrat und Schriftführer in der CSU-Kreisvorstandschaft. Nach den letzten Stadtrats-Wahlen im Jahr 2014 habe es Dr. Scheurer "mit seinem Verhandlungsgeschick" auch geschafft, dass die CSU nach zwölf Jahren Auszeit wieder einen Bürgermeister stellt, nach Traudl Reingruber, die selbstverständlich zu den geladenen Gästen gehörte.

Ein wichtiger Bestandteil von Scheurers ehrenamtlichem Schaffen ist das Rothenburger Stadt- und Jugenblasorchester. Es ist ihm eine Herzensangelegenheit. Seit 2001 ist er dessen Vorsitzender und legt sich dafür mächtig ins Zeug – auch mit ganzem Vaterstolz. Seit 2013 dirigiert sein Sohn Jan-Peter das Orchester und ist ihr musikalischer Leiter, dem es gelingt, die Mitglieder zu halten und junge Leute zu gewinnen.

In seiner kurzweiligen Rede ließ Dieter Kölle auch die sportlichen Aktivitäten Scheurers nicht unerwähnt. Um körperlich fit zu bleiben, legt er seit vielen Jahren das Deutsche und Österreichische Sportabzeichen ab. Den TSV Rothenburg unterstützt er als Prüfer bei der Sportabzeichen-Abnahme. Kölle dankte Scheurer für den "jahrzehntelangen Einsatz für die Gemeinschaft und für die persönliche Freundschaft."

Das Stadt- und Jugendblasorchester spielte dem Vereinsvorsitzenden ein Ständchen. Foto: sis



Oberbürgermeister Walter Hartl (parteilos) begann seine Glückwunschrede für das "überzeugte CSU-Mitglied" mit einem Zitat des SPD-Politikers Willy Brandt: "Der bes­te Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten." Diese Aussage passe auch zu Dr. Scheurer. "Was ihn auszeichnet, ist ein großer Gestaltungswillen", so Hartl. Die politischen Fronten, wie sie in Zeiten des OB-Wahlkampfs 2006 vorhanden waren, sind lange passé. Das Verhältnis zwischen der CSU-Führungskraft und dem Stadtoberhaupt hat sich zum Guten gewendet. Hartl dankte dem Jubilar "für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und das offene Miteinander." Er würdigte Scheurers Einsatz bei „maßgeblichen Entscheidungsprozessen der Stadt.“ Als Beispiele griff er den Campus, die Entwicklung des Industriegebiets und den Bau der Mehrzweckhalle heraus. Unter seinem Vorgänger Herbert Hachtel, auch er gehörte zu den Ehrengästen, habe Dr. Scheurer die Gründung der Musikschule mit auf den Weg gebracht, eine Vorzeigeeinrichtung für musikalische Bildung. "Wer etwas erreichen möchte, der findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Gründe", gebrauchte Hartl ein weiteres Zitat und meinte: Dr. Scheurer sei sehr daran gelegen, "nach Wegen zu suchen."

Landrat Dr. Jürgen Ludwig benötigte ein Liste bei der Aufzählung der Vielzahl an Aufgaben, die Dr. Scheurer ausübt, neben seiner Arbeit in der Kreistagsfraktion und im Kreistag mit den Ausschüssen. Scheurers Schwerpunkte liegen dabei im Bereich des Sozialen und der Hilfe für den Nächsten, führte der Landrat aus. Vorbild sei Dr. Scheurer in Sachen, "sich klar und fundiert zu äußern." Und: "Er macht es immer kurz." Der Landrat gab auch persönliche Erinnerungen an seinen eigenen Wahlkampf zum Besten, als ihn der Rothenburger Parteifreund mit vereinten Kräften bei Wind und Wetter unterstützt habe, "gepaart mit großer Ruhe und Gelassenheit."

Als nette Geste überreichte er dem Jubilar das Monopoly-Spiel "Edition Dinkelsbühl", das der Lions-Club für den guten Zweck verkauft. Das Brettspiel sei die richtige Freitzeitbeschäftigung für Dr. Scheurer als Familienmensch, Stratege und Analytiker mit Faible für historische Städte.

Der CSU-Ortsverband überraschte den Jubilar mit der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft und der bronzenen Ehrenraute. "Ich fühle mich maßlos geehrt", meinte dieser gerührt und freute sich besonders, dass auch Stadt­ratskollegen über Parteigrenzen hinweg von SPD, FRV und Grüne zu den Gratulanten gehörten. Darunter SPD-Bürgermeister Kurt Förs­ter. Für die musikalische Note sorgte eine Abordnung des Stadt- und Jugendblas­orchesters sowie das Duo Helge Dreßler und Johannes Friedrich. Sein Schlusswort richtete Scheurer an die Familie, die ihm das wich­tigs­te ist, und für seine Erdung sorgt, wie er sagte. Dabei stockte vor Rührung seine Stimme.

