Ein verunglücktes Motorrad hat am Sonntag ein Getreidefeld im Ansbacher Land in einen Aschelandschaft verwandelt. Die Maschine fing Feuer, nachdem der Fahrer mit einem Mercedes zusammengeprallt war. Das Motorrad schleuderte nach dem Unfall in ein neben der Straße gelegenes Getreidefeld und fing Feuer. Die Flammen zerstörten die Ernte großflächig, etwa ein Hektar wurde zerstört. Auch das Motorrad brannte komplett aus. Der Motorradfahrer kam mit Knochenbrüchen in ein Krankenhaus, die Insassen des Pkw wurden leicht verletzt. © NEWS5 / Haag