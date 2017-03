Große Leistungen von Schillingsfürstern geehrt

SCHILLINGSFÜRST - Bei der Bürgerversammlung blickt Bürgermeister Michael Trzybinski in die Zukunft, doch auch im vergangenen Jahr zeigt hat sich was getan: Baugebiet, Löschfahrzeug, Straßenerneuerungen. Nun steht der Breitbandausbau vor der Tür, der aber bereits Fragen aufwirft.

Ein kurzer Moment im Rampenlicht: Auf der Bürgerversammlung wurden herausragende Leistungen von Schillingsfürstern geehrt. Foto: ah



Mit grafischen Darstellungen, Statistiken und Fotos informiert Bürgermeister Michael Trzybinski die zahlreich erschienenen Bürger über die wichtigsten Zahlen rund um den Haushalt, bevorstehende Projekte und bereits erledigtes. Laut Visualisierung zählt die Stadt Schillingsfürst derzeit 2938 Einwohner, also über 180 mehr als noch vor zweieinhalb Jahren. Viel Klärungsbedarf scheint es beim bevorstehenden Breitbandausbau zu geben, um die Stadt und ihre Ortsteile mit schnellem Internet zu versorgen.

In Form eines Impulsreferates vermittelten Markus Winter und Thomas Braun von der Deutschen Telekom die wichtigsten Informationen. Im Rahmen des bayerischen Förderprogramms soll bis 2018 ein bayernweites, flächendeckendes Hochgeschwindigkeitsnetz mit einer Mindestbandbreite von 50 Megabit pro Sekunde geschaffen werden. Demnach wurden auch in Schillingsfürst Erschließungsgebiete festgelegt, welche in Zukunft mit Breitbandtechnik versorgt werden. So werden einige Gebiete - unter anderem das neue Baugebiet am Marienhof oder der Schulbereich - mit neuer Glasfasertechnik bis in die Wohnung versorgt.

Unverständnis bei den Bürgern

Mit dem sogenannten FTTH, also "Fiber To The Home", zu deutsch: "Glasfaser bis ins Haus", ist das möglich. Hiermit kann die höchste Geschwindigkeit erreicht werden. Ortsteile wie Faulenberg, Neuweiler oder Wohnbach werden "nur" mit dem sogenannten FTTC, also "Fibre To The Curb", zu deutsch: "Glasfaser bis zum Bordstein", versorgt. Das Glasfaserkabel endet hier in einem "grauen Kasten", der am Straßenrand steht.

Für die letzte Strecke von Verteilerkasten bis ins Haus, wird vorhandenes Kupferkabel genutzt, das aber zur Verlangsamung der Geschwindigkeit führt. In Faulenberg wären die infrastrukturellen Voraussetzungen für eine volle Glasfaserversorgung, also der schnelleren Internetvariante (FTTH), vorhanden. Es ist aber der Ausbau mit der langsameren Variante (FTTC) geplant. Das führte zur Verwunderung mancher Bürger. In den Vorplanungen und der Angebotserstellung seien die bereits vorhandenen Leerrohre, wie es in Faulenberg der Fall ist, nicht enthalten gewesen. Eine Änderung könne nach Vertragsschluss mit der Deutschen Telekom jetzt aber auch nicht mehr stattfinden.

Im Frühjahr 2018 soll die Breitbandversorgung abgeschlossen sein. Um jedoch vom schnelleren Internet zu profitieren, müsse jeder Kunde selbst aktiv werden und einen Anbieter beauftragen. Auch wenn der Breitbandausbau von der Telekom durchgeführt wird, ist die Nutzung anderer Anbieter möglich, da hier "diskriminierungsfrei" gebaut werden müsse. Ein weiteres Großprojekt ist der Feuerwehrneubau mit vier Stellplätzen, Schlauchpflegeanlage und Rettungswache. Das Grundstück für den Neubau ist bereits im Besitz der Stadt, künftig werden Arbeitsgruppen mit dem BRK und der Feuerwehr gebildet, um die bestmöglichste Gestaltung des neuen Gebäudes zu ermöglichen.

Dauerkarte für Weihnachtsmarkt

Mit einem neuen Geschichts-Flyer soll die "Wahrnehmung" der Schloss-Stadt gesteigert werden. Auch der Auftritt in verschiedenen Fachzeitschriften soll dazu führen, dass man Schillingsfürst auch "in der Welt da draußen" kennt, so Michael Trzybinski. Um vor allem den Radweg-Gästen Unterkünfte zu bieten, werden aber auch preiswerte Zimmervermietungen benötigt. Groß scheint die Vorfreude auf die neue Gartenausstellung mit bis zu 90 Ausstellern zu sein, die im Juni im Kardinalsgarten stattfindet.

Vorfreude besteht wohl auch auf den Umzug in die umgebaute Villa Roth, der am Ende des Jahres vorgesehen ist. Um diese auch rentnergerecht zu gestalten, wird künftig ein Aufzug im Gebäude sein. Positiv zieht der Bürgermeister die Bilanz des Weihnachtsmarktes mit 3570 Besuchern. Das Eintrittsgeld wird künftig bestehen bleiben. Um jedoch auf die Kritik zu reagieren, unterstützt der Stadtrat den Vorschlag, eine Dauerkarte von Freitag bis Sonntag anzubieten.

Auch mit der Erschließung des neuen Baugebiets am Marienhof zeigt sich Michael Trzybinski zufrieden. Dort wird die Baufirma nächste Woche ihre Arbeiten fortsetzen. Derzeit sind acht Bauplätze reserviert und fünf (davon eine Doppelhaushälfte) verkauft. Sogar aus Burgbernheim und Kitzingen bestehe Interesse an der neuen Wohnfläche. Die Eröffnung des Einkaufsmarktes Norma, der LBV Bäckerei und des Getränkemarktes Marktgraf ist im Sommer letzten Jahres nicht nur positiv über die Bühne gegangen, sondern bietet auch den Zugewinn kostenloser Parkflächen bei größeren Veranstaltungen in der Schloss-Stadt.

Eine Neuheit ist die künftige Ehrung von Bürgern, die auch über die Stadtgrenzen hinweg, herausragende Leistungen erzielen. Im Anschluss an die Bürgerversammlung wurden von Michael Trzybinski und Herbert Seidel geehrt: Das junge Tischtennis-Talent Lea-Marie Schulz, die für die Auswahlmannschaft Bayern nominiert wurde (Altersklasse 2005 und Jünger). Die Brüder Gerhard und Richard Strauß, die den ersten Platz der Kategorie "Feuchtwiesen" bei der Wiesen-Meisterschaft des Bund Naturschutzes belegten.

Werner Leyrer, der in der Maler- und Lackierer-Innung Westmittelfranken zum Obermeister gewählt wurde. Walter Hahn, der für seine langjähriges Engagement im Fußball-Sport mit dem DFB-Sonderpreis ausgezeichnet wurde. Alfred Seiler mit Hund Champ von Fesselhain, die bei der Deutschen Meisterschaft der Fährtenhunde den ersten Platz belegten. Und Bianca Richter, die sowohl Schützenkönigin in Schillingsfürst als auch in ihrem Wohnort bei Nürnberg ist.

Für ihre sportlichen oder ehrenamtlichen Leistungen wurden die Bürger mit einer Ehrenurkunde, einem kleinen Wasserturm und einer Anstecknadel von Michael Trzybinski und seinem Vertreter Herbert Seidel im Namen der Stadt geehrt. Zudem sorgte der Bürgermeister noch für eine kleine Überraschung aller anwesenden Damen. Anlässlich des Weltfrauentags überreichte er jeder Frau eine Rose und sorgte mit dieser Aufmerksamkeit für viele strahlende Gesichter.

