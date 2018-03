Großer Schuldenberg: Haushalt von Rothenburg tagt erneut

Die Aufforderung zur Nachbesserung des Zahlenwerks kam völlig überraschend - vor 16 Minuten

ROTHENBURG - Der Vorgang war in seiner Art und Weise ungewöhnlich - ein Novum in der Rothenburger Haushaltsgeschichte: Der Stadtrat hatte die geplante erste Beratung des städtischen Haushalts vor dreieinhalb Wochen platzen lassen.

Oberbürgermeister Walter Hartl, Kämmerer Franz Fisch und Jurist Michael Sommerkorn (v.r). © Foto: Schäfer



Oberbürgermeister Walter Hartl, Kämmerer Franz Fisch und Jurist Michael Sommerkorn (v.r). Foto: Foto: Schäfer



Wie gewohnt gingen die Haushaltsberatungen ihren Gang. Am vergangenen Montag arbeitete sich der Stadtrat durch den Vermögenshaushalt. Am Donnerstag sitzt er aber erneut im Rathaus über dem Zahlenwerk. War der Paukenschlag zum Auftakt der Haushaltsaufstellung also nichts anderes als politisches Geplänkel? Oder hat es in der Verwaltung gehakt? - Die Aufforderung zur Nachbesserung des Zahlenwerks, weil es in der vorliegenden Form mit neun Millionen Euro Schulden nicht genehmigungsfähig sei, kam für die Verwaltung völlig überraschend.

Weder das Stadtoberhaupt noch der Kämmerer hatten damit gerechnet, wie Schuljungen abgekanzelt zu werden, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Walter Hartl ist seit 2006 im Amt, Franz Fisch als Finanzchef der Verwaltung sogar schon seit 2005. Beide haben also Routine beim Erstellen der Bilanz – ein stets schwieriger Spagat zwischen Investitionen und Sparbemühungen.

"Wunschliste" und Vorschläge unterbreitet

Das ist auch diesmal nicht anders. Bereits im Herbst vergangenen Jahres hatte die Verwaltung den im Stadtrat vertretenen Fraktionen Maßnahmen und Projekte im Plan abgebildet auf einer "Wunschliste" zur Beratung. Die Stadträte sollten sich Gedanken machen, welche dieser Vorschläge heuer wirklich umgesetzt werden sollen. "Da kamen keine Rückmeldungen", sagt OB Hartl. Daraufhin hat die Verwaltung alle Maßnahmen im Haushaltsentwurf zur Auswahl mit aufgeführt. Ein Prozedere, was verglichen zu den früheren Jahren "eigentlich keinen Unterschied darstellte".

Im Rahmen der Haushaltsberatungen werden dann die Kürzungen und Streichungen durchgeführt. Schon seit Dezember zeichnete sich ab, dass sich aufgrund geringerer Steuereinnahmen, etwa in Sachen Schlüsselzuweisungen, die Finanzsituation der Stadt verschärft. Konkrete Zahlen des Freistaates im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs fehlten noch. Der Betrag richtet sich nach der tatsächlichen Steuerkraft der Kommune und wird jährlich neu ermittelt.

Vorschläge auf einer Streichliste

In der Vorbesprechung zur geplanten ersten Haushaltsberatung signaliserte die Verwaltung, dass sie für die zweite Lesung Vorschläge auf einer Streichliste in einer Größenordnung von einer Million Euro vorlegt. Man hätte also durchaus mit der Haushaltsberatung beginnen können, meint das Stadtoberhaupt, "denn es war in der Vergangenheit ein übliches Verfahren, Änderungen vorzunehmen". Schon bevor die Fraktionen die Sitzung platzen ließen, kannten sie die Summe der Schlüsselzuweisungen, die heuer um 244.000 Euro deutlich geringer ausfällt als im vergangenen Jahr.

Die Hiobsbotschaft kam also nicht wie ein Blitz aus heiterem Himmel, sondern vor der ersten geplanten Haushaltsberatung – wenn auch erst knapp davor. Zeiten besonderer Herausforderungen sind der Verwaltung nicht fremd. "Wir hatten schon Haushalte, wo wir den Verwaltungshaushalt mit Mitteln des Vermögenshaushaltes ausgleichen mussten", erinnert sich der Kämmerer. Diesmal standen im Entwurf neun Millionen Euro Schulden angesichts des vorgelegten dicken Maßnahmenkatalogs.

Die "Könige" setzen die Prioritäten

Das Etat- oder Haushaltsrecht wird oft als das "Königsrecht" des Stadtrates bezeichnet. Insofern wollte die Verwaltung den "Königen" das Setzen von Prioritäten überlassen. Es ist aber auch durchaus üblich, dass die Verwaltung den Schwarzen Peter zugeschoben bekommt bei der undankbaren Aufgabe, Streichungen und Abänderungen vorzuschlagen. In den meisten Fällen führen solche Aktionen dazu, dass sich jemand auf den Schlips getreten fühlt, wenn etwas weiter hinausgezögert wird. Die Verwaltung setzte also den Rotstift an bei den geforderten Einsparungen durch geringere Ausgaben und sorgte damit für eine finanzielle Entlastung in Höhe von 1,6 Millionen Euro.

Dieses überarbeitete Ergebnis legte sie dem Stadtrat in der jüngsten Sitzung am vergangenen Montag zur weiteren Gestaltung des Zahlenwerks vor. In der zweiten Lesung am heutigen Donnerstag können weitere Änderungen beschlossen und in den Etatentwurf eingearbeitet werden. Am 22. März soll der Haushalt dann verabschiedet werden, wie ursprünglich geplant, wenn nicht neue Querschüsse das Konzept durcheinanderbringen. Zur Diskussion steht unter anderem noch der städtische Stellenplan. Er muss an das Resultat aus den Tarifverhandlungen beziehungsweise einer Stellenneubewertung angeglichen werden.

Innerhalb der So­zial- und Bauverwaltung gibt es den Bedarf, ein jeweils befristetes Arbeitsverhältnis zu verlängern. Auch drei neue Teilzeitstellen sollen geschaffen werden, eine davon als Förderprojekt für die Dauer von zwei Jahren im Reichsstadtmuseum. Außerdem hat die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand aus europarechtlichen Gründen große Auswirkungen auf die Finanzverwaltung der Stadt.

sis