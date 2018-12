Großes Singen und Klingen

Reichsstadt-Gymnasium verabschiedete sich mit riesigem musikalischem Aufgebot in die Ferien - vor 1 Stunde

ROTHENBURG - Mit Sang und Klang in der vollbesetzten Aula hat sich das Reichsstadt-Gymnasium in die Ferien verabschiedet. Dabei beeindruckten einmal mehr die großen Chöre, die Instrumentalgruppen, aber auch viele talentierte Solisten. Es zeigte sich ein überaus erstaunlicher Querschnitt musikalischen Wirkens.

Der Mittel- und Oberstufenchor unter der Leitung von Gebhard Bauer in Aktion. © Kamilli



Zum Weihnachtskonzert des Reichsstadt-Gymnasiums begrüßte Schulleiter Walter Först wieder zahlreiche Gäste. Eltern und Angehörige der Mitwirkenden, aber auch zahlreiche Ehemalige füllten die Aula bis auf den letzten Platz. Mit festlichen Klängen eröffnete der Bläserchor unter der Leitung von Erich Korder das Konzert, gefolgt von großen und kleinen Ensembles, die sich trotz Lampenfiebers darauf freuten, die Ergebnisse ihrer Probenarbeit vorzuführen.

Auf Orchester und Unterstufenchor, geleitet von Carolin Leyh, folgte das Gitarrentrio Merle Knoll, Judith Overmans und Alexander Birk, einstudiert von Oswin Voit. Das Blasorchester, dirigiert von Andrea Wagenpfahl, vereinigte die Musiker von Bläserchor und Bigband zu einem einmaligen Projekt. Es folgten Kammerchor, Oberstufenchor und Bigband, geleitet von Gebhard Bauer.

Besondere Glanzpunkte setzten das Gesangsduo Samira Kilian und Hannah Walther und die Solisten und Instrumentalisten Lea Geißendörfer, Leonie Capone, Fiona Maltz, Judith Overmans, Rebekka Rank, Valentina Kerschbaum, Amelie Wacker, Nova Krauß, Robin Schweizer und Anna Ehnes. Vor dem Finale mit dem gemeinsamen Schlusslied "Vom Himmel hoch", gespielt und gesungen von allen Mitwirkenden und dirigiert von Gebhard Bauer, bedankte sich der Schulleiter Walter Först bei allen Beteiligten, auch bei den Licht- und Tontechnikern Benjamin Wacker, Philipp Grüber, Mario Geier und Luis Beyerbach.

Setzt traditionell den umjubelten, groovigen Schlusspunkt: die Bigband der Schule. © Kamilli



Das große Füllhorn an Musik und Musizierenden, das sich bei den Konzerten des Reichsstadt-Gymnasiums immer wieder bietet, ist umso bemerkenswerter, als die Schule vom Papier her mit seiner naturwissenschaftlich-technologischen, sprachlichen und wirtschaftswissenschaftlichen Ausrichtung andere Schwerpunkte hat. Zwar hat die musikalische Sparte eine lange Tradition an der Schule. Sie fußt aber zu wesentlichen Teilen auf dem großen Engagement der Musiklehrer und vor allem auch auf der Bereitschaft unter den Schülern, über ihr Pflichtprogramm hinaus etwas für sich und die Schulgemeinschaft zu tun.

uk/-ww-