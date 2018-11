Gutes Zusammenspiel

Ein Gewinn für Mensch und Natur – Geschenk zum Jubiläum - vor 56 Minuten

ROTHENBURG - Geduld und Ausdauer belohnt: Am Buß- und Bettag hat das Weingut "Glocke" Spä̈tburgunder-Trauben in den Qualitä̈ten Beerenauslese und Trockenbeerenauslese in seinem Weinberg an Rothenburgs sonnigster Lage einbringen kö̈nnen.

Reife Silvanertrauben im bunten Herbstlaub - Aromenbildung braucht Zeit. Foto: at



Lesebeginn war bereits am 16. August mit Frühburgunder. Die Mostgewichte waren schon im August ungewöhnlich hoch, sagt Winzer Albert Thürauf. Diese Situation löste allgemein hektisches Herbstgeschehen aus. "Bei uns wird nicht nach Oechsle gelesen. Wir probieren die Trauben und lesen konsequent nach Geschmackseindruck. Aromenbildung braucht Zeit." Anhaltende Hochdruckwetterlagen während des ge­samten Herbstes schafften Idealbedingungen für spätes Lesen.

Die "defensive Lese" von Rothenburgs einzigem Weinbaubetrieb wurde belohnt. Bis 15. September konnten leichtere Schoppenweine in vortrefflicher Qualität erzeugt werden. Ab der 2. Septemberhälfte gingen die Qualitäten stetig nach oben. Die Silvaner, Gewürztraminer, Riesling, Rieslaner und die Burgunderfamilie erhielten den Feinschliff. Besondere Freude machen die sortentypischen Jungweine der historischen Rebsorten Junker, Kristaller, Grüner Veltliner, Kleinberger, Adelfränkisch, Süßschwarz, Blauer Affenthaler, Blauer Elbling, Roter Franke und Hartblau, wie es heißt. All diese können sortenrein ausgebaut werden.

Außergewöhnlich in diesem Jahr: Eingetrocknete, konzentrierte Trauben von Rotwein­sorten ohne Edelfäule. Das war noch nie da. In der Vergangenheit waren Auslesen, Beeren- und Trockenbeerenauslesen nur bei Auftreten von Edelfäule möglich. Damit einhergehend ist die Zerstörung der Farbe, solche Spitzenweine sind roséfarbig. Heuer gibt es Spitzenweine im Rotweinbereich bis Trockenbeerenauslese mit tiefer Farbe – möglich nur durch sehr späte Lese.

"Dieses Weinjahr verstehen wir als Geschenk", sagt Albert Thürauf. Ein schöner Lohn für harte und intensive Arbeit. Der Familienbetrieb blickt auf eine 120-jährige Tradition zurück, die in vierter Generation betrieben wird. Die Trauben für Eisweine sind noch am Stock. Sie sind "absolut gesund und vollreif." Dieses in jeder Hinsicht überragende Weinjahr könnte bei entsprechenden Minusgraden mit Eisweinen zu­sätzlich verziert werden.

sis