Haushalt und Verkehr: Stadtrat in allen Punkten einig

ROTHENBURG - Lauter einstimmige Beschlüsse hat der Stadtrat zu insgesamt sieben verschiedenen Tagesordnungspunkten bei seiner letzten Sitzung getroffen.

Trotz viel Platz an der Anbindung Dinkelsbühler Straße/Nördlinger Straße: Es ist zu eng für eine Einfädelspur. © Weber



Zur Verabschiedung stand die "Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter" in ihrer Neufassung an. Dr. Günther Strobl (SPD) regte an, sie dem kommenden Abfallkalender beizulegen. Die daraus resultierenden Pflichten seien zu wenig bekannt.

Besser liegen lassen

Brigitte Klingler (FRV) meinte mit Hinweis auf die Verhältnisse in der Altstadt und speziell auf das dortige Kopfsteinpflaster, manchmal sei es besser, den Schnee nicht wegzuräumen, weil die Gefahr auszurutschen dann geringer sei. Ordnungsamts-chef Roland Pfaffelhuber dazu: Das lasse die Verordnung jederzeit zu, und zwar in Kombination mit dem Streuen abstumpfender Mittel. Streusalz stehe schon bisher abgesehen von wenigen zulässigen Ausnahmen auf der Verbotsliste, werde aber trotzdem verbreitet angewandt, merkte Dr. Wolfgang Scheurer (CSU) an.

Nach der Änderung des Bebauungsplans XIX samt Änderung des Flächennutzungsplans für die Spange zwischen Ansbacher und Erlbacher Straße geht es nun um die Änderungen für das Gewerbegebiet Ansbacher Straße. Bei der Vorabstimmung seien viele Probleme beseitigt worden, sagte Stadtbaumeister Michael Knappe. Es seien zwei Runden für Auslegung und Behandlung der Einwendungen vorgesehen. Schon im August sollen sie abgeschlossen sein.

Auf insgesamt 10.000 Euro pro Jahr hat der Stadtrat bei der Einrichtung der Beiräte den Etat des Gesamtbeirats festgelegt. Falls Mittel in einem Jahr nicht verbraucht werden, können sie auf das nächste Jahr übertragen werden, hat der Stadtrat entschieden.

Ohne Gegenstimme sind die Kosten der Auslandsdienstreise von Bürgermeister Dieter Kölle und Johann Kempter vom Rothenburg Tourismus Service (RTS) vom 12. Oktober bis zum 21. Oktober dieses Jahres nach Uchiko in Japan genehmigt worden.

Bei den ebenfalls einstimmig beschlossenen Vergaben geht es um die Sanitär- und Heizungsinstallation bei der Sanierung verschiedener städtischer Mietwohnungen. Außerdem erhält die Kläranlage eine Photovoltaik-Anlage zur Erzeugung eigenen Stroms.

Ein Drittel billiger

Sie kostet laut Angebot knapp 83.000 Euro und ist damit gut 42.000 Euro billiger als erwartet. Ein Drittel weniger. Könne ein solcher Preisunterschied sein, bei gleichem Standard der angebotenen Leistung, wollte Dr. Günther Strobl (SPD) wissen. Im Hochbau seien 100 Prozent Differenz durchaus nicht unüblich, sagte Stadtbaumeister Knappe.

Schließlich sind die Ingenieurleistungen für die Südosttangende vergeben worden. Man sei jetzt zuletzt gezwungen worden umzuplanen. Könne man die Kosten an den Verursacher weitergeben, wollte Strobl wissen. Nein, hieß es. Aber die Straße falle jetzt kürzer aus, betonte Oberbürgermeister Walter Hartl. Außerdem hätten sich laut Stadtbaumeister die Fördermittel erhöht.

Es werde jetzt seit 15 Jahren an der Tangente geplant. Welcher Betrag sei da wohl allein an das damit befasste Ingenieurbüro gezahlt worden? Hermann Schönborn beantragte eine entsprechende Zusammenstellung.

Ohne Auflagen zur Kreditaufnahme oder zu Verpflichtungsermächtigungen hat die Kommunalaufsicht den Haushalt 2017 der Stadt genehmigt. Laut Kämmerer Franz Fisch sind damit Hinweise verbunden. Die Stadt müsse sich Gedanken machen, wie sie ihre Einnahmen verbessern und ihre Ausgaben reduzieren könne. In der aktuellen Finanzstatistik der großen Kreisstädte in Bayern belegt die Stadt Rothenburg Platz 10 von insgesamt 29.

Problematischer Abfall

Die Stadt überlegt weiter, wie sie den Abfall bei sogenannten Coffee-to-go-Bechern in den Griff bekommen könnte, betont Ordnungsamtschef Roland Pfaffelhuber. Freiburg hat hier ein Pfandsystem.

Eine Einfädelspur an der Anbindung Dinkelsbühler Straße/Nördlinger Straße hat Stadtrat Schönborn ins Gespräch gebracht. Das scheitere leider daran, dass die Breite der Fahrspuren nicht ausreiche, obwohl die dortige Insel schon vor Jahren verkleinert worden sei, sagte der Oberbürgermeister.

Ob der Topplerweg aufwärts weiterhin Radweg sei, wollte Stadtrat Strobl wissen. Bei den Bauarbeiten sei offensichtlich das entsprechende Schild weggekommen.

