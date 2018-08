Heavy Metal aus Rothenburg auf dem Taubertal-Festival

ROTHENBURG - Zum ersten Mal in der 24-jährigen Geschichte des Festivals war das "Taubertal" am Samstagnachmittag für eine Dreiviertelstunde ziemlich fest in Rothenburger Hand.

"Conclusion of an Age" fühlten sich auf Anhieb wohl auf der Taubertal-Bühne. Erst 2014 gegründet überzeugte die Rothenburger Band mit starken Texten, eingängigen Melodien und einer professionell ausgefeilten Bühnenshow. © Götz



Und das zu Recht, wie Kevin Di Prima, Micha Mangold, Philip Deuer, Julian und Michael Kaiser mit einem mutigen, kraftvollen und schlussendlich höchst souveränen Auftritt auf der "Sounds For Nature"-Bühne bewiesen. Ein Erlebnis nicht nur für die Fans der Band, sondern vor allem auch für diese selbst.

Man hätte es den Jungs also nicht verdenken können, wäre die eine oder andere Songzeile etwas vorsichtiger ins Mikro gewandert oder hätten die Finger am Plektrum an mancher Stelle kurz gezittert. Doch nichts dergleichen geschah. Von der ersten Sekunde an standen "Conclusion of an Age" auf der Bühne, als tourten sie seit Jahren von Festival zu Festival. So etwas wie Lampenfieber ist ihnen offensichtlich völlig fremd. Man muss demzufolge nicht übertreiben, um festzustellen, dass es einige etabliertere Bands nicht in dem Maß schafften eine Bindung zum Publikum aufzubauen, wie die fünf Musiker aus der Tauberstadt.

Heimvorteil

Freilich spielte dabei auch der Heimvorteil seine Rolle, aber um es kurz zu machen: Diese Art adrenalingeladener Ausrast-Atmosphäre war nicht zuletzt gemessen an der Auftrittszeit, die beim Großteil des Festivalvolkes wohl arg mit dem vorabendlichen Aufenthalt im Campingstuhl kollidierte, ein ziemliches Brett. Oder anders ausgedrückt: Ganz schön großes Kino. Wie im Film dürften sie sich oben auf der Bühne wohl auch gefühlt haben in ihren 45 Minuten Auftrittszeit und ganz besonders als sie merken durften, dass der Funke aufs Publikum beinahe mühelos übersprang.

Still stand so schon beim ersten Song kaum jemand mehr. Nicht vor der Bühne. Und auch nicht auf der Bühne. Ob nun Micha Mangold am Bass oder Julian und Michael Kaiser an den Gitarren, hatte man sie gerade noch links auf der Bühne vor Augen, standen sie schon wieder rechts. Mal gemeinsam, mal allein. Mal vorne ganz nah am Publikum, mal hinten bei Schlagzeuger Philip Deuer, der in seiner gewohnten und so herrlich lässig-aggressiven Art der Band ihr Fundament "drummte".

Auf diesem tobten sich vor allem Julian und Michael Kaiser ein ums andere Mal mit traumwandlerisch sicher gespielten Soli aus. Und wenn Kevin Di Prima gerade mal nicht die Menge zum "Tanz" aufforderte, dann manövrierte er seine Stimme immer wieder bis ans obere Ende des hörbaren Frequenzbereichs.

Brachial, laut und kraftvoll, aber auch geheimnisvoll

Alles in allem zeigten "Conclusion of an Age" an diesem Nachmittag in beeindruckender Art und Weise, dass sie die großen Bühnen sogar besser bespielen können als die kleinen. Und, dass sie sowohl brachial, laut und kraftvoll nach vorne gehen können als sich auch vor düsteren, leisen und fast geheimnisvoll klingenden Melodien nicht scheuen. Übrigens auch nicht vor den großen Weltthemen unserer Zeit, wie ihre Texte hier und da verrieten.

Zumindest aus ihrer Sicht vielleicht noch wichtiger: Sie haben sich für mehr empfohlen, bewiesen, dass sie abliefern können, wenn sie gefordert sind. Wer weiß, ob es da nicht schon nächstes Jahr ein Wiedersehen gibt. Als Band zumindest dürfte man von Erlebnissen wie diesem wohl nie genug bekommen.

