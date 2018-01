Helles nach Dunklem: Projektschmiede zieht wieder um

Ausverkauf vor dem Wechsel - 37 Sponsoren stiften neuen Transporter - vor 2 Stunden

ROTHENBURG - Es gibt Neuigkeiten von der Rothenburger Beschäftigungsinitiative "Projektschmiede": Ihr Gebrauchtwarenkaufhaus zieht um von der Ansbacher Straße 85 in die Industriestraße 7. Möglichst viel an bestehender Ware „soll raus“, also abverkauft werden, damit man es erst gar nicht an den neuen Standort transportiert werden muss.

Das "Projektschmiede"-Team und ein Teil der Sponsoren beim Erinnerungsbild am neuen Transporter am Rand der kleinen Dankeschön-Zeremonie. Im roten Anorak Karl Dehm, Vierte von links (verdeckt) Anke Johanna Lautner. © ww



Es gibt deshalb derzeit besonders hohe Rabatte für Schnellentschlossene. Außerdem freut sich die Beschäftigungsinitiative über ein neues Fahrzeug. Über die ProHumanis gGmbH ist es angeschafft worden. Der Transporter hat einen Wert von rund 30.000 Euro und fährt mit Blue Tec, der derzeit saubersten Dieselvariante. 37 Betriebe und Institutionen aus Rothenburg und dem Umland haben ihn durch den Kauf von Werbeflächen auf Motorhaube, Seitenflächen und Heckklappe finanziert.

Vor fünf Jahren beantragte die "Projektschmiede" bei Pro Humanis besagtes Fahrzeug. Vor einem Jahr fass­te sie nach und es konnte in die konkrete Phase gehen. Für die Beschäftigungsinitiative ergab sich mit dem Umsetzen des eine Zeitlang nicht mehr konkret verfolgten Versprechens die gute Gelegenheit, das in die Jahre gekommene bisherige Fahrzeug abzustoßen.

Fahrzeug wie ein warmer Regen

Karl Dehm und Anke Johanna Lautner von der "Projektschmiede"-Führung zeigten sich hoch erfreut über den geglückten Coup, als sie kürzlich die Sponsoren zum Dankeschön bei Brezeln, Sekt und Alkoholfreiem samt Erinnerungsfoto mit dem Transporter und Urkundenübergabe einluden. Nach der Enttäuschung im vergangenen Herbst mit dem abgelehnten Förderantrag bei der "Aktion Mensch" sieht sich die Beschäftigungsinitiative nicht zuletzt mit diesem Erfolg inzwischen gestärkt und neu motiviert.

Für Dehm kommt das neue Fahrzeug einem warmen Regen gleich, wie er betont. Er sieht es nicht zuletzt als wichtigen Beweis dafür, dass die "Projektschmiede" bekannt und im Gemeinwesen verankert ist. Sie erfährt viel Förderung und Unterstützung aus dem hiesigen Bereich. Anke Johanna Lautner spricht bedeutungsvoll davon, dass nach Dunklem zum Glück auch immer wieder Helles komme.

Gesplittete Unterbringung problematisch

Die Ärmel werden hochgekrempelt und die Mannschaft steht in den Startlöchern für jenes wichtige Unterfangen, mit dem die "Projektschmiede" bei dieser größten privaten Förderorganisation in Deutschland sozialer Projekte für Menschen mit und ohne Behinderung doch noch zum Erfolg kommen möchte. Das Gebrauchtwaren-Kaufhaus und die Geschäftsstelle der Beschäftigungs-Initiative ziehen nicht von ungefähr aus den Räumen der Schmidt-Stiftung an der Ansbacher Straße aus, wo sie nach dem Auszug aus dem Schlachthof – wo inzwischen das Marktprojekt kurz vor der Fertigstellung steht – untergekommen waren.

Neues Zuhause für diesen Bereich der "Projektschmiede" werden bisher ungenutzte Abschnitte in den Betriebsgebäuden des nahegelegenen Unternehmens Biedermann in der Industriestraße. Dort kann es zur angestrebten Zusammenführung kommen, denn das Lager und die Ausstellungshalle für Gebrauchtmöbel der Beschäftigungsinitiative befinden sich schon seit dem Umzug aus dem Schlachthof dort. Der erneuten Verlagerung in Standort-Angelegenheiten misst die "Projektschmiede" allergrößte Bedeutung bei. Bei der Ablehnung ihres Förderantrags hatte nämlich nicht zuletzt die bisherige gesplittete Unterbringung eine negative Rolle gespielt.

Im 500 Quadratmeter großen Trakt, der jetzt bei Biedermann bezogen werden kann, steht zwar nicht ganz so viel Platz zur Verfügung wie im früheren Farbenlager, wo 600 Quadratmeter genutzt werden konnten. Aber es gibt dort wesentlich mehr Tageslicht und auch Optionen für mögliche Erweiterungen und Ergänzungen. So kann dort ein Behinderten-WC eingebaut werden, dessen Ausstattung noch aus der Schlachthofzeit stammt und das beim damaligen Auszug dort mitgenommen werden konnte. Auf der Wunschliste steht außerdem ein Treppenlift für Rollstuhlfahrer, der für Barrierefreiheit und leichtere Erreichbarkeit dieses im ersten Stock liegenden Bereiches sorgen soll.

Anerkennung weit über Rothenburg hinaus

Außerdem gibt es durchaus auch Optionen mit Blick auf die weitere Zukunft: Es ließen sich einigermaßen problemlos weitere Flächen-Abschnitte dazunehmen, falls der Platz an dieser Stelle eines Tages nicht mehr genügen sollte. Karl Dehm und Anke Johanna Lautner sind sich natürlich bewusst, dass nicht allein der Punkt Standort zur Ablehnung des Förderbescheids durch die "Aktion Mensch" geführt hat. Der relativ schwache finanzielle Hintergrund der Beschäftigungsinitiative dürfte wohl kaum für große Begeisterung gesorgt haben. Aber dem glauben die beiden "Projektschmiede"-Verantwortlichen gute Argumente entgegensetzen zu können.

Die Beschäftigungsinitiative genießt längst in Rothenburg und weit darüber hinaus Anerkennung und erfährt viel Unterstützung, sowohl von politischer Seite als auch von privat und sogar aus dem gewerblichen Bereich, wie das jüngste Beispiel mit dem Transporter beweist. Dadurch lässt sich vieles ausgleichen. Zudem waren die letzten betriebswirtschaftlichen Auswertungen zu sehr durch die Sonderzustände um den zurückliegenden Umzug diktiert. Auch Spenden wie die eines Privatmannes fürs Ausrichten der zurückliegenden Weihnachtsfeier in Gebsattel ("bei der Wally") tun gut und werden von Karl Dehm, Anke Johanna Lautner und ihren Leuten überaus dankbar registiert.

Der Blick ist zuversichtlich nach vorn gerichtet, auch wenn viel Arbeit ansteht und noch nicht alles in trockenen Tüchern zu sein scheint. Die nächste Mitgliederversammlung (noch im Januar geplant) steht unter dem Motto "Abschied und Neuanfang". Das bezieht sich zum einen auf den ab Monatsende anstehenden zweiten Standort-Wechsel innerhalb von zwei Jahren. Zum anderen aber auch auf die Zuversicht, beim erneuten Anlauf bei der "Aktion Mensch" im zweiten Halbjahr 2018 unter veränderten Vorzeichen mit einem Förderantrag zum Zug zu kommen.

Für einen solchen Antrag auf Anerkennung als Integrationsbetrieb grundlegende Voraussetzung sind ein sowohl ein Wirtschaftlichkeitsgutachten für die nächsten sechs Jahre als auch eine positive Stellungnahme des Integrationsamtes. Karl Dehm: "Das haben wir alles." Dass die "Projektschmiede" in vieler Hinsicht ein Faktor der Integration ist, hat sie zuletzt wieder am Beispiel der behinderten jungen Frau Xenia Henkel bewiesen. Sie war lange Zeit durch alle behördlichen Raster gefallen und hatte bei der Beschäftigungsinitiative eine Chance als Leiterin der Gebrauchtbücherei erhalten. Jetzt hat sie von dort den Sprung auf den ersten Arbeitsmarkt geschafft und eine Stelle erhalten.

Bis Anfang Februar warten

Im Augenblick laufen die Vorbereitungen für den anstehenden Umzug. Im Biedermann-Gebäude sind die Maler am Zug. Gleich 50 Prozent preisgünstiger bietet die "Projektschmiede" derzeit ihre Gebrauchtwaren an. "Was wir jetzt verkaufen, muss nicht transportiert werden", begründet Karl Dehm. Er und Anke Johanna Lautner bitten alle, die der Beschäftigungsinitiatve Gegenstände überlassen wollen, bis Anfang Februar zu warten und die Sachen dann an den neuen Standort Industriestraße 7 zu bringen: "Wir freuen uns über jede Gabe, bitten aber um Verständnis für diesen organisatorischen Hinweis."

Für den Januar gelten am alten Standort reduzierte Öffnungszeiten (Montag bis Freitag 14 bis 18 Uhr und Samstag 9 bis 14 Uhr). Ab Februar kann im Gebrauchtwarenkaufhaus am neuen Standort wieder zu den regulären Terminen gestöbert und eingekauft werden (Montag bis Freitag 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 14 Uhr).

ww