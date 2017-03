Hochstapler verführte das Publikum in Rothenburg

ROTHENBURG - Glänzend gespielt, mit guten Ideen: Das Landestheater Dinkelsbühl hat bei seinem Gastspiel in Rothenburg das Publikum bestens unterhalten. Im Mittelpunkt: Felix Krull, der Frauen wie Männer fasziniert.

Felix Krull (Maximilian Westphal) zu Diensten von Madame Houpflé (Patricia Foik). © Hirschberg



Es sei „ein etwas leichtsinniges Buch, dessen Scherze man ihm zugutehalten“ möge, soll Thomas Mann über seinen letzten Roman „Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“ (1954) gesagt haben. „Das Komische, das Lachen, der Humor erscheinen mir mehr und mehr als das Heil der Seele“, befand der berühmte Nobelpreisträger. Ganz in diesem Sinne unterhielt jüngst das Gastspiel des Landestheaters Dinkelsbühl mit seinem Stück "Felix Krull".

Schade, dass nur ein sehr kleines Publikum in den Genuss der beeindruckenden und glänzend ge­­spielten Inszenierung kam. Hintergründig und einfallsreich ließ die Regie die wesentlichen Stationen im Werdegang des Felix Krull Revue passieren.

Das fünfköpfige Ensemble spielte in müheloser Leichtigkeit Mehrfachrollen, agierte sogar unterhaltsam als „Bühnenarbeiter“, wenn es galt, tapezierte Stellwände, die als Puppentheater oder Zugfenster dienten, neu zu platzieren (detailsichere Bühnenausstattung: Jürgen Zinner).

Durch das Stück leitete Felix Krull als Erzähler (mondäne Souveränität: Bernd Berleb). Maximilian West­phal gab die Hauptfigur schelmisch sympathisch in seiner Verwunderung, die Damen- und Männerwelt so nachhaltig zu faszinieren. Geschickt verdichtete er als Womanizer karrierenützliche Beziehungen – sei es zur vermögenden Madame Hou­p­f­lé (hinreißend: Patricia Foik), einem melancholisch homophilen Lord (Perfektion in allen Rollen: Andreas Peteratzinger) oder der leidenschaftlichen Senhora Maria Pia (auch als liebeskranker Teenager sehenswert: Monika Reithofer).

Eine Augenweide waren die Kostüme von Ursula Blüml.

