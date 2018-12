Hörvergnügen in Heilig Geist

ROTHENBURG - Drei hörenswerte Konzerte hatte die Heilig-Geist-Kirche in der Vorweihnachtszeit zu bieten.

Das Ensemble Melomania erwärmte die Herzen in der Heilig-Geist-Kirche. © privat



Ein wunderschönes adventliches Gastspiel gab das Musikensemble Melomania aus Helmstadt bei Würzburg in der rappelvoll besetzten Heilig Geist-Kirche. Das Ensemble be­geis­terte das Publikum mit aktuellen Hits aus der Gospel-, Rock- und Popmusik wie zum Beispiel "Lean on me", "Bohemian Rhapsodie", "Now this is christmas" oder "Gabrielas Song". Aber auch volkstümliche Balladen oder das alte Kirchenlied "Es ist ein Ros entsprungen", die ans Herz gingen, fehlten nicht.

Mit "Lichterbogen"

Das Konzert schlug einen "Lichterbogen" mit Liedern zum Thema Licht der Sehnsucht zum Thema Licht der Hoffnung und zum Thema Lichterglanz der Weihnacht. Der Chor zeigte sich intern gut abgestimmt. Herausragend zu erwähnen sind neben der einen oder anderen Solostimme der Chorleiter und Pianist Johannes Klüpfel sowie die Begleitung am Schlagzeug von Reinhard Kitzing.

Der oberfränkische Pfarrer und Barde Andy Lang und die Sängerin Carola Böhm aus Regensburg be­geisterten die Zuhörer in einem wohlig warm ausgeleuchteten Kirchenraum mit Klängen keltischer Weihnachtsmusik.

Carola Böhm (links) und Andy Lang bezauberten mit ihrer Musik. © privat



Nachdenkliche Lieder und Texte, aber auch schwungvolle und mitreißende Melodien begeisterten die Zuhörerinnen und Zuhörer und sorgten dafür, dass die Botschaft des Advent – das Warten auf die Mensch­werdung Gottes – auch in den Herzen ankam. Gerne ließ sich das Publikum zum Beispiel bei L. Cohens wohlbekanntem "Halleluja" zum Mitsingen bewegen.

Harfe und Gitarre, dazu der wunderbare Zusammenklang der beiden Stimmen machten das Konzert zu einem genussvollen Erlebnis. Eine besondere Zugabe boten beide Interpreten mit dem letzten Lied, das sie "unplugged" darboten, und das die Zuhörerschaft noch einmal tief berührte.

Adventslieder der Sternsinger

Außerdem gaben die Rothenburger Sternsinger der Topplerschule ihr Konzert in Heilig Geist. Die Sternsinger unter der Leitung der Lehrerinnen Traude Schurz und Ingeborg Leyh-Wedel umrahmten mit ihren wunderschönen Adventsliedern die Anspiele der Klassen 2a und 4b der Grundschule.

In den Anspielen ging es um das Lied "Macht hoch die Tür", das Thomas Glück mit seinen Zweitklässlern einstudiert hatte. Zudem trugen die Kinder der 4. Klasse einen Lichtertanz und auch das Anspiel "Melwins Stern" unter der Regie von Lehrerin Heidrun Roth vor.

Für die Aktion "Childaid", die Kindern in Indien und Nepal die Schulbildung ermöglicht und sich für Kinderrechte einsetzt, wurde ein beachtlicher Betrag gesammelt.

