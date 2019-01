Im Ringen um die Kosten

Die Stadt steckt in schwierigen Verhandlungen um das liebe Geld - vor 1 Stunde

ROTHENBURG - Bauunterhalt ist eine teure Angelegenheit. Wenn bei der Sanierung auch noch der bautechnische Brandschutz eingeplant werden muss, dann kostet es richtig Geld. Die Stadt kann ein Lied davon singen.

Ein wüstes Metallungetüm an der Jugendherberge: Feuertreppe als zweiter Rettungsweg. © sis



Ein wüstes Metallungetüm an der Jugendherberge: Feuertreppe als zweiter Rettungsweg. Foto: sis



Auch Altbauten und historische Gebäude benötigen moderne Brandschutzkonzepte zur Gefahrenabwehr und zur Rettung von Personen im Ernstfall. Zu den Anforderungen gehören nicht brennbare beziehungsweise feuerwiderstandsfähige Baustoffe, Brandschutztüren und -fens-ter, Brandmelder, automatische Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, die Ausbildung von Rettungs- und Fluchtwegen, um nur einige Beispiele zu nennen.



Beim Bürgerheim im Spitalviertel stehen Investitionen in siebenstelliger Höhe an, um weiterhin den Brandschutz zusammen mit der Wasserhygiene im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zu gewährleisten. Nach einer groben Kostenschätzung steht ein Aufwand von etwa 1,3 Millionen Euro im Raum. Zwischen der Stadt und der Sozialservice-Gesellschaft des Bayerischen Roten Kreuzes als Betreiberin des Altenheims laufen Verhandlungen über eine Kostenbeteiligung. Wenn es ums Geld geht, wird immer hart gerungen. Der FRV-Fraktionsvorsitzende Dr. Karl-Heinz Schneider wünschte der Verwaltung deshalb kürzlich "ein glückliches Händchen, um die Angelegenheit zu einem vor allem für die älteren Mitbürger befriedigenden Ergebnis zu bringen."

Bereits seit den 1990er Jahren ist das Bayerische Rote Kreuz Betreiber der Einrichtung im Spitalhof mit 104 Pflegeplätzen. 2003 übernahm die Sozialservice-Gesellschaft, eine 100-prozentige Tochter des Bayerischen Roten Kreuzes, die Trägerschaft. Der laufende Vertrag wurde immer wieder verlängert. Die Immobilie besteht aus zwei Häusern unterschiedlicher Bauzeit. In den letzten Jahrzehnten investierte die Stadt mehrere Millionen Euro in die Sanierung der Gebäude und in den Umbau zur modernen Pflegeeinrichtung, denn die Anforderungen sind weiter gestiegen.

Auch mit dem Jugendherbergswerk, ein gemeinnütziger Verein, der sich wirtschaftlich betätigt, steckt die Verwaltung in Verhandlungen über eine Kostenbeteiligung bei notwendigen Investitionen in Brandschutz und Modernisierung. Mit rund 32000 Übernachtungen im Jahr ist die Jugendherberge der größte Übernachtungsanbieter in Rothenburg. Die auf zwei historische Gebäude in der Altstadt verteilte Einrichtung beherbergt überwiegend junges Klientel auf Klassenfahrt oder im Ferienlager. Im kleineren Umfang nehmen auch Familien, Radler und Wanderer die preigünstige Unterkunft in Anspruch – vorausgesetzt sie haben einen gültigen Jugendherbergsausweis. Der Nutzungsvertrag mit dem Jugendherbergswerk läuft noch bis 2021 mit der Option auf Verlängerung.

sis