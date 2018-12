In den Kirchen: Weihnachten hat Zugkraft

ROTHENBURG - Volle Kirchen, vertraute Botschaft: Weihnachten, neben Ostern und Pfingsten Hauptfest des Kirchenjahres, beschert den Gotteshäusern mit allem, was sich um die biblische Überlieferung von der Geburt Jesu entwickelt hat, weit mehr Zulauf als sonst, auch in Rothenburg und Umgebung. Der Besuch eines Gottesdienstes am Heiligen Abend ist weiter Tradition.

Chor von St. Jakob und der Posaunenchor wirken zusammen auf der Empore bei der Christmette in St. Jakob. © Weber



Christvesper am späten Nachmittag und Christmette am späten Abend stehen dabei weit vorn in der Gunst der weihnachtlich gestimmten Scharen. In St. Jakob nutzte Pfarrerin Dorothea Bezzel die Gelegenheit, die Aufmerksamkeit auf jenes Licht zu lenken, das – ausgehend von diesem Geschehen in Bethlehems Stall – auch in unseren Tagen noch und immer weiter als Friedensbotschaft in die Welt leuchtet.

Vor Rängen, die bis auf die Empore hinauf vollbesetzt waren, sprach sie von einem großen Zeichen der Hoffnung und einer verbindenden Botschaft selbst über Schützengräben in den Kriegen hinweg. Glocken läuteten den Heiligen Abend ein. Der Posaunenchor unter der Leitung von Dekanatskantorin Jasmin Neubauer spielte zum Auftakt und sorgte beim Gottesdienst neben dem Orgelspiel immer wieder für die musikalische Begleitung. Der Chor von St. Jakob (Leitung: Jasmin Neubauer) auf der Empore und die Gemeinde sangen im Wechsel die traditionellen Weih-nachtslieder. Von den Rängen im Westchor mischte sich das eine oder andere nicht ganz so Bekannte darunter wie "Hark! The Heralds Angels sing" und "Brich an, du schönes Morgenlicht". Dr. Franz Neumann übernahm als Lektor die Lesung der Bibelstellen zur Weihnachtsgeschichte.

Vor genau 200 Jahren ist in einem Gottesdienst erstmals jenes Lied gesungen worden, das heute an Heiligabend zu den großen Klassikern gehört und besonders beliebt ist: "Stille Nacht". Bei der Christvesper in St. Jakob durfte zu diesem Jubliäum eine Verneigung vor dieser Lied- und Textdichtung nicht fehlen. Pfarrerin Dorothea Bezzel blendete in die Zeit der Entstehung zurück. Das Lied ist zu Heiligabend 1818 vom Arnsdorfer Dorfschullehrer und Organisten Franz Xaver Gruber (1787 bis 1863) und vom Hilfspfarrer Joseph Mohr (1792 bis 1848) in der Schifferkirche St. Nikola in Oberndorf bei Salzburg uraufgeführt worden.

Bereits 1816 hatte Mohr den späteren Liedtext im Salzburger Land als Gedicht geschrieben. Die Wort- und Tonschöpfung damals entstand nicht zuletzt vor dem Hintergrund autobiografischer Bezüge. Mohr war uneheliches Kind und stammte, wie auch Gruber, aus einfachsten Verhältnissen. Nach den napoleonischen Kriegen herrschte in deren Heimat bitterste Armut. Mit dem Lied ist ein stimmungsvolles Hoffnungssignal in dieser Zeit entstanden, das bis heute ein Leuchten in die Augen zaubert.

Dr. Gottfried Orth setzte in seiner Predigt bei der Christvesper in Heilig Geist den besonderen Akzent auf die Geburt in Bethlehem. Dass uns ein Kind geboren wurde, stehe "beim Propheten Jesaja in der Bibel der Juden, unserem Alten Testament.

Das ist ja eine Besonderheit unserer Bibel, dass sie die Heilige Schrift zweier Religionen ist, des Judentums und des Christentums. Und ursprünglich ist der Text gar nicht auf Jesus oder Weih­nachten bezogen. Ein Königssohn war geboren, alle Hoffnung richtete sich auf ihn: Er soll in Israel Gerechtigkeit aufrichten, damit Frieden sich einstellen kann. Die Hoffnung hat sich nicht erfüllt und so haben jüdische Theologen den Text in ihrer Bibel umgedeutet auf den kommenden Messias. Und das verbindet uns nun mit unseren jüdischen Glaubensgeschwistern, dass der Evangelist Lukas den gleichen Text auf das Kommen Jesu und seine Geburt bezogen hat."

In seinen Fürbitten schlug der Geistliche den Bogen: "Menschgewordener Gott, Schöpfer der Welt, in einem Säugling bist du uns nah. In dir, dem Kind, sehen wir unsere Kinder, offen und wach für das Leben der sichtbaren und der kommenden Welt.

Wir bitten dich für sie und preisen das Wunder deiner Geburt. In dir, dem Kind, sehen wir die Kinder, die in Verlorenheit und Angst geboren werden, Kinder im Krieg, lebende Bündel auf der Flucht, bedroht von Krankheit und Hunger, Schutzlose, denen so oft die Kindheit geraubt wird. Wir bitten dich für sie und preisen das Wunder deiner Geburt. In dir, dem Kind, sehen wir die Kinder, die krank sind, in deren Lebensfreude sich früh die Schatten des Leides und der Schmerzen senken, sehen Kinder, die sterben.

Wir bitten dich für sie und preisen das Wunder deiner Geburt. In dir, dem Kind, sehen wir die Wunder, die wahr werden sollen: Ermächtige uns, einzutreten für Gerechtigkeit für alle Menschen, Genüge für jedes Kind und jeden Erwachsenen, damit Friede sich einstellen kann auf dieser zerrissenen Erde. Darum bitten wir dich und preisen das Wunder deiner Geburt."

Max Uhl, Max Ohr, Manuela Schöler und Joana Steinmüller lasen beim Gottesdienst die Bibeltexte. Sängerin Amelia Hansel setzte, zwischen den traditionellen Weihnachtsliedern der Gemeinde, mit "Mariä Wiegenlied" einen besonders stimmungsvollen Akzent.

