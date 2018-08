In der prallen Sonne: Polizei rettet Hunde aus überhitztem Auto

Tiere hechelten in dem Wagen - Auf Besitzerin wartet jetzt eine Anzeige - vor 24 Minuten

ROTHENBURG - Der Wagen stand in der prallen Sonne: Eine Streife der Rothenburger Polizei rettete bereits am Freitagmittag zwei hechelnde Hunde aus einem aufgeheiztem Auto. Der Vorfall hat Folgen.

Passanten riefen am Freitag die Polizei, nachdem sie zwei Hunde in einem Auto auf dem Parkplatz Bezoldweg in Rothenburg entdeckten. Der Wagen stand in der prallen Sonne, begann sich langsam aufzuheizen. Die Hunde hechelten, die Seitenscheibe war nur minimal geöffnet - so beschreibt die Polizei die Situation in einer Pressemitteilung.

Deshalb handelte die Streife. Über die Seitenscheibe konnten die Polizisten die Fahrzeugtüren öffnen und die beiden Hunde "aus ihrer misslichen Lage befreit werden". Die Halterin der Tiere war zwischenzeitlich zu ihrem Wagen zurückgekommen - doch der Vorfall hat Folgen für die 53-Jährige aus Baden-Württemberg. Sie erwartet jetzt eine Anzeige nach dem Tierschutzgesetz.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.