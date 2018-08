Coole Bands und tolle Leute: Das Taubertal-Festival geht in seine nächste Runde und hat ein beeindruckendes Line-Up an den Start gebracht. Die Band Joris heizte den Besuchern am Freitag bereits ordentlich ein, später sorgte dann Feine Sahne Fischfilet für beste Unterhaltung. © Ralf Rödel