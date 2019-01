Judengasse 10 als Musterprojekt

ROTHENBURG - Der nächste und entscheidende Schritt zur Rettung und Sanierung des wertvollen Hauses Judengasse 10 mit der jüdischen Mikwe ist erfolgt: gestern wurde die notarielle Urkunde zum Ankauf durch die Stiftung Kulturerbe Bayern in Rothenburg unterzeichnet. Der bisherige Eigentümer Verein Alt-Rothenburg bleibt aber enger Partner in der praktischen Umsetzung der historisch gerechten Erneuerung.

Von links: MdL Schalk, OB Hartl, Dr. Naser, Dr. Hänel, J. Böhm (2.von rechts) Foto: diba



Außerdem ist der Verein weiterhin Eigentümer des gefährdeten Nachbarhauses, das ebenfalls in den nächsten Jahren wieder hergerichtet werden soll. Am gestrigen Freitagmittag informierten die Vertreter der Kulturerbe-Stiftung nochmal ausführlich über die künftige gemeinschaftliche Instandsetzung des Denkmals und konnten auch mit ersten Überraschungen aus der Forschung aufwarten: demnach sind die historischen Bestände noch weiterreichend, als zu vermuten war. Experten haben nachgewiesen, dass die Eichen- und Fichtenhölzer, die für die Bohlenstube verwendet wurden, aus Rothenburgs Umgebung stammen und zwar aus der Erbauungszeit um 1409. Dr. Andreas Hänel, der vor Ort erläuterte: „Die Bohlenstube dürfte zu den ältesten erhaltenen in Bayern gehören, genauso wie das jüdische Ritualbad im Gewölbekeller!”

Die Teilnehmer am gestrigen Pressegespräch und die am Vorhaben Beteiligten sowie Gäste erlebten vor Ort außerdem, dass im Haus schon fleißig gearbeitet wird. Im Zusammenwirken mit Rothenburger Sachkundigen vom Verein laufen seit etwa zwei Wochen bereits archäologische Untersuchungen im Erdgeschoss. Überhaupt erfolgt die gesamte Instandsetzung des Gebäudes mit Partnern aus der Region und dass Alt-Rothenburg hier auf seine eigenen Fachleute zurückgreifen kann, war auch ein Grund, dass die Bayerische Stiftung die Judengasse 10 sogar als ihren „ersten Schützling” ausgewählt hatte.

Kaufpreis aus Spenden

In der Begrüßung wurden Architekt Eduard Knoll, der als Kulturerbe-Vertreter ehrenamtlich die Arbeiten koordiniert ebenso wie das ArchitekturBüro Andreas Konopatzki und Klaus-Jürgen Edelhäuser erwähnt, sowie das Roßtaler Ingenieurbüro Christofori und Partner, die alle ehrenamtlich mitgewirkt haben. Allen Mitstreitern sagte Johann Böhm vom Vorstand gestern „ein vergelts Gott”.

Immerhin war es seit der Auftaktveranstaltung im Juni gelungen, die nötigen 75000 Euro als Kaufpreis komplett über Spenden zu finanzieren. Und Spender sind nun erst recht erwünscht, um die umfassende Erneuerung zu stemmen. Dr. Hänel verdeutlichte nochmal, weshalb man sich unter dreißig landesweiten Bewerbungen vom Bauernhaus über Klöster bis zum Fuggerschloss letztlich für das Rothenburger Haus als erstes Kulturerbe-Objekt entschieden hat: „Ein Gebäude mit überregionaler Ausstrahlung”. Existenziell sei das bürgerschaftliche Engagement, das man, so Hänel, „im Verein Alt-Rothenburg in perfekter Art und Weise gefunden hat und mit dem wir auch weiterhin gut zusammenarbeiten werden”. Die nächsten Monate laufen die Voruntersuchungen durch Fachleute und man wolle noch dieses Jahr mit der Herrichtung beginnen. Die Pläne zur Nutzung sollen dann auch mit den Erkenntnissen optimal abgestimmt werden.

Die archäologischen Untersuchungen im Erdgeschoss laufen bereits seit zwei Wochen. Foto: diba



„Wir sind überglücklich, dass wir das Haus in so kompetente Hände übergeben dürfen”, betonte Vereins-Vorsitzender Dr. Markus Naser. Diesem „Glücksgefühl” könne er sich nur namens der Stadt anschließen, fuhr Oberbürgermeister Walter Hartl in seinem Grußwort mit einem Dank an die Beteiligten für ihr großes Engagement fort. Von „einem absoluten Schmuckstück für die Region” und dem ersten derartigen Sanierungsobjekt bayernweit sprach der Landtagsabgeordnete Andreas Schalk bei seinem Grußwort in der Bohlenstube. Hier gehe es um Kultur und Identität durch Erhaltung solcher Denkmäler, die uns mit unserer Geschichte verbinden. Hier entstehe „etwas ganz Großartiges und Mustergültiges mit dem Kulturerbe Bayern”.

Der frühere Landtagspräsident Johann Böhm erinnerte daran, wie wichtig der Kontakt zum Parlament bei der Gründung des Kulturerbe-Vereins und der Stiftung war. Ziel ist es weitere leerstehende und bedrohte Denkmäler zu kaufen und dauerhaft zu sichern. Dabei sollen aber keineswegs nur museale Einrichtungen entstehen, sondern die Gebäude eine neue Nutzung erhalten. In Rothenburgs Judengasse 10 sollen Räume wie die Bohlenstube und die Mikwe für die Öffentlichkeit museal zugänglich bleiben, aber soweit möglich ist nach der Sanierung wieder an teilweise Wohnnutzung gedacht.

Damit soll die jahrzehntelang baufällige Judengasse 10 wie schon andere vom Verein Alt-Rothenburg vorbildlich hergerichtete historische Häuser wieder zu einem lebendigen Ort in der Altstadt werden. Das Kulturerbe Bayern zählt fast 800 Mitglieder und 150 Volontäre, die praktisch beim Denkmalerhalt mitwirken wollen freut sich der Vorstand.

