Karriere bei Google: Einmal hin und wieder zurück

ROTHENBURG - Für viele junge Menschen ist Google ein Traum-Arbeitgeber. Der weltweit führende Suchmaschinen-Spezialist wird von Bewerbern regelrecht überflutet. Doch nicht jeder, der es in das Unternehmen geschafft hat, will auch bleiben.

Die "Republik"-Macher - und dazu gehört auch Daniel Pfänder (Mitte) - wollen den Beweis antreten, dass in der Komplexität der schnelllebigen Informationswelt, in der Kommunikation zu einem immer wichtigeren Thema wird, hochwertiger Journalismus eine wichtige Rolle spielt. © project-r



Der gebürtige Rothenburger Daniel Pfänder gehörte zu den hochqualifizierten Software-Entwicklern in der digitalen Innovationsschmiede und hat ent­schieden, freiwillig das prestigeträchtige Arbeitsumfeld wieder zu verlassen. Er kündigte, um nach zehn Jahren neue Wege zu gehen, und heuerte beim neuen Schweizer Online-Magazin Republik an, das eine liberale Stimme gegen den aktuellen politischen Rechtsruck sein will. Mit einem fulminanten Start sorgte es bundesweit für Schlagzeilen.

Fränkische Anfänge

Doch der Reihe nach: Als Sohn eines Lehrers ging Daniel Pfänder aufs Gymnasium und wechselte dann an die Freie Waldorfschule in Schwäbisch Hall. Neben dem Unterricht betätigte er sich als Schülerzeitungs-Redakteur. Seine Beiträge und Zeichnungen erschienen sogar in der bekannten Comiczeitschrift Yps. Eine Zeitlang war er in seiner Freizeit auch als Film-Vorführer in den damaligen "Kapellenplatz-Lichtspielen" aktiv. Nach dem Abitur, das er mit einem bravourösen Notendurchschnitt von 1,2 abschloss, war er zunächst ratlos, weil ihn zu viele Dinge interessierten.

Dann studierte er Biologie an der Uni Erlangen-Nürnberg. Doch eines Tages, im Labor, als er Bakterien mit radioaktivem Mittel markierte, fragte er sich, ob er das ein Leben lang tun wolle: an einer Fußnote der Forschung mitarbeiten. Das war 1995, die Zeit der ersten Webbrowser. Daniel Pfänder verließ das Labor und stieg ins Netz ein: Es schien ihm das Tor zur Welt. Er "bastelte" Websites, begann eine Lehre als Mediengestalter bei der Druckerei Schneider, studierte Multimedia und Kommunikation mit erfolgreichem Abschluss als Diplom-Informationswirt und las regelmäßig die Jobseite von Google.

Eine Zusage änderte alles

Eines Abends stieß er auf das Inserat: Webmaster gesucht. Der Rothenburger sah die Chance gekommen und bestieg vor der ersten Bewerbungsrunde in Zürich das erste Flugzeug seines Lebens. Er hatte Flugangst. Nach der Landung wirkte er äußerlich souverän: das Schlimmste lag hinter ihm. Nach fünf Monaten Testreihen (einer davon war das Warten) bekam er den begehrten Job. Damals arbeiteten bei Google in Zürich noch 150 Leute. Zehn Jahre später waren es bereits 3000.

Daniel Pfänder fragte sich nach all seinen Erfahrungen im Laufe der Zeit, ob er nicht schon wieder eine Fußnote war: obwohl er vielleicht die meistgesehenen Fußnoten des Planeten pro­grammiert hatte - die auf den Videos von Youtube. Er fragte sich weiter, ob er nicht – zusammen mit hochintelligenten Technikern - in einer Blase lebte. Daniel Pfänder kehrte dem Suchmaschinenspe­zia­list den Rücken. Er wechselte zum großen Hoffnungsträger für die Schweizer Medienqualität, wo er als IT-Spezialist gebraucht wird. Kaum ein Geschäftsprozess funktioniert heute noch ohne unterstützende technische IT-Infrastruktur.

Bis die Idee der neuen Publikation in die Tat umgesetzt werden konnte, dauerte es seine Zeit. Einige der bekanntesten Journalisten des Landes und preisgekrönte Reporter schreiben für die Republik, wie sie ehrfürchtig genannt wird. Zum allgemeinen Erstaunen stand die Finanzierung früher als gedacht. In Rekordzeit beschafften sich die Magazin-Macher unter Nutzung des Internets per Crowfunding das notwendige Geld von gut drei Millionen Euro als Anschubfinanzierung und zur vorläufigen Absicherung.

Namhafte Unterstützer

Fans, potenzielle Kunden und In­teressenten ließen sich von dem Projekt begeistern. Unter den Investoren sind die Gebrüder Meili aus Zürich. Mit dem Nachlass ihres Vaters - er entwickelte Brandmelder - unterstützen die schwerreichen Erben seit Jahren zahlreiche Projekte. Die Schriftstellerin Sibylle Berg (zehn erfolgreiche Romane und zwölf Theaterstücke hat sie mittlerweile geschrieben) und Günter Wallraff (Enthüllungsjournalist und Schriftsteller) zeigten durch ihre persönliche Anwesenheit zum Start des digitalen Magazins ihr In­teresse an dem Medienprojekt.

In diesem Backsteingebäude im einstigen Rotlichtbezirk wurde die "Republik" gegründet. Noch ist fraglich, ob es genügend Abonnenten geben wird, die das unabhängige Magazin mit 200 Euro im Jahr unterstützen. © project-r



Die große Frage wird sein, ob mittel- und langfristig die nötigen 22.000 bis 25.000 Abonnenten bei der Stange bleiben und bereit sind, etwa 200 Euro im Jahr für ein Online-Magazin zu bezahlen, das werbefrei agieren will. Die Abonnenten sind gleichzeitig auch Mitglieder der Genossenschaft. Wenn das Konzept nicht aufgeht, werden die ausgeteilten Baumwolltaschen mit dem großen R-Aufdruck und der Aufschrift "Ohne Journalismus keine Demokratie", eine der wenigen greifbaren Erinnerungen an die Republik sein. Die Artikel kann man gratis lesen, wenn sie auf den sozialen Netzwerken weitergereicht werden. Weshalb man dann überhaupt ein Abonnement abschließen soll? Nur wer den Mitgliedsbeitrag bezahlt, gehört zur Internet-Gemeinschaft, kann sich an Debatten beteiligen und Themen mitentwickeln. Damit wagt das Unternehmen eine riskante Variante: Lässt sich mit Mitmach-Journalismus auf die Dauer Geld verdienen?

Ein neuer Journalismus

Die Republik arbeitet seit Anfang des Jahres in Hotelzimmern, die jetzt nach und nach in Büros umgestaltet werden, schildert Daniel Pfänder die räumliche Situation. In der ehemaligen Hotellobby entsteht eine Bar, an der sich Journalisten und Leser begegnen - in einem alten Hotelgebäude, ein ehemaliges Stundenhotel, mitten im einstigen Rotlichtbezirk von Zürich.

Medien und Journalismus befinden sich im Umbruch. Politiker wie US-Präsident Donald Trump tun Beiträge, die ihnen nicht in den Kram passen, als "Fake News" ab, setzen dem ihre eigene Parallel-Rea­lität in Form eines Twitter-Tweets entgegen. Besorgniserregend ist auch, dass in mittlerweile fünf europäischen Ländern, darunter Österreich, rechtsextreme und populistische Parteien dominieren. Junge Menschen interessieren sich weniger für Mainstream-Politik, sondern wenden sich vermehrt anderen Medien zu.

Die Republik-Macher - und dazu gehört auch Daniel Pfänder - wollen den Beweis antreten, dass in der Komplexität der schnelllebigen Informationswelt, in der Kommunikation zu einem immer wichtigeren Thema wird, hochwertiger Journalismus eine wichtige Rolle spielt.

