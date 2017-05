Kennzeichendieb ging vor dem Polizeigebäude der Sprit aus

22-Jähriger wollte vor der Wache wenden und blieb stehen - vor 1 Stunde

ROTHENBURG - Kurioser Fall in Rothenburg: Ein 22-Jähriger war mit geklautem Autokennzeichen unterwegs, als er ihm ausgerechnet vor einem Polizeigebäude das Benzin ausging. Und er hatte auch noch mehr auf dem Kerbholz.

Der Wagen eines 22-Jährigen blieb wegen Treibstoffmangels vor einem Polizeigebäude in Rothenburg liegen und blockierte die Zufahrt zum Parkplatz. Daraufhin suchten die Beamten das Auto auf und sprachen den Mann an. Dabei stellte sich heraus, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen in der Nacht zuvor bei einer Autowerkstatt in Burgbernheim von einem Kundenfahrzeug entwendet worden waren.

Doch damit nicht genug: Der 22-Jährige gab zu, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt und dass der Pkw weder versichert noch zugelassen war. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann das Fahrzeug von einer anderen Kfz-Werkstatt in Burgbernheim unbefugt weggefahren hatte. Der Werkstattbetreiber machte wegen ausstehender Rechnungszahlungen noch ein Pfandrecht an dem reparierten Wagen geltend. Der Mann räumte die Straftaten weitgehend ein, zudem gab er an, dass er an der benachbarten Tankstelle tanken wollte und ihm beim Wenden vor der Polizeidienststelle das Benzin ausgegangen war.

