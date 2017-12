Kinderreichtum: Kita muss erweitert werden

OHRENBACH - Die Vorschüler der Tagesstätte "Zum guten Hirten" bekamen im vergangenen Jahr in Oberscheckenbach in der benachbarten Grundschule Obdach, als in ihrer eigentlichen Wirkungsstätte der Platz rar wurde. Da dies aber keine Dauerlösung sein kann, wird derzeit die Betreuungseinrichtung baulich erweitert.

Bürgermeister Johannes Hellenschmidt ist erleichtert, dass die Erweiterung der Kindertagesstätte direkt nach der Fertigstellung auch in Betrieb genommen werden kann. © Scheuenstuhl



Ohne zu zögern hätten seine Kollegen aus dem Schulverband dieser Übergangslösung dankenswerterweise zugestimmt, erklärt Ohrenbachs Bürgermeister Johannes Hellenschmidt. Im letzten Jahr habe es soviele Nachfragen nach Plätzen in der Kindertagesstätte, die in kirchlicher Trägerschaft ist, gegeben, dass die Kapazitäten nicht mehr ausgereicht haben. Ohne die Ausquartierung hätte man durchaus Kinder abweisen müssen. Den angehenden Erstklässlern gefiel es natürlich, dass sie sich früher als geplant schon einmal in ihrer zukünftigen Schule umschauen konnten. Dennoch galt für die Kommune nun dringend tätig zu werden.

Drei Architekten wurden um Vorschläge gebeten, erinnert sich das Gemeindeoberhaupt an die Anfänge des Projekts. Das Büro Hahn aus Uffenheim konnte schließlich hinsichtlich der Kosten und der baulichen Gestaltung mit seinem Konzept überzeugen. Es sieht vor, den vorhandenen Platz auf dem Grundstück so auszunutzen, dass ein Eingriff in das bestehende Gebäude nicht nötig ist. Alter und neuer Gebäudeteil sollen über einen Gang miteinander verbunden werden, wo sich auch der künftige Eingang befinden wird.

Optisch absetzen

Optisch soll der Erweiterungsbau, der sich zwischen dem Bestandsgebäude und der Straße Richtung Gickelhausen einfügen wird, deutlich als solcher zu erkennen sein. Wie aufwändig die Kolorierung letztlich ausfallen wird, hängt auch davon ab, ob es während der Bauphase zu einer signifikanten Mehrung der geschätzten Gesamtkosten von etwa 500000 Euro kommen wird. Momentan sind drei Krippenplätze in die Regelgruppe integriert. Laut Bedarfs­ermittlung wären zehn Krippenplätze vorzuhalten. Um mittel- bis langfristig auf der sicheren Seite zu sein beschloss der Ge­meinderat, die Erweiterung so zu gestalten, dass sogar zwölf Krippenkinder dort betreut werden könnten. Allerdings läuft man durch diese freiwillige – wenn auch durchaus sinnvolle – Aufstockung Gefahr, dass die Förderung geringer ausfällt, da sie sich danach richtet, wieviele Bedarfsplätze das Landratsamt letztlich anerkennt. Bürgermeister Johannes Hellenschmidt geht aber von einer zusätzlichen Finanzspritze von über 50 Prozent der förderfähigen Kosten aus. Der Unterbau für die Erweiterung wurde bereits vom Bauunternehmen Staudinger aus Burgbernheim in Angriff genommen. Um die Elektrik kümmert sich die Firma Bender aus Steinsfeld.

Der Erweiterungsbau (li.) befindet ist über einen Gang baulich mit dem bisherigen Gebäude (re.) verbunden. © Architekturbüro Hahn



Wenn alles (wettertechnisch) nach Plan läuft, soll die Erweiterung im Juli fertiggestellt sein und somit im danach beginnenden Kindergartenjahr mit Leben durch die jüngsten "Hirtenkinder" gefüllt werden. Neben einem Gruppen- und Ruheraum verfügt der Neubau für die Krippenkinder auch über Sanitäranlagen, die auf die Körpergröße der kleinen Bewohner angepasst sind sowie über eine Küchenzeile.

Zusätzliche Spielgeräte

Zur mittäglichen Stärkung kommen die Kinder aber wie bisher in der Küche des Bestandsgebäudes zusammen. Das Essen wird, wie für die Ganztagsschüler der Grundschule, von den beiden Gasthäusern in der Gemeinde abwechselnd zubereitet. Der eingezäunte Außenbereich wird mit zusätzlichen Spielgeräten für die Krippenkinder bestückt.

Beinahe hätte sich das Projekt – trotz des sich immer deutlich abzeichnenderen Bedarfs – gehörig verzögert. Zunächst lagen nämlich zwei getrennte Genehmigungen vor: Die Erweiterung durfte zwar gebaut, aber erst in Betrieb genommen werden, wenn der notwendige abwehrende Brandschutz in der Kommune gewährleistet sei. Da die Gemeinde ihren aufrichtigen Willen gegenüber dem Landratsamt bezeugt hat, dieser Aufgabe nachzukommen, darf der Neubau direkt nach Fertigstellung bezogen werden.

Nun kümmert man sich darum, das geforderte Feuerwehrfahrzeug (6-Personen-Kabine, Pressluftatmer) per Ausschreibung zu beschaffen. Für eine Neuanschaffung müsste man durchaus mit Kosten in Höhe von 180000 Euro rechnen, so Bürgermeister Johannes Hellenschmidt. An Zuschüssen seien etwa 40000 Euro zu erwarten und so wird man sich auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt umschauen. Ein passendes Feuerwehrgebäude hätte man bereits am Bauhof in Ohrenbach gefunden.

