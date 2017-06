"Kontraste" bringen den fränkischen Musik-Sommer

ROTHENBURG OB DER TAUBER - Mit "Symphonischen Meilensteinen" gastierte das Musikfestival "Fränkischer Sommer" in der Reichsstadthalle.

Das Ensemble "Kontraste" bot "Symphonische Meilensteine" in der Reichsstadthalle. © Nitt



Das außergewöhnliche Konzert mit dem mehrfach ausgezeichneten Ensemble "Kontraste" und dem jungen polnischen Sologeiger Pawel Zalejski stand unter der Leitung des Festspiel-Intendanten Julian Christoph Tölle. Man erlebte Klassik auf höchstem Niveau mit bekannten Werken von Felix Mendelssohn Bartholdy und Johannes Brahms. Frenetischer, begeisterter Beifall belohnte die überwiegend jungen Orchestermusiker für ihre hervorragenden Leistungen.

Schade, dass bei diesem "Ohrenschmaus" nicht mehr Besucher anwesend waren! Wie im Programmheft zu lesen ist, versucht dieses Musikfestival, ein "Stückchen Sommer in die herrlichen Orte Mittelfrankens zu tragen". Das ist beim ersten Rothenburger Gastspiel dieses Jahres in jeder Hinsicht gelungen. Mit der berühmten "Italienischen Symphonie" Nr. 4 in A-Dur op. 90 von Felix Mendelssohn Bartholdy und dem Violinkonzert in D-Dur op. 77 von Johannes Brahms kamen zwei romantische Werke zur Aufführung, die wundervoll zur herrlichen Stimmung des Sommerabends passten.

Bereits im ersten Satz (Allegro Vivace) der Symphonie sprang der berühmte Funke aufs Publikum über und man war erstaunt und beeindruckt von der hinreißenden schwungvollen Interpretation durch das Ensemble "Kontraste" und dem ausdrucksstark (ohne Taktstock) dirigierenden Julian Christoph Tölle.

"Südländisches Lüftchen"

Die durchsichtige, fast kammermusikalische Darbietung dieser durch eine Bildungsreise nach Italien inspirierten Musik war beispielhaft, Intonation und dynamische Gestaltung makellos. Es "wehte ein sommerliches südländisches Lüftchen durch die altehrwürdige Reichsstadthalle".

Im zweiten Satz (Andante con moto), dessen Thema eine starke Ähnlichkeit mit Zelters Vertonung der Ballade "Es war ein König in Thule" aufweist, arbeitete Tölle deutlich den schwermütigen Charakter dieser stark kontrapunktisch komponierten Musik heraus. Die Streicher entwickelten im Unisono einen innigen, warmen Klang. Im dritten Satz, einem schlichten Menuett (Con moto moderato) suggerierten die wunderschön intonierenden Waldhörner verträumte Waldseligkeit (Carl Maria von Weber). Mit dem vierten Satz (Salta­rel­lo.Presto) drängte wieder das italienische Element in den Vordergrund und erinnerte mit seinen grotesken Partien an die Ouvertüre der Sommernachtstraummusik.

Die Interpretation des farbig instrumentierten neapolitanischen Tanzes im ungestümen Tempo mit atemberaubenden Crescendi war vollendet und in jeder Hinsicht äußerst gelungen. Nach der Pause erklang das einzige Violinkonzert von Johannes Brahms, das zum Standardrepertoire jedes Solisten gehört und dem berühmten Geiger Joseph Joachim gewidmet ist, der mit dem Komponisten befreundet war.

Meister musikalischer Raffinesse

In der Rothenburger Aufführung hatte Pawel Zalejski, der erste Konzertmeister des Ensembles "Kontraste", den Solopart übernommen. Er präsentierte sich als herausragender, sympathischer Sologeiger, der die immensen technischen und musikalischen Schwierigkeiten dieses symphonisch geprägten Solokonzerts mühelos meisterte und eine energiegeladene, vollkommen überzeugende Interpretation lieferte. Doppelgriffe, Oktaven und rasante Läufe wurden von Pawel Zalejski nur so aus "dem Ärmel geschüttelt". Mit Hingabe "durchlebte" er im beseelten Spiel die Höhen und Tiefen der Komposition.

Das Zusammenspiel mit dem Orchester war ideal, Julian Christoph Tölle dirigierte energisch und umsichtig, mitunter auch mit leicht tänzerischem Charakter. Lediglich im Mittelteil des zweiten Satzes bestand manchmal die Gefahr, dass die Waldhörner die Solostimme etwas überdeckten. Das Publikum war gebannt und klatschte so begeistert, dass Zalejski als Zugabe noch eine Sarabande aus einer Solosonate von Johann Sebastian Bach spielte. Fazit: Ein tolles Konzert des "Fränkischen Sommers".

