Krippenweg: Botschaft in Bildern

ROTHENBURG - Nicht nur den Buben und Mädchen hat es gefallen, auch die Erwachsenen waren angetan von den schönen Weihnachts-Bildern, die der Künstler Helmut Günter Lehmann gemalt hat. Pfarrer Dersch lud besonders Familien am vierten Advent zum besonderen Krippenweg ein, der quer durch die Altstadt führte und vom Künstler persönlich begleitet wurde.

Eine Station befindet sich im ehemaligen Kapellenplatz-Kino (jetzt Hotel-Garage). Foto: diba



Die schöne Idee mit den thematischen kindgerecht sehr ansprechenden Farbbildern ist aus dem Gespräch mit Pfarrer Dersch und dessen Krippenweg-Idee entstanden, die er schon seit einigen Jahren umsetzt. Sogar eine Schülergruppe aus Bad Windsheim war im Dezember da und gewissermaßen im Vorlauf wurde das diesjährige Angebot sehr gut aufgenommen, freute sich Pfarrer Dersch, ehe dann letzten Sonntag der sogenannte kleine Krippenweg statt fand mit Start in der Schrannenscheune und über weitere Stationen bis zur Johanniterscheune als Endpunkt.

Trotz des Regenwetters hatten sich etliche Familien mit Kindern meist im Alter zwischen fünf und neun Jahren eingefunden. Pfarrer Dersch begrüßte besonders den Künstler, der extra aus Traunstein gekommen war und immer wieder gerne die Verbindung in seine Heimatstadt Rothenburg aufrecht erhält. Hier hat Helmut Günter Lehmann das Reichsstadt-Gymnasium besucht, später an der Werkkunstschule Würzburg prägten ihn als Maler und Grafiker, aber auch Bildhauer. Als Kunsterzieher in Bad Windsheim hinterließ er dort künstlerische Spuren, ehe er 1977 nach Obing an den Chiemsee zog.

Seine grafischen Arbeiten sind ebenso wie die Malereien sehr gefragt, fanden nicht nur in siebzehn Büchern Niederschlag, sondern auch in vielen Ausstellungen. Die farbenprächtigen Arbeiten des Krippenweges sprechen die Kinder besonders an, wie sich beim Rundgang zeigte.

Pfarrer Dersch verstand es an den jeweiligen Bildstationen zur biblischen Geschichte die Lehmann-Motive unterhaltsam und doch lehrreich bibelgerecht zu erläutern. Das Geschehen in Bethlehem interpretierte Pfarrer Dersch sehr ansprechend in die heutige Zeit übersetzt, erinnerte an die Ungerechtigkeiten von damals und die von heute. Oder zog die Parallele von Josef und Maria mit dem Esel auf der Flucht zu den Menschen, die heute aus ihrer Heimat fliehen müssen, weil sie verfolgt werden.

Aber den Gläubigen schenke das Jesus-Kind Kraft und Trost, alles Szenen, die H.G. Lehman trefflich in seinen Kunstwerken dargestellt hat. Manches mag an Matisse oder gar Picasso erinnern, aber Lehmann lässt sich auf nichts festlegen: "Das ist Lehmann-Stil" sagt er, der schon mit einer Ausstellung vor Jahren im Wildbad viel Aufmerksamkeit erregt hat.

Die Friedensbotschaft

Nach Bildstationen in den leeren Hinterhofräumen des Schopf-Anwesens und im heute als Garage genutzten ehemaligen Kapellenplatz-Kino fand der einstündige Rundgang in der Johanniterscheune seinen Abschluss. Dort erinnerte Pfarrer Dersch nochmals an die Weihnachtsbotschaft und was "Frieden auf Erden" heißen kann. Zu vergeben und sich für eine gerechtere Welt einzusetzen, lasse Gottes Friedensbotschaft Schalom spürbar werden.

