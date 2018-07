Kulturkritik: Benjamin Hille im Toppler-Theater

Graf Hille serviert sein Programm "Böses zur guten Nacht" - vor 1 Stunde

ROTHENBURG - Ein kleines Publikum nur kam in den schau­rig-schönen Genuss eines ­literarisch-musikalisch versiert kom­­ponierten Programms, in dem sich das Gruseln und das Lachen bildlich die knochigen Händchen reichten wie in Goethes Ballade "Der Totentanz".

Rabe, Sensenmann und Graf Hille gaben sich ein gruseliges Stelldichein. © Hirschberg



Rabe, Sensenmann und Graf Hille gaben sich ein gruseliges Stelldichein. Foto: Hirschberg



Diesen Text hatte man so derart komisch gar nicht in Erinnerung aus dem Schulunterricht. Wie die Skelette auf dem Friedhof sich vom weißen Hemdlein orgiastisch befreien und bis zur Sperrstunde um Mitternacht eifrigst klappernd abrocken unter dem Blick des Türmers, dieses alten Span­ners – dafür braucht es schon Benjamin Hille, der das alles spricht und spielt, als sei er dabei gewesen.

Der gebürtige Bremer, Jahrgang 1976, der als Ensembleschauspieler, mit Solo-Projekten, TV-Präsenz und als Regisseur erfahren ist, lässt von der ersten Sekunde an keinen Zweifel daran, dass er sein Publikum mag, es nach Strich und Faden beglücken will wie Kinder, die bekanntlich Grausliges bis zum Jauchzen lieben. Wen Hilles kinskihaft glühende Augen erwählt haben, wem er den lachhaft billig aussehenden Plastiktotenschädel zum Halten gibt, der ist arm dran, den hat er am Haken. Umso tapferer eine Dame in der ersten Reihe, die sich dem vampiresken Mimen widersetzte mit dem kongenialen Satz: "Darf ich mich jetzt mal totstellen?" Sie durfte nicht, aber hatte Verschnaufpause, wenn Graf Hille an Keyboard und Synthesizer singend beschäftigt war.

Das macht ihm sichtlich Spaß, das kann er auch noch gut zusätzlich zu seiner souveränen Darstellungskunst. Besonders gelungen einer von Konstantin Weckers "sadopoetischen Gesängen" mit den anheimelnden Zeilen: "Ich habe meinen linken Arm in Packpapier gepackt/und hab ihn nach Paris geschickt" – wohlgemerkt: als Geschenk für die Liebste!

Ganz reizend auch die Selbstverteidigung eines Mehrfachmörders in Daniil Charms’ Text "Rehabilitation", in dem es heißt: "Ich habe ihm nicht den Kopf abgerissen, sondern sein Hals war einfach zu dünn. Es war für dieses Leben nicht geschaffen!". Wilhelm Buschs "Suppenkasper" spricht bei Benjamin Hille kiezdeutschen Jugendslang. Musikalisch wird neben Schubert, Beethoven und Rachmaninoff auch Techno geboten. Ein Höhepunkt des Programms ist der Schauspieler als singende Melania Trump: "My husband said, I’m the best singer of the world", raunt sie mit slowe­nischem Akzent, den sie auch Michael Jack­sons "Thriller" dann angedeihen lässt. Passt auf das ­gesamte Programm: Hille ist ein "Sriller"!

bhi