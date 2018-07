Kunstausstellung der Rothenburger Montessori-Schule

Sekundarstufe geht erstmalig mit einer Ausstellung in die Öffentlichkeit - vor 29 Minuten

ROTHENBURG - Anfang des laufenden Schuljahres entstand in der Schülerschaft der Sekundarstufe die Idee, eine öffentliche Ausstellung mit eigenen Werken zu organisieren. Diese findet nun am 14. und 15. Juli statt.

Acryl auf Leinwand: Eine Kleingruppe beim Gestalten eines frei gewähltes Themas.



Acryl auf Leinwand: Eine Kleingruppe beim Gestalten eines frei gewähltes Themas.



Die Interessierten aus den Klassen 5 bis 10 kamen in einer großer Runde zusammen, besprachen das Vorhaben und sammelten Themen und Ideen. Im Laufe des Schuljahres trafen sich jeweils zwei Vertreter der fünf Lerngruppen, informierten über den Zwischenstand und schauten sich den Ausstellungsraum im Fleischhaus an, in dem die Werke präsentiert werden.

Der alteingesessene Rothenburger Künstlerbund stellt der Schule die Räumlichkeiten am Marktplatz im Rahmen seines Konzeptes zur Nachwuchsförderung zur Verfügung. Seit zwei Jahren wird in der Montessorischule in der Herrngasse der Kunstbereich durch eine Fachkraft abgedeckt, ebenso wie die Zweige Naturwissenschaften und Musik.

Die Lehrkräfte sind bei dem pädagogischen Ansatz nach Maria Montessori auf Augenhöhe mit dem Kind und Begleiter beim Erlernen und Einhalten von gemeinschaftlichen Regeln, bei der Erarbeitung selbst komplexer Themen, beim Lernen mit allen Sinnen und bei der Entwicklung von Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen.

Raum für Kreativität

Grundlage ist der bayrische Lehrplan und die Schüler können nach der 9. oder 10. Klasse staatlich anerkannte Abschlüsse machen, die einen problemlosen Anschluss an persönliche Bildungskarrieren ermöglichen. Die einzelnen Gruppen der Sekundarstufe (fünf Lerngruppen mit etwa 20 Schülern) arbeiten auch im Kunstunterricht nach den Richtlinien von Maria Montessori. Dieser wird von Claudia Hädicke angeboten. Sie ist selbst aktives Mitglied des Rothenburger Künstlerbundes und bringt durch das Studium an den Kunsthochschulen Stuttgart und Nürtingen und ihrer fast zwanzigjährigen Berufserfahrung als Kunsttherapeutin (FH) viel Erfahrung, aber auch Gespür für ihr Gegenüber und vor allem Begeisterung für das Metier mit. Ihre Kinder (12 und 14 Jahre) sind selbst Schüler an der Montessorischule.

Im Kunstunterricht bedeutet die Umsetzung der Idee Maria Montessoris konkret, dass die Schüler die Wahl haben, an eigenen, selbst gewählten Themen und Ideen zu arbeiten oder die verschiedenen Angebote von Claudia Hädicke in Anspruch zu nehmen. Gearbeitet wird alleine oder es entstehen themenbedingt Kleingruppen. Von A wie Acrylmalerei bis Z wie Zeichnen war im laufenden Schuljahr wieder fast alles dabei, auch eher ungewöhnliche Materialien wie Beton oder alte Bücher. Auch zeitgenössische Kunstrichtungen wie "Dispatchwork" des Berliner Künstlers Jan Vormann, bei dem altes Mauerwerk mit Legosteinen "repariert" wird, oder "LandArt", bei der ohne Hilfsmittel mit dem gearbeitet wird, was die Natur jahreszeitlich bietet, wurden umgesetzt. Durch Besuche der Nürnberger Kunsthalle konnten sich die Schüler der Klassen 7 und 8 neue Inspirationen holen und kunstgeschichtliches Wissen erweitern.

Linoldruck und Fotografie mit Raum für Persönlichkeit

Zusätzlich zum regulären Kunstunterricht gab es auch dieses Jahr wieder Angebote mit Externen. So konnten Schüler der Klassen 9/10 die Technik des Linoldruckes durch die Insinger Künstlerin Maria Semmer näher kennenlernen. Es wurde abschließend in dem kleinen Atelier im Burgtorhäuschen mit der großen Walze gedruckt.

Der Berufsfotograf Frank Respondek war bei einem Fotografie-Exkurs unter dem Motto "Natur und Landschaftsfotografie" im Wildbad Ansprechpartner für interessierte Schüler einer Gruppe der Jahrgangsstufe 5/6. Es ist nicht das Ziel, ein perfektes Kunstwerk zu schaffen, sondern wichtig ist die Auseinandersetzung mit dem Material, dem Thema und der wertfreie Umgang mit eventuell auftretenden Problemen bei der Umsetzung, wie es heißt. So bekommen die Schüler Raum für ihre eigene individuelle Kreativität, Herangehensweise und Persönlichkeit. Dies spiegelt sich auch in den ausgestellten Exponaten wieder.Bis zur Vernissage am 13. Juli um 18 Uhr stehen noch viele Arbeiten für die Schüler an. Es müssen die Werke abgeschlossen, ausgewählt und vorbereitet werden, Bilder und Fotografien gerahmt und aufgehängt, Skulpturen platziert werden. Bei der Vernissage werden beide Schulbands der Sekundarstufe unter der Leitung von Stefan Ippach, Pädagoge und Musiker, auftreten.

Musikalisch eingestimmt werden die Besucher an diesem Abend von einem Gitarrenquartett, bestehend aus Schülern der Sekundarstufe und einstudiert von Oswin Voigt, Lehrer an der städtischen Musikschule Rothenburg. Für das leibliche Wohl sorgt der Elternbeirat der Schule. Am Wochenende 14. und 15. Juli, ist die Ausstellung von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Es stehen auch Angebote, bei denen Besucher selbst kreativ werden können, und Führungen durch Schüler auf dem Programm.

cke