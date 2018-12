Lehrreicher Advent

ROTHENBURG - "Joyeux Noël" und "Fröhliche Weihnachten": Mit diesen guten Wünschen verabschiedeten sich jüngst die Rothenburger Gymnasiasten von ihren Gastschülern aus Athis-Mons. Die insgesamt 66 Schüler hatten zuvor eine ebenso lehrreiche wie adventlich-besinnliche Woche zusammen in der Tauberstadt verbracht.

Die insgesamt 66 Jugendlichen haben während des Austausches viel gelernt und Freundschaften geschlossen. © Scheuenstuhl



Nach einem Wochenende des Kennenlernens in den Gastfamilien stand für die Jugendlichen natürlich auch der Schulbesuch auf dem Programm. In Form von Hospitationen schlüpften die französischen Schüler in die Rolle der Lehrer. Besonders die deutschen Schüler in den unteren Klassen seien begeistert davon gewesen, dass Muttersprachler sich mit ihnen auf Französisch unterhielten und sie diese auch verstanden haben, erzählt Christine Mägerlein, Französisch-Lehrerin am Reichsstadt-Gymnasium.

Ein offizielles Willkommen der Gäste gab es auch von Seiten der Stadt. Ein Rundgang durch die historischen Gassen Rothenburgs samt kompetenter Erklärungen sowie ein Besuch des Reiterlesmarktes schlossen sich an den Empfang an. Ein fes­ter Programmpunkt des Schüleraustausches in Deutschland ist stets auch ein Ausflug nach Nürnberg. Neben dem heiter-besinnlichen Christkindlesmarkt befassten sich die Jugendlichen dabei aber auch mit einem sehr ernsten Thema: Im Dokumentationszentrum tauchten sie tiefer in eines der dunkelsten Kapitel deutscher und europäischer Geschichte ein.

Auch die weiteren Tage wurden genutzt, um mehr über die Kultur des Gastlandes zu erfahren. Neben den bereits erwähnten Hospitationen machten sich vor allem die Schüler der "Terminale", also der Abschlussklasse, daran, in Rothenburg mittels Interviews mehr über bestimmte gesellschaftliche und wirtschaftliche Bereiche, etwa den Unterschied zwischen konventioneller und Bio-Landwirtschaft, zu erfahren.

Unterschiedlicher Blick

Dass man durchaus einen unterschiedlichen Blick auf ein und dieselbe Sache haben kann, lernten die Schüler bei der Erstellung sogenannter "subjektiver Landkarten". Diesem Hilfsmittel für den interkulturellen Austausch begegnete man erstmals im Sommer bei einem Aufenthalt im europäischen Kulturzentrum in Saint-Jean-d’Angély bei La Rochelle.

Auch wenn die französischen Schüler die Tauberstadt nicht gerade wie ihre Westentasche kennen, erarbeiteten sie zusammen mit ihren deutschen „Mitschülern auf Zeit“, welche Einrichtungen und Institutionen für sie vor Ort wichtig sind beziehungsweise nicht ganz so hoch im Kurs stehen. Das Ergebnis hielten sie auf mitunter äußerst künstlerisch gestalteten Plakaten fest.

Bevor es am Freitag in aller Frühe Zeit war Abschied zu nehmen, verbrachte man den letzten gemeinsamen Nachmittag bei einer gemütlichen Adventsfeier in der Mensa des Reichsstadt-Gymnasiums. Beim gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern wie "Ihr Kinderlein kommet", "Petit Papa Noël" und "Vent frais vent du matin" verging die Zeit wie im Flug. Bei Punsch und Gebäck ließ man die gemeinsamen Erlebnisse noch einmal Revue passieren und versprach, auch weiterhin in Kontakt zu bleiben.

