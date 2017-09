"Licht - Farbe - Raum": Kunstkreis-Vernissage mit Botschaft

Traditionelle Jahresausstellung des Kunstkreises im Rathausgewölbe - vor 19 Minuten

ROTHENBURG - Zu einer Werbung für die Vielfalt in der bildenden Kunst und zum Bekenntnis zur Kunst als Brücke zwischen Menschen und Meinungen ist am Wochenende die Vernissage der traditionellen Jahresausstellung des Kunstkreises im Rathausgewölbe geworden.

Nach dem offiziellen Teil: Bei Wein und Häppchen lässt sich gut über die Kunst und anderes räsonieren. © Weber



Nach dem offiziellen Teil: Bei Wein und Häppchen lässt sich gut über die Kunst und anderes räsonieren. Foto: Weber



Vorsitzende Ruth Bücker konnte bei ihrer Ansprache zum Auftakt voller Stolz darauf verweisen, dass die aktuelle Schau einen sehr abwechslungsreichen Querschnitt durchs künstlerische Schaffen in der Vereinigung biete. Sie freute sich über neue, interessante Werke unter den gezeigten Beispielen und machte dem zahlreich versammelten Publikum Appetit auf Überraschungen.

Heute sei das Betätigungsfeld der Künstler breiter denn je. Bei der Wahl von Material und Themen bestehe eine beinahe unbegrenzte Freiheit: "Die Szene ist so vielfältig, vital und expereimentierfreudig, dass man auch von einer neuen Lust an der Kunst sprechen kann."

"Licht - Farbe - Raum" ist der Titel der Ausstellung. Das dazu von Renate Kallip gestaltete Plakat sei ein schönes Beispiel für diesen Dreiklang, sagte die Vorsitzende: "Diese Elemente spielen in der Kunst eine wesentliche Rolle. Licht, Farben, Räume, Spuren, Oberflächen und Tiefen sind überall."

Sie böten die Möglichkeit, Bekanntes und Unbekanntes auf immer neue Art zu erfahren und in einem einzigartigen Ausdruck zu bringen: "So werden immer neue Sichtweisen erschlossen." Jeder Künstler interpretiere diese Elemente anders, jeder nach seinem „individuellen Blickwinkel auf die Realität“ und "die subjektive Einschätzung der Dinge." Aber auch der Betrachter finde seine eigene Sichtweise und eine andere Beurteilung.

Wirkung im Wechsel

Als Besonderheit haben Kunstkreis-Mitglieder für die Ausstellung die Installation "Begehbarer Farb­raum" in einer Nische des Gewölbes geschaffen. Mit Kreide aufs Pflaster gemalte Fußabdrücke führen den Betrachter dort zwischen die auf langen Bahnen in Tapetenbreite gemalten und im Versatz gehängten Farb- und Stilkompositionen verschiedenster Art und lassen ihn - je nachdem, wo er gerade stehen bleibt - verschiedene Wechselwirkungen erleben.

"Keine Kunstrichtung, kein Kunstwerk oder keine Kunstmeinung sollte einer anderen überlegen sein. Nicht der Monolog, sondern der Dialog sollte bei der Kunst im Vordergrund stehen," betonte Ruth Bücker bei ihrer Rede.

Bei der aktuellen Jahresausstellung folgt der Kunstkreis mit seinen Künstlern einerseits altbewährten Pfaden, zeigt sich aber andererseits auch in Passagen erstaunlich wandelbar. Mit Franz Schwarz aus Neusitz gibt ein Mitglied sein Debüt in diesem Rahmen. Zwei Gastaussteller bringen interessante Aspekte ein: Johanna Hofacker aus Insingen zeigt ihre Skulpturen aus Fundholz und Alteisen. Rüdiger Zeberer aus der Schmalenmühle bei Lehrberg setzt mit Werken seiner Motorsägen-Bildhauerkunst Akzente, wie er das auch schon bei der zurückliegenden Auflage von "Kunst an der Mauer" des Kunstkreises getan hat.

Bei der Vernissage lobte Stadträtin Jutta Striffler in Stellvertretung von Oberbürgermeister Walter Hartl den Kunstverein als überaus aktiven, engagierten und immer wieder nach Neuem Ausschau haltenden Faktor der hiesigen Kunstszene. Das untermauerte sie in begeistert vorgetragener Stegreifrede.

Den Dreiklang des Ausstellungstitels griff sie auf und führte für jeden einzelnen Ton eine ganze Reihe von Beispielen an, wie der Kunstkreis die Kunst und das Leben in der Stadt bereichert. Sie bekannte sich als glühende Anhängerin dieser traditionellen Jahresschau und auch der Vernissage als Treffpunkt der Kunstschaffenden und Kunstin­ter­essierten mit ansprechendem (nicht zuletzt auch musikalischem) Rahmen. Den ausstellenden Künstlern wünschte sie ein aufgeschlossenes Publikum und guten Verkauf.

Auch Kreisrätin Gabriele Müllender zeigte sich als treue Freundin des Kunstkreises und der Ausstellung als dessen Jahreshöhepunkt. Sie ergriff bei der Vernissage in Vertretung von Landrat Dr. Jürgen Ludwig das Wort. In den 27 Jahren seitdem es die Ausstellung des Kunstkreises gibt, habe sie dort schon so manches Kunstwerk erstanden und sich - auch wegen der guten Live-Musik, die hier gespielt werde - nur ganz wenige Eröffnungen entgehen lassen, Dichter Fritz Klingler aus Insingen bereichert die Vernissage in den letzten Jahren traditionell mit Lyrischem. Diesmal trug er drei seiner Werke vor. Die Themen: Luther, der Baum und der Kuss.

Zur Vernissage hatten sich unter anderem auch eingefunden: der Neusitzer Bürgermeister Rudolf Glas, etliche Stadträte der fünf Fraktionen, Vertreter des Künstlerbundes unter Führung des Vorsitzenden René Bisbord und die Kulturbeauftragte der Stadt, Johanna Kätzel.

Inzwischen schon ein Heimspiel hat zu diesem Anlass im Rathausgewölbe die Band "Cross­over" aus Leutershausen. Ihr eingängiger Akustik-Sound kommt an. Der Kunstkreis hatte Wein und Häppchen für alle Vernissage-Gäste spendiert. Das Publikum ließ sich nicht zweimal bitten, griff zu und blieb gerne etwas länger. Es gibt weniger gastliche Rahmenbedingungen für einen Plausch über die Kunst, ausgestellte Werke und anderes.

Die Ausstellung des Kunstkreises im Rathausgewölbe läuft noch bis zum 3. Oktober.

ww