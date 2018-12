Mann verletzt 18-Jährigen vor Disko mit Kopftritten

Polizei ermittelt wegen versuchtem Tötungsdelikt - vor 4 Minuten

ROTHENBURG O. D. TAUBER - Ein Streit vor einem Club in der Rothenburger Innenstadt ist in der Nacht zum Sonntag derart eskaliert, dass einer der Beteiligten seinem Kontrahenten gegen den Kopf trat. Die Flucht der Täter dauerte allerdings nur kurz an.

Wie die Polizei mitteilt, entzündete sich der Streit in einem Club in der Ansbacher Straße. Mehrere Personen gerieten erst im Inneren der Diskothek aneinander, dann verlagerte sich der Streit nach draußen. Dort schlugen die vier Beteiligten aufeinander ein, bis ein 18-Jähriger zu Boden ging. Einer der Angreifer verpasste dem jungen Mann dann mehrere Tritte gegen den Kopf.

Der 18-Jährige kam mit Verletzungen ins Krankenhaus. Die Täter flüchteten zunächst, später nahm die Polizei einen 21-jährigen Tatverdächtigen fest. Die Ermittlungen hinsichtlich möglicher weiterer Täter sowie des genauen Tatablaufs hat die Kriminalpolizei Ansbach übernommen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jru