"Martin Müller & The Rib": Wanderer zwischen Musikwelten

Konzert wie ein akustisches Wellness-Wochenende bei Kunst Kultur Korn - vor 58 Minuten

ROTHENBURG - Das Konzert war ein Klang-Netzwerk, das Grenzen überschritt - europäische, nord- und südamerikanische Melodik in harmonischen Einklang. Wie die Musiker ungewohnte Hör-Räume erschaffen haben.

Die Musik von George Gershwin und den Beatles habe ihn schon seit früher Jugend begeistert, sagt Gitarrist Martin Müller. Gleichzeitig ist er als Spezialist in Sachen brasilianischer Gitarrenmusik bekannt. Kein Widerspruch, wie sich beim Konzert in der Kulturhalle Korn am Freitag herausstellen sollte. "Martin Müller & The Rib" erwiesen sich als hochklassige Wanderer zwischen den Musikwelten.

Als Gitarrist hat sich Müller in der Szene im Lauf seiner langjährigen Karriere einen Namen als hervorragender Saitenvirtuose erspielt. Nicht nur als Fachmann für brasilianische Musik, wie er mit seiner Interpretation von Annibal Sardinhas "Lamentos Do Morro" aus den 1930er-Jahren bewies. Darüber hinaus komponiert der Musiker auch, verknüpft die bra-silianische Klangcharakteristik mit europäischen oder auch anderen amerikanischen Motiven, findet so zu einer ganz persönlichen Handschrift. So hat er zum Beispiel George Gersh­­wins "Rhapsody in Blue", ausgehend von der Orchesterfassung, für Gitarre neu arrangiert.

Original Zitate in Saiten-Sprache umgesetzt

Grund zur Sorge, dass das Wesentliche dieser Komposition verloren gegangen sein könnte, mussten die Zuhörer nicht haben. Müller entnahm dem Original Zitate, die er dann in seiner Saiten-Sprache respektvoll weiter verarbeitete. Zusammen mit seinen Bandkollegen wurde daraus eine eindrucksvolle und schmeichelhafte Jazz-Version, bei der die Vorlage immer deutlich durchschimmerte. Mit von der Partie waren Christian Kussmann am fünfsaitigen E-Bass sowie Kristof Körner am Schlagzeug. Ein Dreiergespann, das in ständiger Aufmerksamkeit zueinander stand. Sehr genau agierten die drei Musiker miteinander und überzeugten mit einem harmonischen Gesamtklang.

Kreative Klangimpressionen

Rockig anmutende Bassläufe verschmolzen mit dem filigranen, glasklaren Ton der Nylonsaiten von Müllers Akustikgitarre. Körner gab dazu stellenweise nicht nur einen kraftvollen Rhythmus, sondern formulierte auf Becken und Trommeln gleichzeitig melodiehaft kreative Klangimpressionen: sensibler Jazzbesen-Groove mit fantasievollen Stick-Akzenten. Wie Gershwins Komposition haben auch die Songs der Beatles, in den Sechzigerjahren von vielen als "musikalische Unkultur" abgestempelt, in Müllers Musikkosmos einen festen Platz gefunden, scheinbar umgeben vom Klang brasilianischer Melodik.

Solo-Version mit spielerischer Leichtigkeit

Wenn Müller seine Solo-Version von "The Long and Winding Road" auf seinem Instrument mit spielerischer Leichtigkeit zelebriert, bekommt dies eine meditativ anmutende klassische Färbung, umspielt von einer Nuance Latin. Momente, bei denen es in den Zuhörerreihen mucksmäuschenstill war, auch noch Sekunden nach dem letzten Akkord, bevor der Applaus aufbrauste. Ähnlich wirkten auch Beatles-Evergreens, die alle drei zusammenspielten. Das hochklassige Können aller Musiker balancierte die unterschiedlichen Passagen, etwa bei "Lady Madonna" oder "Lucy in the Sky with Diamonds", wunderbar aus.

Drei kongeniale Virtuosen ohne Ego-Allüren

Frei nach dem Motto - "Keiner übertönt den anderen, jeder bekommt seinen Raum", um spielerisch seinen Beitrag zu einem großen Ganzen zu leisten: drei kongeniale Virtuosen ohne Ego-Allüren. Ein grenzüberschreitendes Klang-Netzwerk, das europäische, nord- und südamerikanische Melodik in harmonischen Einklang brachte und elegant ungewohnte Hör-Räume zu erschließen vermochte und mit neuen Tonfarben überzog. Ein akustisches Wellness-Wochenende mit besonderer Note.

elw