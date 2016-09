Martin Schwab siegt bei Rothenburger Landwehrlauf

Lokalmatador triumphiert im Regenlauf auf anspruchsvoller Strecke - vor 46 Minuten

ADELSHOFEN - Lokalmatador Martin Schwab (25) wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Mit deutlichem Vorsprung gewann der Adelshofener den Halbmarathon durch die Rothenburger Landwehr in einer Zeit von 1:26:06 Stunden. Bei den Frauen absoliverte Sandra Mack die 21 Kilometer in 1:45:23 Stunden.

Weinprinzessin und Sportvereinsmitglied Lena Schneider gab das Zeichen zum Start. © Schäfer



Weinprinzessin und Sportvereinsmitglied Lena Schneider gab das Zeichen zum Start. Foto: Schäfer



Der zum achten Mal ausgetragene Lauftag des Sportvereins SC Adelshofen litt unter dem regnerisch-kühlen Herbstwetter, das den herrlichen Spätsommer ablöste. Die passionierten Läufer aus der Region bis ins Hohenlohische, ließen sich von den widrigen Umständen nicht abhalten. Sie sind es gewohnt, sich beim Sporttreiben in der Natur auf wechselnde äußere Bedingungen einzustellen.

Dass an der Strecke eine Zuschauerkulisse fehlte, störte das Teilnehmerfeld ebenfalls nicht. Aufmunternde Worte und Anfeuerungsrufe an den Versorgungsstationen und durch freundliche Feuerwehrleute bei der Verkehrsregelung begleiteten die Läufer und Läuferinnen. Keiner ging mit leeren Händen nach Hause – dank Werbegeschenke durch Sponsoren.

Auf den unterschiedlich langen Strecken, angeboten wurden fünf, zehn und 21 Kilometer, reichten Vereinsmitglieder Mineralwasser, koffe­inhaltige Erfrischungsgetränke und Apfelstücke, um die Teilnehmer über den Lauf mit Energie zu versorgen. Eine Läuferin nahm ihre beiden Kleinkinder in einem Jogger-Kinderwagen mit auf die Strecke, eine andere ließ ihren Hund an der langen Leine mitlaufen. Der Spaß am Laufsport und das gemeinsame Erleben standen im Vordergrund und weniger der sportliche Ehrgeiz um die beste Zeit.

Ausgleich zur Arbeit

Weinprinzessin Lena Schneider schickte das Feld der Hobby- und Marathonläufer mit besten Wünschen auf die Strecke. Im Dirndl, warmer Strickjacke und mit goldglänzendem Diadem auf dem Haupt gab sie mit Holzgeklapper das Startzeichen. Anschließend eilte sie zum nächsten Termin, um hoheitlichen Pflichten nachzukommen. Tags zuvor war sie im Trikot der Adelshöfer Frauenfußballmannschaft zielstrebig auf Torejagd gegangen, konnte aber eine Niederlage nicht abwenden.

Reinhard Joas mit Vorsprung und Werner Mayer auf den letzten Metern vor dem Ziel. © Schäfer



Reinhard Joas mit Vorsprung und Werner Mayer auf den letzten Metern vor dem Ziel. Foto: Schäfer



Martin Schwab dreht fast jeden Tag seine Laufrunden. Seine Laufschuhe sind nach etwa einem halben bis dreiviertel Jahr verschlissen. Der Sport ist für ihn ein guter Ausgleich von der Arbeit. Er ist in der vorbereitenden Planung und Steuerung des Produktionsprozesses in einem Crailsheimer Maschinenbauunternehmen tätig. Mit seinem Ergebnis vom Halbmarathon war er zufrieden.

Angesichts der widrigen Wetterbedingungen sah er davon ab, sich zu verausgaben. Außerdem steckte ihm noch die Marathondistanz von der internationalen Laufveranstaltung von letzter Woche in Niedernhall in den Knochen. Er war 2:44.19 Stunden auf der 42 Kilometer langen Strecke mit "knackigen Anstiegen" unterwegs und kam als Zweiter ins Ziel. Hinter Kay-Uwe Müller aus Schwäbisch Hall, der fast zehn Minuten schneller war. Beim achten Rothenburger Landwehrlauf in Adelshofen gingen insgesamt 50 Teilnehmer an den Start.

Der Kopf hinter dem Marathon

Am Halbmarathon beteiligten sich fünfzehn Läufer und drei Läuferinnen. Den 10-Kilometer-Hobbylauf gewann Ralf Throm (40:21 Minuten) vor Stefan Heinl und Andrej Lutz. Bei den Frauen siegte Carmen Kammleiter (50:52 Minuten). Den zweiten Platz belegte Martina Bürkert. Carmen Hiller sicherte sich den dritten Platz. Beim 5-Kilometer-Lauf machten sich nur drei Läufer auf den Weg. Peter Finkenberger überquerte als erster die Ziellinie in einer Zeit von 21:56 Minuten. 23:13 Minuten benötigte Jona Würflein und Susanne Zeiger 27:53 Minuten. Federführend in der Koordination des auch schon achtzig Teilnehmer zählenden Adelshöfer Lauftages ist seit einigen Jahren Marcus Baumann (35).

Der Oberscheckenbacher gehört als Beisitzer dem erweiterten Sportvereinsvorstand an und engagiert sich als D-Jugendfußballtrainer für den Nachwuchs. Seine aktive Spielerzeit ist vorbei. Um sich fit zu halten, schnürt er die Laufschuhe oder zieht im Rothenburger Schwimmbad seine Bahnen. Seinen Broterwerb geht er als Elektroingenieur beim Energieversorger N-Ergie in Neusitz nach. Mit der Einbindung der Oberscheckenbacher Grundschule in den Lauftag betreibt der 500 Mitglieder zählende Sportverein mit seinen Abteilungen Fußball, Gymnastik, Radeln, Kegeln, Wandern Imagepflege für den Bereich der Jugend- und Öffentlichkeitsarbeit.

Die Talentförderung beginnt schon beim Baby- und Kinderturnen. Demnächst kommt noch Kindertanz dazu. Neben den sportlichen Aktivitäten pflegt der SC Adelshofen die Geselligkeit. Faschingsball, Fußballcamp auf dem Vereinsgelände, Sportfest, ein abwechslungsreiches Kinderferienprogramm mit Zeltlager, Nachtwanderung, Stockbrot am Lagerfeuer und eine Spielecke im Vereinsheim unterstreichen zusätzlich die familienfreundliche Note.

sis