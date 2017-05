Mehrzweckhalle in Rothenburg: Schlagabtausch im Stadtrat

Das Thema war eigentlich längst erledigt und geht nun in die nächste Runde - vor 1 Stunde

ROTHENBURG - Auf der Tagesordnung stand es gar nicht als Thema. Aber in der jüngsten Stadtratssitzung nahm es dennoch den mit Abstand größten Raum ein. Die Episode um Äußerungen von Stadtrat Hermann Schönborn (UR) vor dem Seniorenbeirat ging unter "Bekanntgaben" in die nächste Runde – mit zum Teil heftigem Schlagabtausch.

Das Thema Mehrzweckhalle beschäftigt derzeit erneut den Stadtrat in Rothenburg. © PR



Das Thema Mehrzweckhalle beschäftigt derzeit erneut den Stadtrat in Rothenburg. Foto: PR



Es sei ihm darum gegangen, die Zahlen so schnell wie möglich zurechtzurücken bevor sie sich festsetzen, begründete Oberbürgermeister Walter Hartl eingangs die Eilbedürftigkeit, die er dem Thema einräumte. Dass die Angelegenheit bei der April-Sitzung des Stadtrats und damit in seiner Abwesenheit behandelt wurde, stieß bei Schönborn sauer auf. Dazu noch, dass dabei aus einem nicht genehmigten Protokoll zitiert wurde: "Das ist in zweifacher Hinsicht unlauter." Damit werde eine Rufmordkampage gegen ihn ausgelöst. Das mache keinen Spaß, weder ihm selbst noch seiner Frau.

Vorher hatte Schönborn die Entstehung eines Protokolls am Beispiel des Seniorenbeirats skizziert. Er sprach von notierten Stichpunkten, die im Nachhinein in ein Gedächtnisprotokoll einfließen, von komplexen Zusammenhängen, die es zwischen Zuhören und Notieren zu erfassen und zu verstehen gelte.

Auch nicht richtig

Bei der Aussage, die laut erstem Protokoll vor dem Seniorenbeirat getroffen worden war, ging es um eine Feststellung, die korrigiert werden musste, betonte Oberrechtsrat Michael Sommerkorn. Dies sei durch das berichtigte Protokoll geschehen. Anfangs war die Rede davon, Schönborn habe die Kosten der Mehrzweckhalle mit zirka 10 Millionen Euro angegeben. Später wurde das auf zwischen 7,3 Millionen und 10 Millionen Euro, aber wohl näher an 10 Millionen Euro korrigiert.

Der Oberbürgermeister verwies noch einmal darauf, dass auch diese zweite Version nicht stimmt. Bei der Mehrzweckhalle sei keine Kostensteigerung, sondern im Gegenteil sogar eine erhebliche Kostenminderung zu erwarten. Die vorher festgelegten 7,3 Millionen Euro würden gehalten und schlössen alles ein.

Selbst Mehrkosten für die Außenanlagen und für die Fassadengestaltung, Kosten für die LED-Beleuchtung, für das Nebengebäude der Jugendverkehrsschule und für die beiden Nebenräume im Keller (der eine für das Archiv und der andere für die Jugend), seien enthalten, hatte das Stadtoberhaupt schon zuletzt vorgerechnet.

Bei dem Endbetrag handle es sich um die Bruttokosten. Das heißt, die Mehrwertsteuererstattung müsse davon abgezogen werden. Außerdem gebe es staatliche Förderung. Unter dem Strich blieben so voraussichtlich für die Stadt als Kostenanteil nur rund 5,3 Millionen übrig.

Eigenes Bild machen

Schönborn stellt dem seine eigene Rechnung entgegen. Er setzt fiktive Grundstückskosten für die städtische Fläche an, außerdem Kosten für Probebohrungen, Rodung, Kanalanschluss und so weiter. Von Seiten der Verwaltung wird dem vor allem in Bezug auf die Grundstückskosten und auch auf die Erschließungskosten widersprochen. Sonst müsse man bei einem Projekt wie dem Schülerwohnheim im Spitalgebäude auch die Kosten für den Erwerb der Fläche im Mittelalter ansetzen. Der Standort am Friedrich-Hörner-Weg sei nicht zuletzt auch deshalb gewählt worden, weil hier keine Erschließungskosten anfallen.

Interessant sei, dass im Stadtrat über Dinge und Vorgänge gesprochen wird, ohne dass jemand bei einer Seniorenbeiratssitzung anwesend gewesen wäre, sagte Schönborn. Die Mehrzahl der gewählten Stadträte sei derzeit über 60 Jahre alt. Er könne nur dazu ermuntern, die Sitzungen des Seniorenbeirats zu besuchen, um sich ein eigenes Bild zu machen.

Auch auf die zurückliegende CSU-Jahreshauptversammlung bezog er sich. Vom Fraktionsvorsitzenden der Union im Stadtrat sei dort wahrheitswidrig über so nicht gemachte Aussagen von seiner Seite berichtet worden. Dabei sei behauptet worden, er missbrauche seine beratende Tätigkeit im Seniorenbeirat um sein "wählergruppenpolitisches Süppchen" zu kochen. Das sei purer Unsinn und unwahr.

Nicht er habe Politik gemacht vor dem Seniorenbeirat, sondern "ein Kreisrat der CSU" neulich zum Thema Krankenhaus. Im (nicht genehmigten) Protokoll war die Rede davon, dass Schönborn lediglich der ausdrücklichen Bitte des Beirats auf Bericht aus dem Stadtrat nachgekommen sei.

Auch die korrigierte Fassung des Protokolls enthalte falsche Aussagen, betonte der hier direkt angesprochene Dr. Wolfgang Scheurer. Dass Schönborn eine Verteidigungslinie aufbauen würde, sei zu erwarten gewesen. Er halte es aber grundsätzlich für problematisch, aus dem Stadtrat in einem Beirat zu informieren, denn dort gebe es schließlich viele Meinungen in fünf Fraktionen. Dieses Vorgehen und dieses Verständnis könne man nicht tolerieren.

Schönborn sah sich vor ein Tribunal gestellt: "Das erinnert mich an ein diktatorisches System." Die Angelegenheit sei für ihn "Pippifax", überhaupt nicht wert, in dieser Runde diskutiert zu werden. Die Zahlen für die Mehrzweckhalle habe er "aus dem Gedächtnis" abgerufen. Er lasse sich nicht der Lüge bezichtigen. Jeder mache doch gute Arbeit und bringe sich ein, gerade auch der sehr aktive Seniorenbeirat.

Vor der Endabrechnung

Woraufhin der Oberbürgermeister ausdrücklich die Arbeit des Seniorenbeirats lobte. Statt aus dem Gedächtnis heraus Feststellungen zu treffen, wäre es besser gewesen, vorher noch mal nachzufragen. Zwischen 7,3 Millionen Euro und eher bei 10 Millionen liege doch eine ganze Menge. Schönborn korrigierte das Stadtoberhaupt: Richtiger müsse es eigentlich heißen, zwischen 7,3 und 8,5 Millionen. Gezielt an Stadtbaumeister Michael Knappe gerichtet: Erst die Endabrechnung werde es zeigen.

Stadtrat Stefan Stiegele (Bündnisgrüne) begründete, warum er sich in der letzten Sitzung eingeschaltet hatte. Aus dem Beirat habe es Signale gegeben, wonach vom Verbindungsmann des Stadtrats kritisiert worden sei, bei der Eröffnung der Halle sei kein Schutz über den Boden gezogen worden. Der im Seniorenbeirat erweckte Eindruck zu den Kosten des Projektes sei schlicht und einfach falsch gewesen. Er hätte sich deshalb gewünscht, dass Schönborn sich in dieser Sitzung von seiner Darstellung der Hallen-Kosten verabschiedet und die 5,3 Millionen Euro akzeptiert, unterstrich Dr. Günther Strobl (SPD).

Nicht jedes Detail regeln

Bürgermeister Kurt Förster (SPD) sah keinen Grund, das Thema Mehrzweckhalle vor dem Seniorenbeirat aufzuwärmen: "Im Stadtrat hatten wir in diesem Jahr zuletzt doch überhaupt nichts mehr damit zu tun." Jutta Striffler (FRV) rief dazu auf, dem Hin und Her ein Ende zu machen: "Da steht Aussage gegen Aussage. Die Zahlen sind doch Fakt."

Auf Anfrage von Dieter Seiferlein (Bündnisgrüne) erklärte die Verwaltung, das Ansetzen fiktiver Grundstückskosten, wie von Schönborn dargestellt, sei in einem solchen Fall weder bekannt noch üblich. Dr. Karl-Heinz Schneider (FRV) sah eine Regelungslücke, was die Aufgabe des Abgeordneten aus dem Stadtrat im Beirat angeht. Der Stab könne nur berechtigt gebrochen werden über einer Kollegin oder einem Kollegen, wenn dieses Manko beseitigt sei.

Oberrechtsrat Michael Sommerkorn widersprach dieser Auffassung. Die Satzung regle nicht jedes Detail und wolle dies auch nicht. Festzuhalten sei doch, dass die Mehrzweckhalle im Stadtrat und in der Bevölkerung von einer Zweidrittel-Mehrheit getragen wurde und werde. Die Kosten lägen brutto bei 7,3 Millionen Euro und nicht näher bei 10 Millionen Euro. Dass es dabei gelungen sei, dieses Riesenprojekt im engen Kosten- und Zeitplan abzuwickeln, verdiene größte Anerkennung.

Darüber hinaus sei die Mehrzweckhalle als "Rothenburger Modell" auch Vorbild für Weißenburg geworden. Stadtrat und Landrat von dort seien an die Tauber gekommen und hätten sich hier das Projekt angesehen. Inzwischen ist beschlossen worden, nach diesem kostengünstigen und auch effektiven Muster eine Vierfach-Halle in Weißenburg bauen zu lassen.

Er habe mit der Mehrzweckhalle als solche bis auf eine Kleinigkeit kein Problem mehr, betonte Dr. Karl-Heinz Schneider. Allerdings stellten ihn die rechtlichen Ausführungen der Verwaltung zu den Aufgaben eines Stadt-rats im Beirat nicht zufrieden. Wenn sich jeder an den Geist der Beiräte halte, brauche es in diesem Punkt doch keine weiteren Regelungen, betonte der Oberbürgermeister.

Zeuge ohne Rederecht

Peter Holstein (FRV) widersprach seinem Fraktionskollegen. Der Delegierte des Stadtrats sei Mittler zwischen Beirat und dem Gesamt-Stadt-rat, helfe Dinge durchzusetzen, bzw. sei Ratgeber. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Es müsse nicht künstlich etwas geregelt werden, das ohnehin klar sei.

Gegen vier Stimmen (Hermann Schönborn und Thomas Schmid von der UR sowie Dr. Karl-Heinz Schneider und Hans-Peter Nitt von der FRV) lehnte es der Stadtrat schließlich ab, einem Mitglied des Seniorenbeirats als Zeuge Schönborns Rederecht zu erteilen. Damit war das Thema abgehakt.

ww