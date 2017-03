Mehrzweckhalle wartet weiter auf einen Namen

Kein Vorschlag kann sich durchsetzen - Stadtrat vertagt Entscheidung - vor 1 Stunde

ROTHENBURG - Noch ist kein überzeugender Name gefunden für die Mehrzweckhalle vor dem Spitaltor. In seiner Sitzung am Donnerstagabend konnte sich der Stadtrat in diesem Punkt jedenfalls nicht zu einer Lösung durchringen und musste die Entscheidung vertagen.

Die Suche nach einem Namen für die Mehrzweckhalle am Spitaltor geht in eine neue Runde. Der Stadtrat konnte sich noch nicht einigen. © FA



Für den von einer eigens gebildeten Findungskommission nach einem Punktesystem favorisierten Vorschlag gab es ebensowenig eine Mehrheit wie für drei andere Vorschläge, die an diesem Abend aus dem Gremium als Optionen genannt wurden.

Die "P 1 Arena", auch in der möglichen Schreibweise "P eins Arena", hatte sich in dem von Oberbürgermeister Walter Hartl, Bürgermeister Dieter Kölle, Tourismusdirektor Dr. Jörg Christöphler und Vertretern aller Stadtratsfraktionen ausgewählten Spitzentrio mit deutlichem Abstand gegen andere Nennungen durchgesetzt. 14 Punkte waren dafür von der Kommission nach einem abgestuften System vergeben worden.

Jeder hatte dabei den aus seiner Sicht überzeugendsten Vorschlag mit drei Punkten bewertet, den auf Platz zwei mit zwei Punkten und den auf Platz drei mit einem Punkt. Unter dem Strich das zweitbeste Resultat erzielte demnach mit sechs Punkten die Sterngarten-Arena, das drittbeste die Tauberhalle mit fünf Punkten.

Um der favorisierten Version für die Mehrzweckhalle den Weg zu ebnen, war von der Verwaltung im Vorfeld der Stadtratsitzung Kontakt mit dem Rechteinhaber für P 1, einer bekannten Diskothek in München, aufgenommen worden. Oberrechtsrat Michael Sommerkorn berichtete von einer ins Namenregister eingetragenen Wort- und Bildmarke. Der Rechte­inhaber habe aber gegen die Verwendung in Kombination mit einer weiteren Bezeichnung bei der Rothenburger Mehrzweckhalle nichts einzuwenden.

Eine Diskothek als Vorbild?

"Uns war schnell klar, dass Arena nicht passt," betonte Bernhard Benz (SPD) in seiner ausdrücklich als persönliche Meinung gekennzeichneten Wortmeldung. Das suggeriere andere Dimensionen und anderen Zuschnitt. Mit P 1 verbinde sich in Rothenburg zudem jener Parkplatz vorm Spitaltor, dessen Chiffre sich bis heute nicht in der Bevölkerung durchgesetzt habe.

Solle da mit der Verwendung im Namen der Mehrzweckhalle nachgeholfen werden? Mit jener Diskothek in München wolle er die Mehrzweckhalle besser nicht in Zusammenhang gebracht wissen, gab der SPD-Mann zu bedenken und schlug als "Marke für Rothenburg" Topplerhalle vor.

Dieter Schulz von der CSU-Fraktion fand Arena ebenfalls unpassend, verwies aber darauf, dass P 1 ganz im Sinne des Tourismusdirektors sei. Jutta Striffler (FRV) sprach sich für die Verwendung von P 1 aus. Die Jugend finde, "das hat was", und schließlich sei es doch gerade der Nachwuchs, der die Halle nutze. Bürgermeister Kurt Förster (SPD) verwies in diesem Zusammenhang auf den Fraktionsbeschluss seiner Partei: P1 Halle.

Hermann Schönborn (UR) nannte die Namensgebung für die Mehrzweckhalle spöttisch die wichtigste Stadtrats-Entscheidung in diesem Jahr und beförderte Bernhard Benz zum „Dr. h.c. Sporthalle“. Die UR sei in diesem Punkt völlig leidenschaftslos. Arena wäre Krampf. Wie die Halle heiße, sei aber wurscht.

Viele Vorschläge, kein Sieger

Mit dem Vorschlag der Findungskommission sei seine Fraktion zufrieden, sagte Dieter Seiferlein (Bündnisgrüne). Es solle doch eher geklotzt als gekleckert werden. Aber vielleicht wäre Arena besser doch - und sei es aus Gründen des Designs - klein zu schreiben? Die Kombination mit P 1 mache auf jeden Fall neugierig und interessant.

Als gute Alternative zu den ersten drei Vorschlägen der Findungskommission legte Dr. Karl-Heinz Schneider dem Gremium Friedrich-Hörner-Halle ans Herz. Damit werde einem guten Vorbild, Antifaschisten und wichtigen Mann im Rothenburg nach dem Krieg Ehre erwiesen, der nur einen Steinwurf entfernt wohnte und nach dem auch die Straße an der Halle benannt ist.

Bürgermeister Dieter Kölle (CSU) versuchte das Gremium abschließend auf "P 1-Halle" oder "Halle am P 1" einzuschwören, bevor Oberbürgermeister Walter Hartl zur Abstimmung rief. Für "P1 Arena" gab es nur neun Stimmen, für "P1 Halle" nur eine Stimme, für "Toppler-Halle" zehn Stimmen, für Friedrich-Hörner-Halle zwei Stimmen. Alle Vorschläge waren damit abgelehnt. Jetzt soll weiter zur Namensgebung beraten werden.

Auch in einer anderen Angelegenheit war die Mehrzweckhalle Thema bei der jüngsten Stadtrats-Sitzung. In einer Ergänzung zur Benutzungsordnung wurde geregelt, das bisher dort verbotene Harzen bei Handballspielen oder im Training der Handballer zu erlauben.

Oberbürgermeister Walter Hartl unterstrich dazu, man sei gut beraten, den Einsatz solcher Haftmittel in der Mehrzweckhalle zuzulassen: "Sonst leidet der Handballsport in Rothenburg." Außerdem riskiere die Stadt Rothenburg sonst, dass der dort zuständige Schulverband mit dem Verbot für die Bleiche-Turnhalle vielleicht nachziehe, falls die Stadt es beim Verbot in ihrer Mehrzweckhalle belasse.

