Mittagstisch: Seniorenbeirat weitet Angebot aus

Gäste können in Zukunft auch im Rothenburger Reichsstadt-Gymnasium speisen - vor 44 Minuten

ROTHENBURG - Essen ist weit mehr als die reine Aufnahme lebenswichtiger Nährstoffe. Es ist auch ein sozialer Akt. "Zusammen isst man besser als allein", lautet auch die Überzeugung des Seniorenbeirats, der für die älteren Bewohner der Tauberstadt deshalb vor einiger Zeit den Mittagstisch ins Leben gerufen hat. Aufgrund der mitunter sehr guten Resonanz soll das Angebot nun erweitert werden.

Das SeniorenWohnen Bürgerheim ist einer der künftig drei Standorte für den Mittagstisch des Seniorenbeirats. © Scheuenstuhl



Seit einiger Zeit kommen immer am zweiten Dienstag im Monat im SeniorenWohnen Bürgerheim und jeden vierten Dienstag im Krankenhaus Rothenburg Senioren zusammen, um sich in netter Gesellschaft das preisgünstige Drei-Gänge-Menü schmecken zu lassen. Nach Lust und Laune kann man dabei seinen Favoriten aus drei vorgeschlagenen Hauptgängen wählen. Eine vegetarische Variante ist immer mit dabei.

Neue Kontakte knüpfen

Aufgrund der guten Resonanz entstand beim Seniorenbeirat die Idee, das Angebot geographisch auszudehnen. Ab Dienstag, 17. April, um 12.30 Uhr soll es nun auch einen Mittagstisch im Reichsstadt-Gymnasium geben. Damit möchte man besonders den älteren Bewohnern (60 plus) dieses Stadtteils eine Möglichkeit geben, neue Kontakte zu knüpfen und bestehende weiter zu pflegen.

Grundsätzlich sind dort aber auch Gäste aus dem gesamten Stadtgebiet gerne gesehen, betonen die Verantwortlichen. Zum Auftakt des neuen Angebots am kommenden Dienstag wird der Direktor des Reichsstadt-Gymnasiums, Walter Först, eine Führung durch die Bildungseinrichtung unter dem Motto "Die moderne Schule heute" anbieten. Damit soll auch ein weiterer positiver Nebeneffekt des Mittagstischs im Gymnasium unterstrichen werden, nämlich die Kommunikation zwischen Jung und Alt.

Frisches Essen statt Brot oder Fertiggerichte

Im Unterschied zu den beiden bisherigen Mittagstischen wird es in der Bleiche kein Menü geben, sondern lediglich ein Gericht für 4 Euro. Aber auch hier stehen drei verschiedenen Speisen – inklusive vegetarischer ­Alternative – zur Auswahl. Die Getränke sind jedoch nicht im Preis inbegriffen (zu den Drei-Gänge-Menüs in Krankenhaus und Bürgerheim ­gehört ein Glas Wasser). Sie können am schuleigenen Automaten erworben werden.

"Für die eine Kartoffel, die ich esse, lohnt es sich doch nicht extra zu kochen." Solche und ähnliche Aussagen kennen auch die Verantwortlichen des Seniorenbeirats. Viele ältere Menschen ernähren sich dann hauptsächlich von Brot oder Fertigprodukten. Doch gerade sie bräuchten eine gesunde und ausgewogene Ernährung, um geistig und körperlich fit zu bleiben, weiß Dr. Rainer Hoffmann, Vorsitzender des Seniorenbeirats.

"Das Essen hier wird frisch zubereitet und zu einem verträglichen Preis angeboten", lobt Burkhart Eugen das Angebot des Bürgerheims, das er bei anregenden Gesprächen mit seiner Frau Gisela und dem befreundeten Ehepaar Heppel genießt. Besonders gefällt ihm in der Einrichtung in der Spitalgasse, dass man optische Kostproben gezeigt bekommt, um sich besser für eines der Gerichte entscheiden zu können, denn: Das Auge ist bekanntlich ja mit.

Zur besseren Planung wird um eine Anmeldung im Sekretariat gebeten – per E-Mail über die Adresse sekreta­riat@rsg.rothenburg.de oder telefonisch unter der Nummer (09861) 8747750 am jeweiligen Essenstag bis 9 Uhr.

mes