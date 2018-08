Mitten im Geschehen: Die besten Bilder vom Taubertal

Kraftklub, In Flames oder Beatsteaks: Alle Auftritte kompakt zusammengefasst - vor 48 Minuten

ROTHENBURG - Wenn Festivalgänger das beschauliche Rothenburg überschwemmen, dann ist es ein deutliches Zeichen: Es gibt wieder Musik und Party im Taubertal. Auch dieses Jahr lässt das Line-Up des Taubertal-Festivals nichts zu wünschen übrig. Wir haben die Fotos von den Bands und Besuchern.

Während In Flames, Kraftklub, Talco und Gogol Bordello am Samstag die Taubertal'sche Bühne rockten, wurde so mancher Stagediver über die Köpfe der Zuschauer hinweg getragen. Doch sie waren nicht alleine: Auch Luftballons im Flamingo-Style unternahmen ein Bad in der Menge.