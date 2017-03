Nachwuchsproblem beim Ansbacher Sängerkreis

GESLAU - Mit markanten Worten brachte nicht nur Bürgermeister Richard Strauss die enorme Wichtigkeit der Musik und des Singens zum Ausdruck. Im Rahmen des Kreis-Sängertages stand die Relevanz der Musik im Mittelpunkt. Umso wichtiger ist es, am Bestand der Chöre und Vereine festzuhalten und vor allem neuen Nachwuchs zu finden.

Für sein außerordentliches Wirken wurde Hans Frommknecht (zweiter von rechts) geehrt. Foto: Haas



Mit starker und klangvoller Stimmpracht sorgte der Männergesangverein Geslau für eine treffende Eröffnung des Kreis-Sängertags in der Schulturnhalle. Somit fanden sich im nahezu "westlichsten und nördlichsten Teil des Sängerkreises", Vertreter der insgesamt 112 Mitglieds­chöre und -vereine zusammen, wie der Vorsitzende der Sängergruppe Rothenburg, Hermann Hachtel, feststellte.

Norbert Schmidt, Vorsitzender des Sängerkreises Ansbach, konnte neben dem Präsidenten des Fränkischen Sängerbundes Peter Jacobi, auch den stellvertretenden Landrat Kurt Unger und Bürgermeister Richard Strauss sowie zahlreiche Vertreter und Sänger der Mitgliedschöre willkommen heißen. Insgesamt 3226 Sänger, unterteilt in elf Sängergruppen, die im Landkreis Ansbach und im Altlandkreis Gunzenhausen verteilt sind, gehören zum Sängerkreis Ansbach, einer Untergliederung des Fränkischen Sängerbundes.

Die Mitglieder- und Nachwuchsprobleme machten allen Verantwortlichen zu schaffen. Umso wichtiger ist es, Menschen zu haben, die wichtige Positionen und Aufgaben im musikalischen Bereich übernehmen. Als solch ein Vorbild wurde Hans Frommknecht zum eigenen Erstaunen zum Ehrenmitglied der Vorstandschaft des Sängerkreises Ansbachs ernannt. Vierzig Jahre war der Geehrte als Chorleiter des Gesangvereins ­Ansbach-Hennenbach tätig, seit zehn Jahren sitzt er im Präsidium des Fränkischen Sängerbundes und seit 2003 ist Hans Frommknecht stellvertretender Kreis-Chorleiter der Vorstandschaft des Sängerkreises Ansbach.

Er habe erreicht, dass Chöre in anderen Sprachen singen und ihm sei es zu verdanken, dass auch modernes Liedgut in unseren Gegenden zu finden ist. Beim Sängerkreis Ansbach habe er in den letzten 20 Jahren nahezu jedes Konzert organisiert. Um weiterhin solch engagierte Personen zu haben, liegt es gerade dem Präsidenten Peter Jacobi am Herzen, Kinder und Jugendliche zu finden, um die Chorjugend weiterzutragen.

Feuchtwanger Sängermuseum am Leben halten

Nach über 23 Jahren Präsidentschaft ließ Peter Jacobi eine halbof­fizielle Verabschiedung in seinem Grußwort verlauten. Er sei "nicht zum ersten Mal, aber höchstwahrscheinlich zum letzten Mal" in den Reihen des lebendigen Sängerkreises. Umso wichtiger sei es für ihn, das Feuchtwanger Sängermuseum am Leben zu halten. Er selbst werde alles dafür tun, dass das Herzstück der Präsidentschaft seines Vorgängers "nicht vor die Hunde geht."

Mit den Worten des großen Reformators Luther: "Wer nicht liebt Wein und Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang", stellte Bürgermeister Richard Strauss zudem auch die große Bedeutung des Gesangs und der Musik heraus. Für ihn helfe Musik vor allem, neue Kraft zu tanken und zur Erholung, doch sie schaffe es auch, Menschen miteinander zu verbinden, vor allem aber Jung und Alt zusammenzubringen.

"Singen fester Bestandteil der mittelfränkischen Kulturlandschaft"

Der Blick in die Geslauer Schulturnhalle erinnerte ihn eher an die Hamburger Elbphilharmonie, er zeigte sich somit sichtlich erfreut, den Sängerkreis in Ges­lau begrüßen zu dürfen und bedankte sich bei den vielen Musikern, die mit ihrem Wirken "die Welt um einiges schöner machen."

Rund 200 Vertreter der Mitgliedsvereine und Chöre fanden sich zum Kreis-Sängertag am Sonntag in der Schulturnhalle Geslau ein. Foto: Haas



Für Bezirksrat Herbert Lindörfer liegt der hohe Stellenwert der Musik in der heutigen Gesellschaft verankert. In Vertretung für Bezirkstagspräsident Richard Bartsch, stellte Herbert Lindörfer das Singen als "festen Bestandteil unserer mittelfränkischen Kulturlandschaft" heraus, umso wichtiger sei es, dieses Kulturgut zu bewahren. Darum bestärkte er alle Anwesenden, ihr Amt auch in Zukunft weiterzuführen, schließlich "macht singen frei und glücklich – ganz ohne Rezept."

Das Sängerwesen zu bewahren liegt auch dem stellvertretenden Landrat Kurt Unger am Herzen. Ihm tue es weh, in der Zeitung zu lesen, dass erneut ein Chor aufgelöst wurde. Wider allen Unbehagens muss nämlich auch der Sängerkreis Ansbach feststellen, nur sehr schwer oder gar überhaupt keine Vorsitzenden und Bereitwillige für Verantwortungspositionen zu finden, wie es in den Berichten der Vorstandschaft heißt.

Fortbildungsmöglichkeiten zur Stimmbildung

Zudem führe auch der hohe Altersdurchschnitt und fallende Mitgliederzahlen dazu, dass Chöre aufgegeben werden müssen. So wurden bereits dieses Jahr zwei Chöre im Sängerkreis Ansbach aufgelöst. Kurt Unger sei deshalb froh, die noch 112 verbleibenden Chöre und Vereine zu haben. Denn auch er ist sich der Bedeutsamkeit dieser Gruppen bewusst und hebt die musikalische Relevanz hervor: "Singen begleitet uns von der Wiege bis zur Bahre."

Von Anfang bis zum Ende eines Lebens spielt Gesang und Musik eine sehr wichtige Rolle. Um die bereits aktiven Chorleiter und Sänger zu unterstützen, stellte Susanne Hoch verschiedene Fortbildungsmöglichkeiten vor. Mit zwei Angeboten bietet die stellvertretende Kreis-Chorleiterin speziell für Chorleiter reichlich Informationen zur Stimmbildung und zum guten Einsingen. Aber auch die Leistung eines gesamten Chors könne sie mit theoretischen Erläuterungen zum Stimm­apparat und praktischen Übungen verbessern.

Forum soll Jugendliche ins Boot holen

Damit der Gesang weiterhin seinen Stellenwert behält, und um Chorauf-lösungen entgegenzuwirken, soll das neue Forum "Chorrekt" einen Ausweg schaffen. Jugend-Kreis-Chorleiter Michael Waldenmayer präsentierte dieses neue Projekt im Rahmen der Veranstaltung den Anwesenden. Auf diese Weise könnten junge Leute für Vorstandsarbeit begeistert werden.

"Viele Jugendliche wünschen sich frischen Wind, sie wollen aber keine Fehler machen", erklärt Michael Waldenmayer. Hier kommt das neue Forum ins Spiel. Mit Workshops könne sich die Jugend weiterbilden und mit eigenen Organisationen ihr Können ausprobieren und verbessern. Um das Forum "Chorrekt" kostenlos zu ermöglichen, schlägt der Jugend-Kreis-Chorleiter vor, Banken oder Verbände als Sponsoren "mit ins Boot zu holen." "Chorrekt" soll Jugendlichen Mut zum Engagement machen, so könne dann auch Nachwuchs in übergeordneten Gremien gefunden werden und nach einigen Jahren können ehemalige Teilnehmer des Forums auch selbst Positionen in der Vorstandschaft von Vereinen, Sängergruppen oder im Sängerkreis übernehmen.

Dass es in den Reihen der Vorstandschaft verschiedener Gruppen oder Vereine zu Nachwuchsproblemen kommt, zeige auch der Fall der Sängergruppe Ansbach und Umgebung. Trotz langer Suche habe sich hier niemand als Vorsitzender gefunden, was deswegen auch zur möglichen Auflösung der Gruppe führen könne, so Norbert Schmidt. Hier besteht also dringend Handlungsbedarf, um den Nachwuchsproblemen entgegenzuwirken.

