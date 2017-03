Nachwuchsschauspieler feiern Bühnenpremiere

ROTHENBURG - Der Funke der Theaterleidenschaft ist spürbar auf die jüngste Generation übergesprungen: An nur einem Abend beeindruckten sowohl die Nachwuchsmimen des Kinder-Theaterspielclubs als auch die des Jugend-Theaterspielclubs die Zuschauer im Städtischen Musiksaal mit Charme, Talent und Kreativität.

Kokett kostümiert und schauspielerisch begabt zeigten sich die Kinder und Jugendlichen des Rothenburger Theaterspielclubs auf der Bühne. Foto: FA



Unter der Leitung von Theaterpädagogin Christina Löblein haben sich die Kinder und Jugendlichen ein halbes Jahr auf ihren großen Auftritt vorbereitet. Im Theaterspielclub geht es nicht darum, einen vorgefertigten Text eins zu eins auf die Bühne zu bringen. Vielmehr soll den Theaterbegeisterten Raum gegeben werden, die Rollen entsprechend ihrer eigenen Ideen und Vorstellungen zu gestalten und zu entwickeln. Für die Teilnehmer des Kinder-Spielclubs bedeutete dies, dass selbst noch in der nachmittäglichen Generalprobe ihr Fluss an Kreativität nicht zu stoppen war.

Dennoch ging der Auftritt vor zahlreichen Eltern, Großeltern und Verwandten reibungslos - und sogar in Rekordzeit - über die Bühne. Für den Großteil der insgesamt sieben Kinder war es schließlich auch nicht das erste Mal im Scheinwerferlicht. Bei ihrem aktuellen Stück "Pink ist anders als Gelb" haben sie sich von dem Kinderbuch "Irgendwie anders" inspirieren lassen. Mit viel "Kinderhumor", wie Christina Löblein den Tenor der Umsetzung treffend am Ende der Vorstellung beschrieb, entführten die Kinder die Zuschauer in die Welt der Gelb-Clique, deren Lieblingsfarbe sich durch ihr ganzes Leben zieht.

Dementsprechend verwirrt und ablehnend reagieren sie, als eines Tages in die verlassene Hütte oben auf dem Berg Pinky einzieht, die, wie ihr Name schon verrät, ganz und gar nicht dem Farbschema der anderen Kinder entspricht. Auch mit ihrer Leibspeise, Backfisch in Vanillesoße, kann sie bei den anderen nicht punkten. Pinky lässt sich aber von der Unfreundlichkeit, die ihr entgegenschlägt nicht entmutigen, und versucht weiter hartnäckig mit den Dorfkindern warm zu werden. Mit diesem aktuellen Stück über Freundschaft, Mobbing, Vielfalt und Einzigartigkeit bietet der Theaterspielclub den Kindern die Möglichkeit, sich ungezwungen und auf spielerische Weise mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen.

Jugendliche feiern tolle Premiere

Nach dem langanhaltenden Schluss­applaus und den bei einer Premiere traditionellen Blumen für die beeindruckende Leistung der jungen Mimen wurde die Bühne für das nächste Schauspiel vorbereitet. Zum ersten Mal zeigte der Jugend-Theaterspielclub sein Können. Etwaige Ängste, dass aufgrund krankheitsbedingter Probenausfälle der Text nicht sitzen könnte, stellten sich als vollkommen unbegründet heraus.

"Momo, wie alles begann" hieß das Stück der fünf Mädchen, das sich an die ersten Seiten des Buches "Momo" von Michael Ende anlehnt. Wirklich gut zuhören zu können ist die Begabung der kleinen Momo, eine Fähigkeit die vielen Menschen heute nicht mehr zu eigen ist. Oftmals liegt das lediglich oberflächliche Interesse an dem Gegenüber allerdings auch einfach daran, dass man für den zwischenmenschlichen Austausch keine Zeit mehr erübrigt.

Die jungen Nachwuchsschauspielerinnen erweckten ihre Charaktere auf erstaunlich authentische Weise zum Leben. Momo überzeugte etwa mit seinem offenen Blick für die Probleme ihrer Mitmenschen, wodurch sich sogar zwei Streithähne versöhnten. Oder die 40-jährige Friseurin, die komplett enttäuscht von ihrer Entwicklung im Leben, leichte Beute für die vehemend fordernde und resolute Agentin der Zeitsparkasse wird. Diese Institution wirbt sogar mit dem Spruch: "Mach mehr aus deinem Leben - spare Zeit!" Der melancholische Straßenkehrer ist hierzu der Gegenpol. Als Vertreter des alten Schlags ist er verunsichert und traurig angesichts der immer schneller werdenden Ellenbogen-Gesellschaft um ihn herum.

Das Kulturforum zeigte sich sehr erfreut über das Engagement der Theaterpädagogin, schließlich wecke man so bei den Theaterbesuchern von übermorgen das Interesse an der Kultur. Ab März gibt es auch wieder die Möglichkeit beim Kinder-Theaterspielclub (ab sieben Jahren) oder beim Jugend-Theaterspielclub (ab zwölf Jahren) mitzumachen.

